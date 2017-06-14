Заявления, сделанные на прошлой неделе в конгрессе США недавно уволенным главой ФБР Джеймсом Коми, были разобраны на заголовки мировыми СМИ. Но недавние сообщения офиса специального прокурора Роберта Мюллера могут оказаться в разы опаснее для администрации Дональда Трампа.

Мюллер, которому заместитель генерального прокурора Род Розенстайн поручил возглавить расследование возможных связей между предвыборным штабом Трампа и российскими спецслужбами, продолжает набирать новых сотрудников - и выбирает он юридических тяжеловесов.

Эти назначения могут указывать на то, в каком направлении развивается расследование и насколько серьезно к этому относится сам Роберт Мюллер.

Возьмите, например, помощника замминистра юстиции Майкла Дрибена. В пятницу National Law Journal сообщил, что этот специалист по уголовному праву, который более 100 раз выступал на стороне обвинения в Верховном суде США , будет по совместительству помогать команде Мюллера.

"Назначение Дрибена дает основания полагать, что специальный прокурор тщательно изучает возможность того, что команда Трампа могла нарушить уголовное законодательство", - пишет Кристиан Фариас в Huffington Post.

Пол Розенцвейг, автор блога Lawfare, пишет, что это назначение - "худшая новость для Дональда Трампа за эту неделю".

Розенцвейг описывает Майкла Дрибена как "лучшего адвоката в Америке, специализирующегося на уголовных делах в апелляционном суде".

Не стоит забывать и об Эндрю Вайссманне, главе отдела борьбы с мошенничеством при уголовном отделе министерства юстиции, который присоединился к команде Мюллера в конце мая.

Он больше всего известен своим расследованием обвинений в адрес Volkswagen в подтасовке данных о выхлопных газах, производимых дизельными автомобилями компании. Между 2002-м и 2005 годами он расследовал банкротство и фальсификацию отчетности энергетического гиганта Enron, в результате чего глава компании Кеннет Лэй оказался за решеткой.

Если расследование Мюллера затронет вопросы о возможных бизнес-связях президента Трампа с Россией, то лучшего специалиста, чем Эндрю Вайссманн, в Америке не найти.

Любители новейшей истории обратили внимание и на то, что Роберт Мюллер привлек к расследованию Джеймса Куорлса, частного адвоката, который в 1970-е годы принимал участие в работе специальной комиссии по расследованию Уотергейтского скандала и хорошо знаком с расследованиями, затрагивающими президентов.

В команду Роберта Мюллера также входят Джинни Ри, в прошлом заместитель генерального прокурора, и Аарон Зебли, возглавлявший аппарат Мюллера в его бытность директором ФБР. Все они уже въехали в отведенные для них кабинеты в принадлежащем министерству юстиции здании в центре Вашингтона.

Все эти назначения не остались незамеченными сторонниками Трампа. В понедельник Ньют Гингрич, бывший спикер палаты представителей, который сейчас выступает как бы специалистом по всему, что касается Трампа, выстрелил в "Твиттере": "Республиканцы сошли с ума, если они думают, что расследование будет справедливым. Посмотрите, кого он нанимает".

Затем Гингрич предложил своим фолловерам проверить данные Федеральной избирательной комиссии, согласно которым четверо членов команды Мюллера - Дрибен, Рии, Вайссманн и Куорлс - в прошлом жертвовали деньги на президентские кампании кандидатов от Демократической партии.

Тут, правда, стоит напомнить, что сам Роберт Мюллер назначался в прошлом на все свои высокие посты, в том числе и на пост главы ФБР, президентами-республиканцами.

Слова Гингрича могут быть предвестием попыток приближенных Трампа подорвать авторитет Мюллера, подвести базу под критику любых его решений, и, может быть, даже его увольнения.

Все это резко противоречит словам того же Гингрича, который всего месяц назад назвал в "Твиттере" выбор Мюллера в качестве специального прокурора "замечательным".

Джей Секулоу, один из частных адвокатов Трампа, в воскресенье отказался ответить на вопрос, собирается ли Дональд Трамп уволить Мюллера.

"Президент посоветуется со своими адвокатами, а также с членами правительства и другими людьми, - сказал он. - Я не могу гадать, что он решить делать или не делать".

Но подобные разговоры вспыхнули с новой силой после того, как в понедельник вечером близкий друг президента Кристофер Радди сказал в телеинтервью, что Трамп "может быть рассматривает" вопрос об увольнении Мюллера.

Сам Дональд Трамп уже назвал расследование возможных связей его предвыборного штаба с Россией "охотой на ведьм", "фальшивкой" и попыткой демократов объяснить, почему их кандидат проиграла президентские выборы.

Однако действия Роберта Мюллера указывают на то, что он не согласен с этими заявлениями президента. Он собирает команду, которая, очевидно, готова работать в течение долгого времени. У ее членов достаточно таланта и опыта для того, чтобы представить дело в суде и, в случае необходимости, добиться того, чтобы обвиняемые оказались за решеткой.

На данный момент Дональд Трамп открыто критикует лишь экс-директора ФБР Джеймса Коми. Но не стоит исключать возможности того, что вскоре его внимание привлечет и Роберт Мюллер.