Банкирам не удалось растолкать курс доллара на межбанке 15 июня

Межбанковские торги завершились ровно в том же курсовом коридоре, что и днем ранее - 26,0-26,02 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Резко сократились валютные продажи: со вчерашних $306,66 млн. до $230 млн. Но обвала гривни не произошло из-за небольшого спроса на доллар.

«Очень скучно и малоактивно. Рынок продолжает нащупывать дно», - обрисовал UBR.ua ситуацию заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

За весь день валютчики лишь раз попытались сдвинуть курс на копейку. Но движение вверх никто не поддержал, и оно захлебнулось.

«Рынок открылся на уровне 25,99-26,03 грн./$. С выходом на торги большего числа банков котировки сузились до 26,0-26,02 грн./$. И проходили в этом диапазоне до обеда. В целом спрос и предложение на межбанке были сбалансированы, что позволило Нацбанку не принимать участие в торгах», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Финансисты объяснили замирание рынка летним фактором отпусков, и больше следили сегодня за международными новостями.

«Самой значительной новостью для валютного рынка стало повышение учетной ставки Федеральной резервной системой США, что усилит позиции доллара по отношению к другим мировым валютам. Хотя справедливо отметить и то, что серьезных колебаний от этого на украинском рынке в краткосрочной перспективе ожидать не следует. Гривна в силу все еще достаточной закрытости нашей экономики в основном реагирует на решения украинского регулятора и в большей мере зависит от экспорта, а не мировых глобальных изменений», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Последняя внутренняя новость, о которой говорили казначеи - об ужесточении требований по финансовому мониторингу - не сказывается на межбанке.

«Поначалу постановление Нацбанка №43 обсуждали, поскольку оно увеличивает документооборот банков - ведь вся ответственность по клиентским операциям возлагается на них. Однако сейчас уже не ощущаем на межбанке влияния новых требований», - заверил Юрий Гриненко.

Банкиры рассчитывают, что валютный рынок останется не очень активным и завтра, хотя, возможно, и прибавит в объемах.

«Перед выходными некоторые экспортеры могут нуждаться в больших объемах гривни, потому могут продать немного больше доллара», - допустил Гриненко.

По его прогнозу, курс доллара продолжит топтаться возле отметки 26,0 грн./$. «Может сдвинуться на копейку-другую ниже. Более существенное курсовое движение вряд ли произойдет», - считает Гриненко.

А Олег Ропяк не исключает о повышения валютного курса.

«Возможен ситуативный рост в ближайшие дни на 5-15 копеек», - допустил он UBR.ua.

Вслед за межбанком будет двигаться и наличный курс. Сегодня он стоял на месте: банки не понижали свои дешевые ценники ниже 26,0-26,94 грн./$, а небанковские обменники - 26,85-26,92 грн./$.

