Без российских деталей. Какой самолет создала Украина на деньги саудитов

Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Международный авиакосмический салон Ле-Бурже, который проходит во Франции 19-25 июня, является одним из самых престижных в авиационном мире.

Традиционно ведущие государства раз в два года представляют тут новинки в области авиа- и двигателестроения, космической и оборонной техники. В этом году Украина впервые представила новый транспортный самолет Ан-132D. Помимо статической стоянки планируется, что 19 и 21 июня самолет выполнит программу демонстрационных полетов.

Самое интересное, что это совершенно новый самолет украинских авиастроителей, разработанный уже в ходе войны (правда, на деньги иностранного инвестора) без единой детали российского производства. До лета 2017 г. этот проект уже представляли на разных авиасалонах (Dubai Air Show - 2015, AFED - 2016, DefExpo - 2016, Farnborough Air Show-2016 и других), однако полеты будут выполняться впервые.





За годы независимости благодаря полному циклу производства (а он есть только в 10 странах) Украине удалось сохранить АНТК "Антонов". Хотя для собственных "силовиков" поставок новых самолетов не было, выжить удалось благодаря обслуживанию огромного парка транспортных самолетов Ан. Причем не только выжить, но и сохранить конструкторские кадры.

Все это позволило с конца 2014 г. начать межгосударственные переговоры с Саудовской Аравией о разработке нового легкого турбовинтового многоцелевого транспортного самолета и разворачивании его производства в ближневосточной стране.

В результате в феврале 2015 г. АНТК "Антонов" и саудовская компания "Taqnia Aeronautics" подписали соглашение о совместной разработке и производстве модифицированного варианта самолета Ан-32, который сначала получил наименование Ан-132, а впоследствии Ан-132D. Через три месяца было подписано дополнительное соглашение по производству Ан-132 на базе Научно-технологического центра им. короля Абдулазиза. По известным условиям договора украинская сторона обеспечивает передачу технологий производства Ан-32 саудовским партнерам и подготовку специалистов.

При этом на сегодня нигде не озвучены объемы производства - "антоновцы" надеются на то, что Саудовская Аравия закупит порядка 80 самолетов (еще около 60 планируется поставить в Индию, хотя это пока только планы). "Антонов" оценивает потребность рынка в 300 самолетов, тем более что цена машины ниже, чем у ближайших конкурентов (Alenia C-27 Spartan или CASA C-295) и составляет $30-40 млн. Фактически наши маркетологи представляют новый самолет как простую, надежную, отработанную в эксплуатации машину с хорошими летными данными.

На сегодня твердого контракта на поставку самолета нет - решение саудовцы будут принимать только после поставки первого образца и его облета в небе Саудовской Аравии. При этом интеллектуальная собственность на самолет разделена в равных долях между двумя сторонами.

После подписания договоренностей последовали месяцы напряженной работы и уже 20 декабря 2016 г. в Киеве в рекордные для мировой авиации сроки был представлен предсерийный прототип Ан-132D, который подняли в воздух на заводском аэродроме. О важности этого проекта для обеих стран свидетельствует только один факт - на торжественной выкатке самолета присутствовал лично президент Петр Порошенко и принц Саудовской Аравии Турки бин Сауд бин Мухаммад Аль-Сауд.

О технических характеристиках проекта говорить пока сложно - в открытых источниках присутствуют только данные от "Антонова", которые, по всей видимости, имеют рекламный налет. Известно, что самолет позиционируется как замена устаревшему Ан-32, то есть будет ориентирован на перевозку грузов (до 9,2 т) в сложных климатических условиях - в жарких странах и на высокогорье. В чем опять-таки видна экспортная направленность - ведь самым большим парком Ан-32 в мире обладает только одна страна - Индия. Кстати, в АНТК "Антонов" сегодня уже прямо говорят, что собираются принимать участие в тендере на новый легкий транспортный самолет, который будет проводиться министерством обороны этой страны.

Итак, новый самолет будет на порядок лучше Ан-32: помимо увеличенной грузоподъемности до 1270 км вырастет дальность полета с максимальным грузом. Однако основное отличие - это новейшая авионика западного производства, "стеклянная" кабина экипажа, мощная система кондиционирования, и самое главное - турбовинтовые канадские двигатели PW-150A производства фирмы Pratt & Whitney. Хотя в АНТК и многих украинских СМИ это представляют, как прорыв в отечественном авиастроении, однако этот не совсем так.

Дело в том, что двигатель был сертифицирован почти 20 лет назад и имеет достаточно низкий межремонтный ресурс - всего 5000 часов. В то время как на том же C27J Spartan стоят Allison-RollsRoyce AE2100D2, которые выпускаются с 2011 г. Почему конструкторы сделали такой выбор - пока неясно, возможно Запад пока не готов делиться с нами новейшими технологиями или просто руководствовались проблемами удешевления проекта ввиду ограниченного бюджета. Впрочем, и технологии производства не ушли далеко от Ан-32, и пока непонятно: плохо это или хорошо - реально об этом можно будет говорить только после подписания контракта.

Уже на сегодня просматривается и ниша нового самолета кроме как транспортной машины - так, с саудовцами АНТК "Антонов" уже проговаривает разработку четырех разведывательно-спасательных самолетов и двух постановщиков радиопомех на базе Ан-132. На 13-й Международной выставке IDEF-2017 в Стамбуле был подписан Меморандум между Украиной, Саудовской Аравией и Турцией о разработке модификации самолета для морской патрульной службы.

Таких машин так не хватает и нашим Воздушным Силам, что вполне может означать и будущую поставку Ан-132 для нужд внутри страны - не все же время нашим летчикам обходиться отремонтированными Ан-26.