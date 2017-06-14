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Шаг к созданию газового хаба: "Укртрансгаз" открыл таможенный склад для трейдеров
08:14 14.06.2017 |
Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, на базе 10 газохранилищ открывает таможенный склад, что даст возможность трейдерам более 1000 дней хранить газ в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) без растаможки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
«После годовой совместной работы представителей «Укртрансгаза», НАК «Нафтогаз Украины», Министерства финансов и Энергетической таможни ГФС 1 июня 2017 года приказом № 45 дано разрешение «Укртрансгазу» на открытие и эксплуатацию таможенного склада на базе украинских ПХГ», - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что ранее таможенное оформление газа, который транспортируется на таможенную территорию Украины для его хранения в ПХГ, возможно было проводить только в таможенном режиме «транзит». Также положениями Таможенного кодекса Украины установлены сроки транзитных перевозок трубопроводным транспортом − 31 сутки. Такие условия не были экономически приемлемыми для большинства иностранных газовых трейдеров, отмечают в компании.
Отныне таможенное оформление газа, который будет поступать из-за рубежа для хранения в украинских ПХГ, осуществляется в режиме «таможенный склад».
«Создание такого склада дает возможность компаниям, в том числе иностранным, хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории Украины. Таким образом, в украинском законодательстве устранены все правовые барьеры для предоставления нерезидентам услуг по хранению природного газа в ПХГ», - добавляют в компании.
«Укртрансгаз» напомнил, что в последние годы украинские газохранилища были загружены менее чем на 50%. Существующие свободные мощности хранения планируется предложить иностранным трейдерам. В первую очередь оператор украинской ГТС и системы газохранилищ планирует продавать услуги хранения газа трейдерам из соседних стран, где существует дефицит газовых хранилищ – Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и Молдове. Украина уже сегодня готова предоставлять услуги по хранению газа объемом более 14 млрд м3 по самой низкой цене в Европе (около 0,4 евро/МВт за цикл хранения), отмечают в "Укртрансгазе".
В компании подчеркнули, что такой шаг по открытию таможенного склада является последовательным элементом долгосрочной стратегии "Укртрансгаза" по интеграции в газовый рынок Европы и созданию газового хаба в Украине.
Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».
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Создание такого склада дает возможность компаниям, в том числе иностранным, хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты каких-либо налогов и таможенных сборов при условии дальнейшей транспортировки природного газа с территории страны.
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