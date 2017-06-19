Goodbye, Ахметов. Станет ли соглашение с финской Fortum удачей для Киева

Михаил БАГИНСКИЙ, Деловая столица

КМДА подыскивает нового управляющего для энергетического комплекса Киева. Заработки на коммунальных тарифах в столице для Рината Ахметова могут закончиться.

Пока энергокомплексом столицы управляет "Киевэнерго". Последняя на весьма щадящих условиях с 2001 года управляла двумя теплоэлектроцентралями Киева, заводом "Энергия", сотнями котельных и тысячами километров труб. 2017-2018 годы станут определяющими для столичного энергетического комплекса. Так, 31 декабря этого года в Киеве заканчивается 16-летний контракт с "Киевэнерго" и городские власти должны решить: продолжать ли сотрудничество с компанией Ахметова или искать "более надежные руки" для тепло- и электроснабжения жителей столицы. Тем временем, кандидат на замену уже имеется.

Чем известна Fortum

Финская компания, с вице-президентом которой провел встречу зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, работает в Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, России и Индии, в 2016-м году она произвела около 73 ТВт-час электроэнергии (ДТЭК производит в год чуть больше 40 ТВт) и 28 ТВт-час тепла. Контрольный пакет акций Fortum принадлежит финскому правительству, компания ежегодно ставит перед собой цели и отчитывается по целому ряду экологических и социальных показателей - от снижения выбросов углекислого газа в атмосферу или повышения энергоэффективности и до снижения уровня травматизма среди сотрудников.

При этом у компании уже есть весьма успешный опыт управления энергетическими комплексами советской постройки в Челябинске и Тюмени, которые компания приобрела, а не взяла в аренду за бесценок, в 2008 г.

С того времени Fortum инвестировала в Россию более 2 млрд евро, за девять лет построив восемь новых энергоблоков, закончив советский долгострой - Няганскую ГРЭС и построив ветропарк в Ульяновской области.

Конечно, эти инвестиции в конечном счете оплачивают потребители электро- и теплоэнергии, однако благодаря постоянной работе и привлечению долгосрочных кредитов, эта нагрузка оказалась "размазанной" во времени и резких скачков тарифов, потому что срочно понадобились ресурсы и необходима инвестиционная составляющая, у финской компании нет. При этом не обходится без конфликтов и политической борьбы - вокруг инвестиционной составляющей тарифа, благодаря которому компания построила избыточные мощности и теперь, как считают местные жители, наживается на продаже электроэнергии в другие регионы, и вокруг контроля над теплосетями. Однако, несмотря на все трудности и проблемы, результаты, показанные всего-навсего за 9 лет работы, на которые пришлось два экономических спада, впечатляют.

В Киеве задачи будут как минимум не меньше. Необходимо наладить эффективное управление энергетическим комплексом огромного города, привлечь инвестиции в модернизацию теплосетей, заняться повышением энергоэффективностью, обязательство модернизировать тепловое хозяйство и снизить производственных затрат. Власти мечтают, что позволит в дальнейшем повлиять на тарифы в сторону снижения. Перспектива безусловно приятная, но учитывая необходимость масштабных инвестиций в модернизацию, несколько фантастическая.

Судьба арендатора

Вполне логично, возникает вопрос, а как быть с нынешним арендатором. Несмотря на понятное сегодня желание города снять с себя ответственность за тарифы, которые будут только увеличиваться, и состояние старой проржавевшей инфраструктуры, которое будет только ухудшаться, в 2001 году ситуация была несколько иной. Тогда община города и государство владели большей частью "Киевэнерго", а 25-летний срок безаварийной эксплуатации заканчивался у труб, проложенных в далеком 1976-м году. Именно поэтому, как считают некоторые эксперты, договор аренды, был весьма выгоден для "Киевэнерго" и остался таким после изменений, внесенных во времена Леонида Черновецкого, молодая команда которого по весьма запутанной схеме продала принадлежащие городу акции Ринату Ахметову.

Кстати, сам договор аренды, по которому "Киевэнерго" на 16 лет получила в свои руки дорогостоящее имущество, до сих пор не был официально обнародован, а о его содержании журналистам долгое время приходилось догадываться - по решениям Киеврады о внесении в соглашение изменений или по перепалкам о том, кто же должен давать деньги на ремонт труб - компания-монополист или городской бюджет. Как можно догадаться, "Киевэнерго" - и в заявлениях для СМИ, и в судах о возмещении убытков в связи с прорывами труб, твердо стоит на том, что деньги на модернизацию и замену теплосети должен давать город, и он же - нести ответственность за аварии на изношенной инфраструктуре, в то время как компания отвечает только за текущий ремонт.

Очевидно, что такой подход к делу - когда компания приходит на все готовое, прибыль забирает себе, а в инфраструктуру вкладывает деньги горбюджета и потребителей, платящих "инвестиционную составляющую" тарифа, не только неприемлем, но и скоро перестанет работать.

Как видно из приведенной выше инфографики, в 2010-2016 гг. несмотря на новый виток экономического кризиса и войну компания "Киевэнерго" только официально получила около $200 млн чистой прибыли, перевела в горбюджет чуть больше $40 млн, а общая сумма утвержденных нацкомиссией инвестиционных программ превысила $200 млн.

Интересно, что в 2011-2013 гг. разные представители "Киевэнерго", жалуясь на низкие тарифы и нежелание города выделять деньги на модернизацию инфраструктуры, утверждали, что для полной модернизации энергетического комплекса нужно инвестировать около $1,8 млрд в течение 5-7 лет, из которых около $1,5 млрд должны пойти на реконструкцию теплосетей.

Сегодня, по подсчетам киевских чиновников, для того чтобы привести теплосети в "техническое состояние, позволяющее уверенно с ними работать" нужно около $1,5 млрд.

Предельно упрощая схему, и учитывая, что заплатит все равно конечный потребитель, то учитывая, что население Киева около 3 миллионов человек - это по $71,4 c каждого киевлянина на протяжении 7 лет на замену труб и всяческие энергетические инвестиции. Казалось бы, не так и много, но в инвестициях нуждается ведь не только энергетический комплекс столицы.

Если исходить из того, что чиновники все правильно подсчитали. Если это так, то получается, что за последние годы, в течение которых владелец "Киевэнерго" получал прибыль (вся ли она отражена в официальной отчетности - еще большой вопрос), ситуация с инфраструктурой осталась или такой же, или ухудшилась. Если же к этому добавить ухудшение экономической ситуации, падение платежеспособности населения и закрытие внешних финансовых рынков, то становится очевидным, что правильно проведенная инвентаризация должна помочь не только разделить имущество (по данным "Киевэнерго", доля муниципальной собственности в основных фондах компании, составляет около 60%), но и, если получится, выставить счет нерадивому арендатору. Ведь именно по его вине время, наиболее подходящее для решения проблем города было упущено.

Впрочем, не все так просто. Еще в 2015 году КГГА привлекла британскую аудиторско-консалтинговую компанию Ernst & Young провести аудит тепловых сетей и теплового хозяйства, по выводам которого было принято окончательное решение вернуть теплоэнергетический комплекс в муниципальное пользование, а затем - передать теплосети на конкурсной основе другому оператору. Впрочем, до завершения действия соглашения городская администрация должна выполнить некоторую "домашнюю работу".

"Во-первых, надо завершить независимую экспертную оценку состояния этого имущества, а также оценить его стоимость на текущий момент. Кроме того, не надо забывать, что нет такого основания для прекращения договора, как окончание срока его действия. И поэтому КГГА, чтобы не упустить момент, должна подать соответствующее заявление. Без нее он автоматически пролонгируется ", - говорит юрист Общественного объединения "Открытый аудит" Владимир Тарчинский. Поэтому, киевским властям еще необходимо до 31 октября сего года прислать результаты аудита "Киевэнерго", указать на недостатки в содержании городских сетей, ссылаясь на несоблюдение компанией взятых обязательств и наконец сообщить об отказе в продлении действия соглашения. Учитывая то, что мы имеем дело с украинскими чиновниками, то они запросто могут забыть, опоздать или перепутать дату.

Капитал капиталу - рознь

Очевидно, что многие проблемы можно было бы решить, если бы город с самого начала прописал в соглашении более жесткие условия - и по стоимости аренды (10% чистой прибыли за прошлый год, но не меньше 2 млн гривен), и по ответственности за капитальный ремонт теплосетей. Однако дело здесь не только в договоре, который целенаправленно создавался для того, чтобы дать ограниченному кругу лиц возможность "срубить" денег. И даже не в проведении честного конкурса, в котором, после прочтения всех "хотелок" чиновников и простых граждан, будут принимать участие только те, кто умеют зарабатывать, сидя по уши в убытках и долгах. А дело в том, что Украине и Киеву нужен капитал, способный работать по другим принципам, капитал, который, не видя возможности законного заработка, даже не станет рассматривать договор о концессии или аренде.

Тем более, что указывает эксперт по правам человека Майкл Хоббс встатье "Неприкасаемые" на сайте Foreign Policy, намного легче добиться результата в том случае, если права человека нарушает известная корпорация с офисом в Лондоне или Нью-Йорке. В то же время информационные кампании против корпораций, принадлежащих олигархам из стран третьего мира, практически всегда заканчиваются ничем. Туземные олигархи не особо опасаются репутационных рисков.

Наверное киевской власти стоит, избавившись от арендатора и отобрав назад котельные, ТЭЦ и мусоросжигательный завод, не заниматься ритуалом, который называется "конкурс", а сделать все, для того, чтобы к нам пришла респектабельная финская компания с огромным опытом строительства и управления всеми видами электростанций, включая атомные, в 10 странах мира.

Впрочем, и руководству города, и сами киевлянам необходимо понимать, что вопрос не только в "дешевизне" тарифов, современному городу, а тем более столице необходим мощный и эффективный энергетический комплекс. Кто бы ни управлял компанией, а централизованное отопление, электроснабжение хотелось бы сохранить и через 10-ть и через 15-ть лет, а платить за эти блага цивилизации, кроме потребителей, то бишь, киевлян, некому. В конечном, счете за все заплатит потребитель и вопрос только в том, чтобы получить качественную услугу за свои деньги и иметь возможность жить в современном городе со светом, теплом и всеми достижениями цивилизации.