Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Подвешенный парламент" Британии: что если никто не выиграет выборы?

07:53 09.06.2017 |

Мир

Кто сформирует правительство, если ни одна из партий не получит абсолютного большинства голосов на внеочередных всеобщих выборах в Британии?

Формирует ли правительство партия, у которой больше всего депутатов?

Необязательно. Партия, у которой большинство депутатов в парламенте по итогам подсчета голосов в 650 избирательных округах, считается победителем, и ее лидер почти всегда становится премьер-министром.

Но на этот раз этого может не случиться, если победа одной из партий будет неубедительной. Партия, которая по итогам выборов приходит второй, может сформировать правительство, если договорится с другими партиями.

Кто побеждает на выборах?

Самый простой способ стать премьер-министром - получить абсолютное большинство в палате общин, когда у твоей партии больше депутатов, чем у всех остальных вместе взятых.

Что такое "подвешенный парламент"?

Всего в палате общин 650 депутатских мест. Победителем становится партия, у которой 326 депутатов. Это позволяет правительству предлагать законопроекты, которые их оппоненты в парламенте не могут заблокировать.

Когда ни одна из партий не получает абсолютного большинства в 326 депутатов, в стране появляется так называемый "подвешенный парламент". После выборов 2010 года в Британии был "подвешенный парламент".

А что будет, если в Британии снова появится "подвешенный парламент"?

Начнутся новые лихорадочные переговоры между лидерами партий и их командами в попытке сформировать новое коалиционное правительство, чтобы кто-то из лидеров двух главных партий - Тереза Мэй или Джереми Корбин (единственные, у кого есть реалистические шансы на то, чтобы возглавить правительство) - стал премьер-министром и занял резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Есть и еще один вариант. Лидер одной из партий может также попытаться стать во главе правительства меньшинства в надежде на поддержку небольших партий, когда будет необходимость принимать предложенные кабинетом министров законы.

 Тереза Мэй (консерваторы), Джереми Корбин (лейбористы), Никола Стерджен (шотландские националисты) и Тим Фэррон (либеральные демократы)

У кого приоритет в формировании коалиционного правительства?

Тереза Мэй останется премьер-министром, если ее партии удастся получить абсолютное большинство. То же самое касается и лидера лейбористов Джереми Корбина.

Если абсолютного большинства не будет ни у кого, то лидер лейбористов как второй по числу депутатов партии вовсе не обязан дожидаться исхода переговоров тори с другими партиями о формировании коалиции, а может вести аналогичные переговоры, причем с теми же политиками, что и Мэй.

Сколько могут длиться переговоры?

Официального временного лимита нет. Для формирования коалиционного правительства в 2010 году потребовалось пять дней, но сейчас на это может потребоваться и больше времени.

Но ведь переговоры не могут продолжаться бесконечно?

Первой важной датой в этом процессе станет 13 июня, когда новый парламент соберется впервые.

Тереза Мэй должна до этого срока договориться о формировании коалиционного правительства, чтобы остаться премьером, либо подать в отставку, согласно официальным рекомендациям секретариата кабинета министров.

Но Мэй должна при этом быть уверена, что Джереми Корбин может сформировать правительство, а она - нет.

А что если и до этого времени не понятно, может ли быть сформировано правительство?

Единственное испытание на прочность в смысле формирования правительства - голосование в палате общин по программе правительства.

Другими словами, может ли кабинет получить необходимое число голосов для принятия новых законов, которые будут содержаться в речи королевы.

Выступление королевы с программной речью нового правительства намечено на 19 июня.

Тереза Мэй может сохранить власть и рискнуть, вынеся свою программу на голосование в надежде, что за нее проголосуют и члены других партий. Если же она подаст в отставку и передаст полномочия Джереми Корбину, то для него голосование в палате общин станет главным испытанием на предмет того, сможет ли он сформировать правительство.

Если шотландские националисты получат столько голосов, сколько им предрекают, их позиция на переговорах о формировании коалиционного правительства может быть решающей. Но они уже дали ясно понять, что не поддержат Консервативную партию.

Какую роль играет королева?

Лидер партии, который скажет королеве, что у него есть абсолютное большинство в палате общин, получит от королевы разрешение сформировать правительство.

По традиции королева не участвует в партийной политике, поэтому не существует условий, при которых бы она выбирала премьер-министра.

Существуют предположения, что она может лично и не выступать с речью по итогам выборов, если не будет уверенности, что программа нового правительства получит одобрение парламента.

Коалиция - это когда две или больше партий формируют единое правительство. Младшие партнеры получают посты министров, и вырабатывается совместная программа.

Будет ли и на этот раз коалиционное правительство?

 Дэивд Кэмерон и Ник Клегг сформировали коалиционное правительство в 2010 году

Такая вероятность оценивается ниже, чем в 2010 году. Формирование коалиционного правительства зависит от четырех факторов:

* Есть ли у потенциальных партнеров по коалиции достаточное число депутатов, чтобы иметь абсолютное большинство.
* Хочет ли крупнейшая партия управлять одна, будучи правительством меньшинства.
* Могут ли потенциальные партнеры убедить своих однопартийцев, что коалиция - хорошая идея.
* Смогут ли партнеры по коалиции найти достаточно точек соприкосновения по вопросам политики: младшие партнеры в этом случае неминуемо идут на отказ от части своих предвыборных обещаний, но настаивают на сохранении тех, которые считают для себя принципиально важными.

Джереми Корбин мог бы сформировать коалиционное правительство с Шотландской национальной партией и либерал-демократами, однако он обещал этого не делать.

Что такое правительство меньшинства?

Если консерваторы или лейбористы не способны сформировать коалицию или решают действовать в одиночку, они могут сформировать правительство меньшинства и все портфели министров раздать членам своих партий.

Но эта партия не сможет принимать законы, не заручившись поддержкой других партий, члены которых не входят в правительство.

Например, лейбористы могут стать правительством меньшинства, а их лидер Джереми Корбин - премьер-министром, но для принятия своих законов ему будут нужны голоса Шотландской национальной партии и либерал-демократов.

Сколько депутатов нужно иметь правительству меньшинства?

Любая партия, не получившая абсолютного большинства, может сформировать правительство меньшинства.

Североирландская партия "Шинн Фейн" отказывается присягать на верность королеве, и в результате не может участвовать в работе парламента. Если по итогам выборов они сохранят пять мест в палате общин, то для абсолютного большинства в ней необходимо иметь 323 депутата.

Новое правительство - консерваторов или лейбористов - может иметь дело с расколотой оппозицией. Для того чтобы нанести поражение правительству, либерал-демократы, шотландские националисты, Зеленые, валлийская "Плайд Камри", Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), североирландские партии могут объединяться. Однако на практике это маловероятно.

Так может ли партия, финишировавшая второй, сформировать правительство?

Да. Однако большой вопрос - примет ли общество такое правительство.

Насколько стабильным может быть правительство меньшинства?

В истории Британии были правительства меньшинства, хотя их век, как правило, был недолгим.

В результате первых из двух проведенных в 1974 году парламентских выборов абсолютного большинства не получила ни одна из партий: лейбористы провели тогда 301 своего депутата; консерваторы - 297.

Гарольд Вильсон сформировал правительство меньшинства, но оно продержалось недолго, и в октябре 1974-го прошли повторные выборы, на которых Вильсон получил большинство, хотя и очень небольшое: всего в три мандата.

"Подвешенным" парламент оказался и в результате выборов 1929 года: Лейбористская партия под руководством Рамси Макдональда получила тогда 287 мандатов; Консервативная партия Стэнли Болдуина - 260, а Либеральная, во главе которой стоял Дэвид Ллойд Джордж, - 59.

Бывали также случаи, когда британский парламент оказывался в подвешенном состоянии не после выборов, а посреди одного из созывов: к этому приводили довыборы. Так случилось, например, с консервативным правительством Джона Мейджора в 1996 году.

Правительство меньшинства шотландских националистов работало в Шотландии с 2007 по 2011 годы.

Возможно ли проведение новых выборов?

В прошлом, когда формировались правительства меньшинства, премьер-министр при первом удобном случае объявлял о досрочных выборах, пытаясь получить абсолютное большинство. Или же оппозиция добивалась этого, ставя вопрос о доверии правительству.

Закон о сроке полномочий парламента от 2011 года, принятый консерваторами и либеральными демократами и направленный на то, чтобы их коалиция не распалась, означает, что досрочные выборы могут пройти лишь:

* Если за это проголосуют две трети депутатов парламента. На практике это означает поддержку как лейбористов, так и консерваторов.
* Или если вотум недоверия правительству вынесен простым большинством парламентариев. В таком случае выборы должны пройти в течение 14 дней, если до этого времени новое правительство не заручится поддержкой парламента.

Можно ли обойти этот закон?

Прямого ответа на этот вопрос нет. У Британии нет писаной конституции, она состоит из законов, прецедентов и конституционных обычаев страны, которые определяют порядок формирования и полномочия государственных органов, а также принципы взаимоотношений этих органов между собой.

Так что возможны несколько альтернативных сценариев развития событий:

* Если в палате общин вынесен вотум недоверия, то премьер-министр может передать лидерство в партии своему коллеге, который может попытаться заручиться поддержкой парламента в течение двух недель.
* Премьер-министр может подать в отставку, если программа правительства, озвученная в речи королевы, не получит поддержки парламента. Тогда власть будет передана лидеру оппозиции, который попытается править до следующих выборов 2022 года. Это означает смену правительства без выборов, чего в истории Британии еще не происходило и что, скорее всего, приведет к конституционному кризису.

Может ли премьер-министр исполнять свои обязанности, даже если ее/его законопроекты не принимаются?

Это возможно. Если правительство меньшинства терпит поражение по вопросу принятия бюджета, за этим следует вопрос о доверии правительству, что может привести к новым выборам.

Однако если главная оппозиционная партия не хочет новых выборов, потому что не уверена в своей победе, то тогда она может отказаться выносить на голосование вопрос о вотуме доверия правительству.

При этом сценарии премьер-министр теоретически может остаться на Даунинг-стрит, 10 даже после поражения по ключевому положению своей экономической программы.

 

ПО РУБРИКАМ

13:25 Бир­жи АТР, кро­ме Гон­кон­га, за­кры­лись 9 июня в плю­се на ожи­да­ни­ях ито­гов вы­бо­ров в Ве­ли­ко­бри­та­нии

13:07 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

12:34 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 9 июня

11:46 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 08.06.2017

11:40 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 08.06.2017

10:56 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 09.06.17

09:52 Фунт по­де­ше­вел на 2% по­сле не­уда­чи бри­тан­ских кон­сер­ва­то­ров на вы­бо­рах, ев­ро ста­би­лен

09:12 Зо­ло­то де­ше­ве­ет по­сле про­шед­ших вы­бо­ров в Ве­ли­ко­бри­та­нии

07:15 NASDAQ до­стиг ре­корд­но­го уров­ня 8 июня на фоне ком­мен­та­ри­ев экс-гла­вы ФБР Джейм­са Ко­ми

08.06 Финан­си­сты про­гно­зи­ру­ют дви­же­ние кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке к 26,0 грн./$

08.06 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны в чет­верг еще не­мно­го под­рос

08.06 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 8 июня со­ста­вил 26,1492 грн

08.06 Опто­вые це­ны ДТ 8 июня про­дол­жи­ли еже­днев­ное сни­же­ние

08.06 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 08.06.17

08.06 Ев­ро де­ше­ве­ет от­но­си­тель­но дол­ла­ра США на за­яв­ле­ни­ях ЕЦБ

• дальше…

13:30 Сто­и­мость ав­то­га­за 9 июня сни­зи­лась в ря­де круп­ных се­тей

12:58 ДТЭК уве­ли­чит ис­поль­зо­ва­ние укра­ин­ско­го уг­ля и ми­ни­ми­зи­ру­ет ис­поль­зо­ва­ние им­порт­но­го ан­тра­ци­та

10:32 Как Гер­ма­ния бу­дет стро­ить в Укра­ине до­ро­ги и мо­сты

10:15 Ка­б­мин ре­шил на­чать зе­мель­ную ре­фор­му с соб­ствен­но­го ого­ро­да

09:12 Зо­ло­то де­ше­ве­ет по­сле про­шед­ших вы­бо­ров в Ве­ли­ко­бри­та­нии

09:00 Це­ны на нефть сла­бо ко­леб­лют­ся 9 июня в от­сут­ствие но­вых зна­чи­мых фак­то­ров

08:00 Вер­хов­ная Ра­да при­ня­ла за­кон о со­зда­нии Фон­да энер­го­эф­фек­тив­но­сти

07:56 НБУ пе­ре­чис­лил в гос­бюд­жет тре­тий транш при­бы­ли за 2016г в объ­е­ме 5 млрд грн

08.06 Це­ны про­из­во­ди­те­лей в Укра­ине в мае сни­зи­лись на 1,3% - Гос­стат

08.06 Ин­фля­ция в Укра­ине в мае уско­ри­лась до 1,3%, в го­до­вом из­ме­ре­нии до 13,5% - Гос­стат

• дальше…

13:42 The Guardian: Те­ре­за Мэй бу­дет фор­ми­ро­вать но­вое ко­а­ли­ци­он­ное пра­ви­тель­ство

13:39 Те­ре­за Мэй на­нес­ла се­бе со­кру­ши­тель­ный удар

12:12 В Поль­шу при­был пер­вый тан­кер со сжи­жен­ным га­зом из США

09:46 В Рос­сии пред­ла­га­ют пе­рей­ти на юли­ан­ский ка­лен­дарь и вер­нуть гимн "Бо­же, ца­ря хра­ни!"

08:28 Пар­ла­мент Япо­нии впер­вые за 200 лет раз­ре­шил им­пе­ра­то­ру от­речь­ся

08:22 США сби­ли в Си­рии бес­пи­лот­ник, стре­ляв­ший по си­лам ко­а­ли­ции

08:18 Ев­ро­со­юз со­зда­ет во­ен­ный ко­манд­ный центр

08:06 По­пуляр­ность Мер­кель вы­рос­ла до уров­ня 2015 го­да

07:53 "Под­ве­шен­ный парламент" Бри­та­нии: что ес­ли ни­кто не вы­иг­ра­ет вы­бо­ры?

07:32 Эк­зит­по­лы: кон­сер­ва­то­ры не на­би­ра­ют аб­со­лют­но­го боль­шин­ства в ниж­ней па­ла­те пар­ла­мен­та Ве­ли­ко­бри­та­нии

08.06 Джеймс Ко­ми об­ви­нил Трам­па во лжи и кле­ве­те на ФБР

08.06 Ко­ми не со­мне­ва­ет­ся во вме­ша­тель­стве Рос­сии в вы­бо­ры в США

08.06 В ЕС по­явит­ся ев­ро­пей­ская про­ку­ра­ту­ра

08.06 Рис­ки для эко­но­ми­ки ев­ро­зо­ны сба­лан­си­ро­ва­лись, но QE мо­жет быть про­дле­на или рас­ши­ре­на - Дра­ги

08.06 ЕЦБ не стал ме­нять про­цент­ные став­ки, со­хра­нил объ­ем QE на 60 млрд ев­ро в ме­сяц

• дальше…

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Ки­тай­цы го­то­вы по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну за че­ты­ре го­да

31.05 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро за­ме­нят би­ле­ты с QR-ко­дом

30.05 Cпрос на жи­лье в но­вострой­ках па­да­ет

26.05 Ки­ев по­пал в два­дцат­ку луч­ших го­ро­дов для ри­тей­ле­ров

24.05 Ка­б­мин утвер­дил целе­вую про­грам­му ре­фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия обо­рон­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са Укра­и­ны до 2021

24.05 Аренд­ные став­ки в сто­лич­ных ТРЦ в I кв. вы­рос­ли на 4,5% - JLL

23.05 Ки­ев на­ме­рен уве­ли­чить сто­и­мость про­ез­да до 5 гри­вен в мет­ро и до 4 гри­вен в на­зем­ном транс­порт с 15 июля

23.05 Укра­и­на под­ня­лась на 18 по­зи­ций в рей­тин­ге раз­ви­тия от­кры­тых дан­ных Open Data Barometer

19.05 Но­вую вет­ку мет­ро в Ки­е­ве по­стро­ит ки­тай­ский кон­сор­ци­ум - КГГА

18.05 Град­со­вет Ки­е­ва вы­брал про­ект раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке со сно­сом "Большевика"

16.05 Укра­ин­цы с пас­пор­та­ми РФ не смо­гут вос­поль­зо­вать­ся без­ви­зо­вым ре­жи­мом с ЕС

12.05 Ко­ли­че­ство мил­ли­о­не­ров в Укра­ине за 2016г со­кра­ти­лось по­чти на чет­верть

• дальше…

12:54 Бой­ко и Ти­мо­шен­ко за 5 ме­ся­цев 2017 мень­ше дру­гих ли­де­ров фрак­ций при­ня­ли уча­стие в го­ло­со­ва­ни­ях в Ра­де - КИУ

10:48 За­чем Укра­и­на сде­ла­ла не­удоб­но Пу­ти­ну и НАТО

09:22 Об­стрел Сар­та­ны. По­че­му бо­е­ви­ки уда­ри­ли по при­го­ро­ду Ма­ри­у­по­ля

08.06 Как нар­де­пы ру­бят мед­ре­фор­му

08.06 Че­го не­до­го­ва­ри­ва­ет Ти­мо­шен­ко, ко­гда хва­лит свою пла­теж­ку за газ

08.06 Гла­ва Мин­фи­на Укра­и­ны удив­лен про­те­ста­ми Аг­рар­ной пар­тии про­тив рын­ка зем­ли

08.06 Бои на Дон­бас­се. Тер­ро­ри­сты пы­та­ют­ся от­бро­сить ВСУ на Свет­ло­дар­ской ду­ге

08.06 Суд от­ка­зал САП во взыс­ка­нии 100 млн гри­вен за­ло­га за На­си­ро­ва в гос­бюд­жет

08.06 Бои за Ба­хмут­ку. По­че­му ВСУ бы­ли вы­нуж­де­ны на­сту­пать на Же­ло­бок

08.06 Ра­да за­ко­но­да­тель­но за­кре­пи­ла при­о­ри­тет­ность член­ства Укра­и­ны в НАТО

08.06 Бой за Ба­хмут­ку. Ка­кой ад про­ис­хо­дит под Же­лоб­ком

07.06 Ка­ки­ми бу­дут га­иш­ни­ки вер­сии 2.0

07.06 Швей­ца­рия вве­дет без­ви­зо­вый ре­жим с Укра­и­ной вме­сте с ЕС с 11 июня - встре­ча По­ро­шен­ко с Бурк­халь­те­ром

07.06 Бои за Же­ло­бок. Что про­ис­хо­дит на Ба­хмут­ской трас­се

07.06 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон о вве­де­нии обя­за­тель­ной 75% до­ли укра­ин­ско­го язы­ка на ТВ

• дальше…

10:27 Со­труд­ни­ки Apple ули­че­ны в кра­же пер­со­наль­ных дан­ных поль­зо­ва­те­лей

09:34 Мо­шен­ни­ки ис­поль­зо­ва­ли Instagram для кра­жи де­нег у бан­ков

08:51 Google ис­пы­тал си­сте­му ре­гу­ли­ров­ки дви­же­ния бес­пи­лот­ни­ков

08.06 Ко­лум­бий­цы укра­ли из афин­ских боль­ниц до­ро­гие эн­до­ско­пы

08.06 В ав­гу­сте SpaceX за­пу­стит на ор­би­ту экс­пе­ри­мен­таль­ный са­мо­лёт Boeing X-37B

08.06 Изоб­ра­же­ния смарт­фо­на Samsung Galaxy Note8 де­мон­стри­ру­ют от­сут­ствие ска­не­ра от­пе­чат­ков паль­цев на тыль­ной сто­роне

08.06 Skoda за­ме­нит ком­пакт-кар Citigo крос­со­ве­ром

07.06 Вла­де­лец Са­а­ба по­ка­зал бес­пи­лот­ный ав­то­мо­биль бу­ду­ще­го

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

07.06 В Мо­зам­би­ке на­ча­лись ри­ту­аль­ные убий­ства лы­сых муж­чин

07.06 По­яви­лись пер­вые изоб­ра­же­ния пол­но­стью без­ра­моч­но­го смарт­фо­на Sharp

07.06 Че­хол с кла­ви­а­ту­рой Logitech Slim Combo для но­во­го план­ше­та Apple сто­ит мень­ше офи­ци­аль­ной мо­де­ли ку­пер­тин­цев

07.06 Нем­цы на­чи­на­ют от­ка­зы­вать­ся от ди­зе­ля

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 Вер­хов­ный суд США раз­ре­шил по­втор­ную за­прав­ку кар­три­джей

• дальше…

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

16.05 Не­хват­ка ра­бо­чей си­лы по­буж­да­ет да­же не­боль­шие япон­ские ком­па­нии за­ку­пать ро­бо­тов

16.05 SpaceX ком­пен­си­ру­ет со­труд­ни­кам $4 млн за от­сут­ствие пе­ре­ры­вов

15.05 Что ме­ша­ет мо­ло­дым на­чаль­ни­кам за­во­е­вать до­ве­рие под­чи­нен­ных

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно