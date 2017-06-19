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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Goodbye, Ахметов. Станет ли соглашение с финской Fortum удачей для Киева

09:39 19.06.2017 |

Новости ТЭК, Киев

 Михаил БАГИНСКИЙ, Деловая столица

КМДА подыскивает нового управляющего для энергетического комплекса Киева. Заработки на коммунальных тарифах в столице для Рината Ахметова могут закончиться.

Пока энергокомплексом столицы управляет "Киевэнерго". Последняя на весьма щадящих условиях с 2001 года управляла двумя теплоэлектроцентралями Киева, заводом "Энергия", сотнями котельных и тысячами километров труб. 2017-2018 годы станут определяющими для столичного энергетического комплекса. Так, 31 декабря этого года в Киеве заканчивается 16-летний контракт с "Киевэнерго" и городские власти должны решить: продолжать ли сотрудничество с компанией Ахметова или искать "более надежные руки" для тепло- и электроснабжения жителей столицы. Тем временем, кандидат на замену уже имеется.

Чем известна Fortum

Финская компания, с вице-президентом которой провел встречу зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, работает в Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, России и Индии, в 2016-м году она произвела около 73 ТВт-час электроэнергии (ДТЭК производит в год чуть больше 40 ТВт) и 28 ТВт-час тепла. Контрольный пакет акций Fortum принадлежит финскому правительству, компания ежегодно ставит перед собой цели и отчитывается по целому ряду экологических и социальных показателей - от снижения выбросов углекислого газа в атмосферу или повышения энергоэффективности и до снижения уровня травматизма среди сотрудников.
При этом у компании уже есть весьма успешный опыт управления энергетическими комплексами советской постройки в Челябинске и Тюмени, которые компания приобрела, а не взяла в аренду за бесценок, в 2008 г.

С того времени Fortum инвестировала в Россию более 2 млрд евро, за девять лет построив восемь новых энергоблоков, закончив советский долгострой - Няганскую ГРЭС и построив ветропарк в Ульяновской области.

Конечно, эти инвестиции в конечном счете оплачивают потребители электро- и теплоэнергии, однако благодаря постоянной работе и привлечению долгосрочных кредитов, эта нагрузка оказалась "размазанной" во времени и резких скачков тарифов, потому что срочно понадобились ресурсы и необходима инвестиционная составляющая, у финской компании нет. При этом не обходится без конфликтов и политической борьбы - вокруг инвестиционной составляющей тарифа, благодаря которому компания построила избыточные мощности и теперь, как считают местные жители, наживается на продаже электроэнергии в другие регионы, и вокруг контроля над теплосетями. Однако, несмотря на все трудности и проблемы, результаты, показанные всего-навсего за 9 лет работы, на которые пришлось два экономических спада, впечатляют.

В Киеве задачи будут как минимум не меньше. Необходимо наладить эффективное управление энергетическим комплексом огромного города, привлечь инвестиции в модернизацию теплосетей, заняться повышением энергоэффективностью, обязательство модернизировать тепловое хозяйство и снизить производственных затрат. Власти мечтают, что позволит в дальнейшем повлиять на тарифы в сторону снижения. Перспектива безусловно приятная, но учитывая необходимость масштабных инвестиций в модернизацию, несколько фантастическая.

Судьба арендатора

Вполне логично, возникает вопрос, а как быть с нынешним арендатором. Несмотря на понятное сегодня желание города снять с себя ответственность за тарифы, которые будут только увеличиваться, и состояние старой проржавевшей инфраструктуры, которое будет только ухудшаться, в 2001 году ситуация была несколько иной. Тогда община города и государство владели большей частью "Киевэнерго", а 25-летний срок безаварийной эксплуатации заканчивался у труб, проложенных в далеком 1976-м году. Именно поэтому, как считают некоторые эксперты, договор аренды, был весьма выгоден для "Киевэнерго" и остался таким после изменений, внесенных во времена Леонида Черновецкого, молодая команда которого по весьма запутанной схеме продала принадлежащие городу акции Ринату Ахметову.

Goodbye, Ахметов. Станет ли соглашение с финской Fortum удачей для Киева

 

Кстати, сам договор аренды, по которому "Киевэнерго" на 16 лет получила в свои руки дорогостоящее имущество, до сих пор не был официально обнародован, а о его содержании журналистам долгое время приходилось догадываться - по решениям Киеврады о внесении в соглашение изменений или по перепалкам о том, кто же должен давать деньги на ремонт труб - компания-монополист или городской бюджет. Как можно догадаться, "Киевэнерго" - и в заявлениях для СМИ, и в судах о возмещении убытков в связи с прорывами труб, твердо стоит на том, что деньги на модернизацию и замену теплосети должен давать город, и он же - нести ответственность за аварии на изношенной инфраструктуре, в то время как компания отвечает только за текущий ремонт.

Очевидно, что такой подход к делу - когда компания приходит на все готовое, прибыль забирает себе, а в инфраструктуру вкладывает деньги горбюджета и потребителей, платящих "инвестиционную составляющую" тарифа, не только неприемлем, но и скоро перестанет работать.

Как видно из приведенной выше инфографики, в 2010-2016 гг. несмотря на новый виток экономического кризиса и войну компания "Киевэнерго" только официально получила около $200 млн чистой прибыли, перевела в горбюджет чуть больше $40 млн, а общая сумма утвержденных нацкомиссией инвестиционных программ превысила $200 млн.

Интересно, что в 2011-2013 гг. разные представители "Киевэнерго", жалуясь на низкие тарифы и нежелание города выделять деньги на модернизацию инфраструктуры, утверждали, что для полной модернизации энергетического комплекса нужно инвестировать около $1,8 млрд в течение 5-7 лет, из которых около $1,5 млрд должны пойти на реконструкцию теплосетей.

Сегодня, по подсчетам киевских чиновников, для того чтобы привести теплосети в "техническое состояние, позволяющее уверенно с ними работать" нужно около $1,5 млрд.

Предельно упрощая схему, и учитывая, что заплатит все равно конечный потребитель, то учитывая, что население Киева около 3 миллионов человек - это по $71,4 c каждого киевлянина на протяжении 7 лет на замену труб и всяческие энергетические инвестиции. Казалось бы, не так и много, но в инвестициях нуждается ведь не только энергетический комплекс столицы.

Если исходить из того, что чиновники все правильно подсчитали. Если это так, то получается, что за последние годы, в течение которых владелец "Киевэнерго" получал прибыль (вся ли она отражена в официальной отчетности - еще большой вопрос), ситуация с инфраструктурой осталась или такой же, или ухудшилась. Если же к этому добавить ухудшение экономической ситуации, падение платежеспособности населения и закрытие внешних финансовых рынков, то становится очевидным, что правильно проведенная инвентаризация должна помочь не только разделить имущество (по данным "Киевэнерго", доля муниципальной собственности в основных фондах компании, составляет около 60%), но и, если получится, выставить счет нерадивому арендатору. Ведь именно по его вине время, наиболее подходящее для решения проблем города было упущено.

Впрочем, не все так просто. Еще в 2015 году КГГА привлекла британскую аудиторско-консалтинговую компанию Ernst & Young провести аудит тепловых сетей и теплового хозяйства, по выводам которого было принято окончательное решение вернуть теплоэнергетический комплекс в муниципальное пользование, а затем - передать теплосети на конкурсной основе другому оператору. Впрочем, до завершения действия соглашения городская администрация должна выполнить некоторую "домашнюю работу".

"Во-первых, надо завершить независимую экспертную оценку состояния этого имущества, а также оценить его стоимость на текущий момент. Кроме того, не надо забывать, что нет такого основания для прекращения договора, как окончание срока его действия. И поэтому КГГА, чтобы не упустить момент, должна подать соответствующее заявление. Без нее он автоматически пролонгируется ", - говорит юрист Общественного объединения "Открытый аудит" Владимир Тарчинский. Поэтому, киевским властям еще необходимо до 31 октября сего года прислать результаты аудита "Киевэнерго", указать на недостатки в содержании городских сетей, ссылаясь на несоблюдение компанией взятых обязательств и наконец сообщить об отказе в продлении действия соглашения. Учитывая то, что мы имеем дело с украинскими чиновниками, то они запросто могут забыть, опоздать или перепутать дату.

Капитал капиталу - рознь

Очевидно, что многие проблемы можно было бы решить, если бы город с самого начала прописал в соглашении более жесткие условия - и по стоимости аренды (10% чистой прибыли за прошлый год, но не меньше 2 млн гривен), и по ответственности за капитальный ремонт теплосетей. Однако дело здесь не только в договоре, который целенаправленно создавался для того, чтобы дать ограниченному кругу лиц возможность "срубить" денег. И даже не в проведении честного конкурса, в котором, после прочтения всех "хотелок" чиновников и простых граждан, будут принимать участие только те, кто умеют зарабатывать, сидя по уши в убытках и долгах. А дело в том, что Украине и Киеву нужен капитал, способный работать по другим принципам, капитал, который, не видя возможности законного заработка, даже не станет рассматривать договор о концессии или аренде.

Тем более, что указывает эксперт по правам человека Майкл Хоббс встатье "Неприкасаемые" на сайте Foreign Policy, намного легче добиться результата в том случае, если права человека нарушает известная корпорация с офисом в Лондоне или Нью-Йорке. В то же время информационные кампании против корпораций, принадлежащих олигархам из стран третьего мира, практически всегда заканчиваются ничем. Туземные олигархи не особо опасаются репутационных рисков.

Наверное киевской власти стоит, избавившись от арендатора и отобрав назад котельные, ТЭЦ и мусоросжигательный завод, не заниматься ритуалом, который называется "конкурс", а сделать все, для того, чтобы к нам пришла респектабельная финская компания с огромным опытом строительства и управления всеми видами электростанций, включая атомные, в 10 странах мира.

Впрочем, и руководству города, и сами киевлянам необходимо понимать, что вопрос не только в "дешевизне" тарифов, современному городу, а тем более столице необходим мощный и эффективный энергетический комплекс. Кто бы ни управлял компанией, а централизованное отопление, электроснабжение хотелось бы сохранить и через 10-ть и через 15-ть лет, а платить за эти блага цивилизации, кроме потребителей, то бишь, киевлян, некому. В конечном, счете за все заплатит потребитель и вопрос только в том, чтобы получить качественную услугу за свои деньги и иметь возможность жить в современном городе со светом, теплом и всеми достижениями цивилизации.
 

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24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

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