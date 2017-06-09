Цены производителей в Украине в мае снизились на 1,3% - Госстат

Цены в промышленности Украины в мае понизились на 1,3% после роста на 1,6% в апреле, 3,5% - в марте и 3,1% - в феврале, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Как уточняет ведомство, основной причиной стало падение цен в добыче металлических руд - на 22%, а также добыче нефти и природного газа - на 2,6% и поставках электроэнергии, газа и пара - на 2,1%.

Госстат указывает, что в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам мая замедлился до 27,1% с 35,6% по итогам апреля, с 38,3% - по итогам марта и 38,9% - по итогам февраля.

По данным статведомства, по итогам пяти месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 6,7%, тогда как инфляция за этот период составила 6,2%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в мае произошло удешевление продукции на 9,8%, в частности, в добыче металлических руд - на 22,0%, сырой нефти - на 5,9%, природного газа - на 1,2%. В то же время в добыче каменного угля цены выросли на 1,1%.

В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 0,5% в основном за счет роста цен в производстве кокса и коксопродуктов на 6,7%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции; автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств; металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 0,6-0,5%. В то же время в производстве продуктов нефтепереработки цены снизились на 8,0%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены повысились на 0,8%, в т. ч. в производстве табачных изделий - на 1,9%, мяса и мясных продуктов - на 1,6%, масла и животных жиров - на 1,2%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 1,1%, напитков - на 0,8%. Вместе с тем в производстве молочных продуктов зафиксировано удешевление продукции на 1,6%, сахара - на 0,6%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха произошло снижение цен на 2,1%, что обусловлено удешевлением электроэнергии на 2,3%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2016 году ускорился до 35,7% с 25,4% по итогам 2015 года, 31,7% - по итогам 2014-го.

Инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году.

