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Казначеи объясняют рост спроса на межбанке активностью инвесторов, которые скупали доллар под репатриацию дивидендов
23:54 14.06.2017 |
14 июня безналичный курс доллара опустился на 2 копейки и закрепился в рамках 26,0-26,02 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
На протяжении дня котировки не смогли пробить психологическую отметку, и даже поднимались выше 26,0 грн./$ несмотря на увеличение объемов валютных продажи со вчерашних $258,68 млн. до $306,66 млн.
«Межбанковские торги открывались на уровнях 25,99-26,02 грн./$. Вопреки ожиданиям пробоя уровня 26,0 грн./$, котировки поднялись к 26,01-26,02 грн./$. К полдню курс достиг максимальных значений в области 26,03-26,04 грн./$, после чего котировки вернулись к диапазону 26,00-26,02 грн./$, в котором финишировал рынок», - отметил Верхградский.
Доллар раскупили инвесторы и импортеры, лишнего не осталось.
«В целом спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку на рынок не выходить», - подтвердил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Казначеи объясняли рост валютного спроса активностью инвесторов, которые скупали доллар под репатриацию дивидендов.
При этом финансисты отмечали уменьшение перетока валюты с наличного на безналичный рынок.
«Вчера маржа между наличным и безналичным курсом доллара сузилась до нескольких копеек, в результате чего снизился интерес со стороны банков к переливу валюты с наличного на межбанковский сектор рынка, как к источнику дополнительного дохода. Сегодня курсовой спред вновь расширился, движение валюты возобновилось», - отметил Станислав Верхградский.
В некоторых банках говорили также о сокращении сдачи наличного доллара со стороны населения. Людям становится невыгодно отдавать валюту, которую они покупали по более высоким курсам.
«В целом в период отпусков такая тенденция объяснима. Однако угроз для межбанка мы не видим. Это временная тенденция, а сезонные факторы все равно будут оказывать решающее влияние на курсоформирование», - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На ближайшую перспективу финансисты дают разные прогнозы.
«В ближайшее время серьезных рисков для валютного рынка мы не видим. На завтра прогнозируем торги в диапазоне 26,0-26,10 грн./$», - сказал Куринной.
Хотя его коллеги все еще верят в укрепление гривни.
«Надежда на пробой уровня 26,0 грн./$ сохраняется. В четверг старт межбанковских торгов ожидаем на уровнях 26,0-26,05 грн./$», - отметил Станислав Верхградский.
«Складывается впечатление, что рынок входит в период формирования дна, возможно это будет происходить в диапазоне 25,80-26,0 грн./$. В ближайший месяц-полтора увидим подтвердится ли это предположение», - дополнил его заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Вслед за межбанком продолжит проседать и наличный курс.
Также как и сегодня: 14 июня цена продажи доллара людям упала на 3-4 копейки, и достигла 25,92 грн./$. Это минимум, и его предлагали небанковские обменники.
У банков самый дешевый доллар можно было взять по 25,94-25,95 грн./$ (Банк Инвестиций и сбережений, Forward Bank). Средний ценник находился в рамках 26,0-26,10 грн./$: Индустриалбанк, БТА Банк, ПУМБ. Дороже бакс отдавали госбанки (Ощадбанк, Приватбанк) - 26,15 грн./$.
Выкупали же финансисты валюту у населения в рамках 25,70-25,91 грн./$.
Сразу 5 копеек доллар в среду потерял на черном рынке. Там расценки просели с 25,89-25,98 грн./$ до 25,88-25,93 грн./$.
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