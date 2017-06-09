НБУ отмечает риск превышения уровня инфляции в 2017г над прогнозом

Динамика индекса потребительских цен и его составляющих в мае свидетельствует о риске превышения фактического уровня инфляции по итогам 2017 года над прогнозируемым, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины.

"Фактический уровень инфляции в мае - как в месячном измерении, так и в годовом - оказался выше прогноза НБУ. Это объясняется, прежде всего, высокими темпами роста цен на сырые продукты и усилением влияния административных факторов", - отмечено в сообщении.

Нацбанк уточняет, что в целом подорожание сырых товаров было ожидаемым. Однако темпы роста цен на них превысили прогнозы центробанка.

"Прежде всего, продолжалось ускорение роста цен на мясо и молоко в годовом измерении в связи с более высокими мировыми ценами на соответствующую продукцию и интенсивным экспортом. Помимо этого, возобновился рост цен на сырые продовольственные товары из-за сложных погодных условий", - сообщил НБУ.

В отношении административных факторов НБУ отметил ускорение роста цен и тарифов, регулируемых административно, прежде всего, из-за повышения тарифов на холодную воду и водоотвод с 12 мая. Кроме того, в мае существенно ускорился рост цен на табачные изделия в связи с проблемами с дистрибуцией.

Ускорение базовой инфляции в мае, по данным НБУ, было неожиданным, однако итоговый показатель оказался ниже прогноза благодаря улучшению инфляционных ожиданий на фоне укрепления курса гривни к доллару США.

"Ускорение базовой инфляции произошло из-за действия вторичных эффектов от повышения цен на сырые продукты и дальнейшего отражения в ценах увеличения расходов. Соответственно, это привело к ускорению роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки и цен на услуги, входящие в показатель базовой инфляции. В частности, в мае ускорился рост стоимости мясных изделий, сыров, услуг заведений отдыха и культуры, ресторанов и гостиниц и т. п.", - объяснил Нацбанк.

В то же время, как отмечается в комментарии, давление фундаментальных факторов было слабее ожидаемого.