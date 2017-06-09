Финансисты прогнозируют движение курса доллара на межбанке к 26,0 грн./$

Курс доллара на межбанке продолжает падать вопреки всем прогнозам: 8 июня он потерял еще 5 копеек, и закрепился в рамках 26,11-26,14 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Курсовой провал валюты состоялся несмотря на сокращение объемов долларовых продаж: со вчерашних $382,66 млн. до $243,90 млн. Даже на него не нашлось покупателя. Потому-то, по словам начальника казначейства Укрсоцбанка Руслана Кравченко, после старта межбанка в рамках 26,17-26,20 грн./$, безналичные котировки начали скатываться вниз, причем, даже после покупок Нацбанка. Чиновники решили не проводить аукцион для всего рынка, и обойтись выкупом валюты у 20-ки уполномоченных банков.

«В четверг в сравнении с предыдущим днем объем предложения валюты на межбанке существенно сократился. Однако, как свидетельствует ход межбанковских торгов, спрос на валюту ослаб еще более. К обеду котировки подошли к уровням 26,14-26,16 грн./$, а к завершению торгов безналичным долларом торговали в диапазоне 26,11-26,14 грн./$. От более стремительного снижения курс доллара вновь уберег Нацбанк, который сегодня в режиме запроса наилучшего курса выкупил с межбанка более $30 млн.», - рассказал Станислав Верхградский.

А заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк уточнил, что нацбанковцы скупались дешевле рынка - в среднем по 26,1320 грн./$.

Большого события из текущего укрепления гривни финансисты не делают. Все понимают, что курс гривны укрепляется не из-за глобального притока валюты в страну, а из-за резкого снижения спроса на импортные товары.

«Исходя из нынешней динамики, стоит отметить, что несмотря на некоторые ситуативные факторы, все же ключевой для валютного рынка остается сезонность. За счет роста валютных поступлений в активный сезон у металлургов и снижения импорта энергоресурсов формируются большие объемы предложения. Несмотря на ухудшение макроэкономических показателей, вызванное в первую очередь снижением промпроизводства из-за торговой блокады на территории ОРДЛО, уровень предложения не просто способен удовлетворять спрос, но даже превышает его», - заметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Завтра финансисты не ждут увеличения валютных продаж, но из-за небольшого спроса на доллар, допускают повторения сегодняшнего сценария. Прогнозы казначеев сильно разняться.

«В пятницу ситуация на рынке, скорее всего, останется без каких-либо серьезных изменений в диапазоне 26,15-26,25 грн./$», - сказал Олег Куринной.

Станислав Верхградский ждет дальнейшего удешевления доллара, причем даже в случае очередной валютной скупки Нацбанка.

«9 июня открытие межбанковских торгов ожидаем на уровнях 26,10-26,14 грн./$. В течение дня допускаем плавное укрепление гривны. Ожидаем, что завтра на помощь слабому спросу на валюту вновь придет Национальный банк, от параметров участия в торгах которого будет зависеть темп укрепления гривны», - отметил он UBR.ua

В тоже время Олег Ропяк уже начал предвкушать провал курса доллара к новой психологической отметке.

«Курс уверенно пробил значение 26,20 грн./$, и похоже нацелился на тест в размере 26,0 грн./$ в обозримом будущем», - сказал он нам.