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Янтарная схема: Почему с Розенблата и Полякова хотят снять неприкосновенность
18:06 20.06.2017 |
Вчера, 19 мая, правоохранители задержали трех помощников народных депутатов, одного охранника и двух представителей объединения "Депутатский контроль", изъяв 200 тыс. долларов. Им сообщено о подозрении.
По данным следствия, которое готовило эту операцию более полугода, деньги предназначались для подкупа чиновников, от которых все зависит.
По словам председателя САП Назара Холодницкого, названные нардепы с целью получения неправомерной выгоды от представителя компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, воспользовалась правом законодательной инициативы, чтобы протащить через парламент изменения к законопроектам, которые должны улучшить условия хозяйствования предприятию-заказчику для добычи янтаря и его реализации.
Кроме этого, по данным следствия, эта компания предложила повлиять на ряд представителей профильных органов для принятия ими необходимых решений относительно добычи янтаря.
В частности, руководитель САП отметил, что представитель компании-нерезидента обратилась к знакомым с целью налаживания добычи янтаря в Украине, предложив внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.
"Последние устроили встречу представителя с главой секретариата межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль", который, хвастаясь многочисленными надежными отношениями с народными избранниками, обратился к членам названного депутатского объединения и народного депутата Полякова для содействия в реализации указанных интересов путем использования права законодательной инициативы. Поляков, в свою очередь, привлек к этой деятельности народного депутата Борислава Розенблата... За выгоду Розенблат и Поляков внесли правки в законопроекты. Это правки относительно уменьшения ренты за добычу янтаря. За эти изменения они получили 15 тысяч долларов", - констатировал Холодницкий.
Вместе с тем к схеме был привлечен еще один человек, который является помощником народного депутата от Радикальной партии и юриста общественной организации "Системные решения".
Второй эпизод, который продолжался параллельно, заключается в том, что Розенблат, по мнению следствия, решил принять участие в добыче и экспорте янтаря, в связи с чем сам обратился к представителю фирмы-нерезиденту с просьбой, более подобной на требование, об организации совместного бизнес-проекта, в котором взял на себя обязательства решать вопросы с рядом государственных служб и органов. При этом янтарь, согласно замыслу, должен был вывозиться из Украины по заниженным ценам, а часть действительного дохода должна была перечислятся на счета компании, которая расположена в США и, по настоянию Розенблата, совладельцем которого стала его родная сестра.
Собственно, при реализации второй схемы произошло вчерашнее задержание.
В связи с этим следователи подготовили представление относительно снятия неприкосновенности из двух указанных нардепов, чтобы еще до каникул Верховная Рада имела возможность рассмотреть их.
По данным следствия, сумма неправомерно полученных средств в схеме с подкупа народных депутатов в интересах янтарокопателей достигает 300 тысяч. долларов.
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Установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с ФБР США, заявил директор НАБУ Артем Сытник.
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