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Курс доллара на межбанке завершил неделю в том же диапазоне, что и две предыдущие сессии
22:22 16.06.2017 |
Межбанковские торги последнего рабочего дня этой недели, 16 июня, сюрпризов не принесли и завершились в том же диапазоне, что и две предыдущие сессии - 26,01-26,02 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Интересно, что еще утром на межбанке намечался рост котировок из-за того, что неизвестные покупатели начали скупать американскую валюту. Курс доллара тут же подрос до 26,035-26,045 грн./$. Но его остановили крупные продавцы.
Основная часть торговой сессии проходила спокойно, а курс весь день охранялся на уровне - 26,017-26,035 грн./$. Ближе к закрытию торгов рынок откатился к уровню открытия.
«Сегодня рынок был чуть более волатильный, чем вчера, но по-прежнему без выраженной инициативы в какую-либо из сторон», - отметил заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
«Объективных причин проводить аукцион у Нацбанка не было», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На следующей неделе банкиры не ждут кардинальных курсовых изменений, хотя диапазон курсовых колебаний озвучивают разный. Так Юрий Гриненко не исключает укрепления гривны на 2-5 копеек до 25,95-26,00 грн./$ на фоне роста предложения в связи с очередным налоговым периодом.
Олег Куринной рассчитывает на сохранения курса гривны в текущем диапазоне - 26.00-26.10 грн./$. США. По мнению директора казначейства Банка Кредит Днепр, основными курсоформирующими факторами будут оставаться сезонные особенности с невысоким спросом и достаточными продажами доллара.
В Банке Пивденный рассчитывают на небольшое удорожание доллара. «Жду локального роста, возможно тестирование 26,20грн./$ в течении 5-7 рабочих дней», - уточнил Олег Ропяк.
В целом банкиры отмечают, что говорить глобальном росте спроса на валюту рано. Как и о дефиците предложения: металлурги обеспечивают достаточное поступления валюты на рынок.
«Стоит отметить, что в мае, по сравнению с апрелем, производство стали выросло на 7,6%. Кроме того, высокие цены на металлопродукцию на мировых рынках нивелируют потери от сокращения промышленного производства в этом году», - объяснил Олег Куринной.
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