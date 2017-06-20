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В понедельник торги на межбанке проходили в условиях полного отсутствия курсовой волатильности
23:42 19.06.2017 |
19 июня курс доллара на межбанке подорожал на 2 копейки, и зафиксировался в рамках 26,02-26,04 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Курсовой раскачки и ажиотажа не было. Просто экспортеры резко сократили объемы валютных продаж: с пятничных $320 млн. до $192,16 млн.
«В понедельник межбанковские торги проходили в условиях полного отсутствия курсовой волатильности. В течение дня котировки оставались в диапазоне 26,02-26,0350. К завершению торговой сессии доллар котировали на уровнях 26,02-26,04», - уточнил Верхградский.
Существенного подорожания валюты не произошло по одной причине: уменьшенных объемов долларовых продаж хватило, чтобы удовлетворить скромные потребности покупателей СКВ.
«В целом спрос и предложение были сбалансированы что позволило Национальному банку не объявлять о своем присутствии на рынке», - подтвердил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Банкиры уверяют, что для резкого роста курса доллара нет объективных предпосылок.
«Факторов, способных в серьезной мере повлиять на курс, в ближайшее время не предвидится. Сезонность и макроэкономические тенденции продолжают оказывать решающее влияние на позиции украинской гривны. Потому мы ожидаем, что курс будет сохраняться в районе 26,0 грн./$», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
При этом финансисты пока не ждут курсовой реакции на упрощение Нацбанком ряда валютных правил с 26 июня (Нацбанк обнародовал их в минувшую пятницу) - постановление №55.
«Наиболее значимое из трех нововведений - это возможность и для банков, и для бизнеса, который ведет внешнеэкономическую деятельность, осуществлять форвардную конвертацию валюты без ограничения по группе Классификатора, срока и вида операции, которая хеджируется. Каким-либо образом ситуация на межбанке не изменится, но данная норма в первую очередь направлена на повышение инвестиционной привлекательности», - заверил Олег Куринной.
Банкиров ждут эффекта от нововведений не раньше активизации валютного спроса.
«На наш взгляд, указанные нововведения в ближайшее время, учитывая летнее затишье, на расстановку сил на локальном валютном рынке влияние не окажут. Позже они могут слегка добавить волатильность на межбанке, однако к серьезным дисбалансам не приведут», - считает Станислав Верхградский.
На ближайшую перспективу финансисты делают взвешенные прогнозы на курс валют.
«Завтра на межбанке ожидаем спокойный торговый день. Открытие межбанковских торгов ожидаем на уровнях 26,00-26,05 грн./$. Но допускаем ситуативный рост валютного предложения, что послужит поводом для очередного тестирования уровня 26,0 грн./$», - сказал Верхградский.
Более значительного роста курса доллара ожидает Олег Куринной: «На вторник мы прогнозируем подобную ситуацию на межбанке в диапазоне 26,05-26,10 грн./$».
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