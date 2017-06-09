Финансовые новости
- |
- 09.06.17
- |
- 03:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Финансисты прогнозируют движение курса доллара на межбанке к 26,0 грн./$
22:54 08.06.2017 |
Курс доллара на межбанке продолжает падать вопреки всем прогнозам: 8 июня он потерял еще 5 копеек, и закрепился в рамках 26,11-26,14 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Курсовой провал валюты состоялся несмотря на сокращение объемов долларовых продаж: со вчерашних $382,66 млн. до $243,90 млн. Даже на него не нашлось покупателя. Потому-то, по словам начальника казначейства Укрсоцбанка Руслана Кравченко, после старта межбанка в рамках 26,17-26,20 грн./$, безналичные котировки начали скатываться вниз, причем, даже после покупок Нацбанка. Чиновники решили не проводить аукцион для всего рынка, и обойтись выкупом валюты у 20-ки уполномоченных банков.
«В четверг в сравнении с предыдущим днем объем предложения валюты на межбанке существенно сократился. Однако, как свидетельствует ход межбанковских торгов, спрос на валюту ослаб еще более. К обеду котировки подошли к уровням 26,14-26,16 грн./$, а к завершению торгов безналичным долларом торговали в диапазоне 26,11-26,14 грн./$. От более стремительного снижения курс доллара вновь уберег Нацбанк, который сегодня в режиме запроса наилучшего курса выкупил с межбанка более $30 млн.», - рассказал Станислав Верхградский.
А заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк уточнил, что нацбанковцы скупались дешевле рынка - в среднем по 26,1320 грн./$.
Большого события из текущего укрепления гривни финансисты не делают. Все понимают, что курс гривны укрепляется не из-за глобального притока валюты в страну, а из-за резкого снижения спроса на импортные товары.
«Исходя из нынешней динамики, стоит отметить, что несмотря на некоторые ситуативные факторы, все же ключевой для валютного рынка остается сезонность. За счет роста валютных поступлений в активный сезон у металлургов и снижения импорта энергоресурсов формируются большие объемы предложения. Несмотря на ухудшение макроэкономических показателей, вызванное в первую очередь снижением промпроизводства из-за торговой блокады на территории ОРДЛО, уровень предложения не просто способен удовлетворять спрос, но даже превышает его», - заметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Завтра финансисты не ждут увеличения валютных продаж, но из-за небольшого спроса на доллар, допускают повторения сегодняшнего сценария. Прогнозы казначеев сильно разняться.
«В пятницу ситуация на рынке, скорее всего, останется без каких-либо серьезных изменений в диапазоне 26,15-26,25 грн./$», - сказал Олег Куринной.
Станислав Верхградский ждет дальнейшего удешевления доллара, причем даже в случае очередной валютной скупки Нацбанка.
«9 июня открытие межбанковских торгов ожидаем на уровнях 26,10-26,14 грн./$. В течение дня допускаем плавное укрепление гривны. Ожидаем, что завтра на помощь слабому спросу на валюту вновь придет Национальный банк, от параметров участия в торгах которого будет зависеть темп укрепления гривны», - отметил он UBR.ua
В тоже время Олег Ропяк уже начал предвкушать провал курса доллара к новой психологической отметке.
«Курс уверенно пробил значение 26,20 грн./$, и похоже нацелился на тест в размере 26,0 грн./$ в обозримом будущем», - сказал он нам.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в Украине в мае ускорилась до 1,3%, в годовом измерении до 13,5% - Госстат
|Как нардепы рубят медреформу
|Чего недоговаривает Тимошенко, когда хвалит свою платежку за газ
|Глава Минфина Украины удивлен протестами Аграрной партии против рынка земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин отменил государственное регулирование цен на продукты питания
|Бои на Донбассе. Террористы пытаются отбросить ВСУ на Светлодарской дуге
|Бои за Бахмутку. Почему ВСУ были вынуждены наступать на Желобок
|Страховщики платят все больше по страховым случаям ДТП
|Рада законодательно закрепила приоритетность членства Украины в НАТО
|Бой за Бахмутку. Какой ад происходит под Желобком
|Рубини: восстановление мировой экономики под угрозой
Это интересно
|В Мозамбике начались ритуальные убийства лысых мужчин
|Появились первые изображения полностью безрамочного смартфона Sharp
|Чехол с клавиатурой Logitech Slim Combo для нового планшета Apple стоит меньше официальной модели купертинцев
|Немцы начинают отказываться от дизеля
|Почему самонадеянные начальники стали нежеланны
|Верховный суд США разрешил повторную заправку картриджей
|13 плохих привычек неэффективных людей