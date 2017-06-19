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Киевсовет поддержал прекращение соглашения с "Киевэнерго", предварительно продлив его на четыре месяца
15:10 20.06.2017 |
Киевский городской совет решил прекратить действие соглашение между Киевской горгосадминистрацией (КГГА) и энергоснабжающей компанией "Киевэнерго" о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса столицы от 27 сентября 2001 года, предварительно продлив его на четыре месяца - до окончания предстоящего отопительного сезона 26 апреля 2018 года.
"Мы, наконец, должны приступить к выполнению намеченного плана по завершению сделки с "Киевэнерго" и возвращению имущества городской общине. Дальнейшее промедление в принятии этого решения точно не в пользу Киева, киевской общины - тогда будем иметь дополнительные технические и финансовые риски", цитируется в сообщении Киевсовета заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Он уточнил, что решение предусматривает инвентаризацию имущества с последующим возвращением его общине.
"Речь не просто о возвращении имущества общине, а возвращении его в надлежащем состоянии. Ведь это две огромные ТЭЦ, более 3000 тепловых пунктов, 2600 км сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод "Энергия", - пояснил П.Пантелеев.
По его словам, возвращаемый комплекс состоит из 90 тыс. объектов различных по функциональному назначению и техническому состоянию.
Решение Киевсовета, которое поддержали 62 депутата при необходимом минимуме в 61, также поручает КГГА определить коммунальное предприятие и закрепить за ним на праве хозяйственного ведения коммунальное имущество, находящееся во владении и пользовании "Киевэнерго", после прекращения соглашения.
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Как сообщалось, КГГА и "Киевэнерго" подписали "Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева" 27 сентября 2001 года со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Договор предусматривал передачу в управление "Киевэнерго" коммунальных тепловых сетей, ТЭЦ, мусоросжигательного завода "Энергия".
КГГА в 2015 году с привлечением экспертов, в частности, Ernst&Young, провела технический, финансовый и правовой аудит взаимоотношений с "Киевэнерго" на протяжении действия соглашения, по его итогам решив вернуть теплоэнергетический комплекс в муниципальное управление с дальнейшим изучением вопроса его передачи оператору на конкурсных принципах.
На запрос народного депутата Мустафы Найема, мэр города Виталий Кличко в начале июня сообщил, что КГГА в настоящее время ведет переговоры с Fortum Corporation (Финляндия) и Veolia Environnement (Франция) о возможном сотрудничестве при управлении тепловыми сетями.
Основным акционером "Киевэнерго" с долей 72,4% является крупнейший частных энергохолдинг "ДТЭК" Рината Ахметова, еще 25%+1 акция компании принадлежит государству.
"Киевэнерго" в 2016 году получило чистую прибыль 2,58 млн грн против чистого убытка 1 млрд 695,02 млн грн в 2015 году. Чистый доход компании возрос на 31,5% - до 23 млрд 734,784 млн грн.
"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали.
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