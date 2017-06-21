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Тиллерсон подтвердил сохранение санкций против России до восстановления целостности Украины
Государственный секретарь Соединенных штатов Америки Рекс Тиллерсон подтвердил намерения сохранять в силе санкции против России до полного возобновления территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко написал в микроблоге Twitter.
"Госсекретарь США подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он по результатам переговоров Порошенко с Тиллерсоном в Вашингтоне (США).
Согласно сообщению пресс-службы Президента, в преддверии встречи стран "большой двадцатки", которая состоится в Германии, Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по прекращению российской агрессии на Донбассе и деоккупации Крыма.
"В этой связи Президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу на Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов", - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
Стороны обсудили также пути предоставления Украине оборонительного оружия, вопросы освобождения украинских заложников и усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США.
Порошенко пригласил Тиллерсона осуществить визит в Украину.
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