Курс доллара на межбанке 7 июля просел под наплывом валюты от экспортеров

Валютная распродажа, которую экспортеры устроили 7 июня, завершилась провалом безналичного курса доллара еще на 5 копеек (вчера он потерял 4), и фиксацией в рамках 26,17-26,19 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Объем долларовых продаж подрос со вчерашних $316,68 млн. до $382,66 млн. И значительная его часть досталась Нацбанку. На него сегодня равнялся весь межбанк, поджидая интервенции.

Начинались торги во вчерашних рамках - 26,21-26,24 грн./$, и тут же скатывались по валютному курсу.

«С первых минут активной фазы торгов гривна начала плавно укрепляться в направлении уровня 26,20 грн./$, в области которого снижение курса доллара приостановилось в ожидании аукциона НБУ. В ходе долгожданного аукциона Нацбанк скупился по максимуму, выкупив весь свой заявленный объем. После обеда под давлением оставшихся без внимания регулятора заявок продавцов валюты курс доллара продолжил снижение к 26,19-26,20 грн./$. Во второй половине дня повторное появление НБУ с покупкой долларов в форме запроса наилучшего курса уберегло курс доллара от более глубокого снижения. В результате RFQ Национальный банк выкупил порядка $28 млн.», - детализировал Верхградский.

Банкиры начали прогнозировать новый психологический минимум еще несколько недель назад, так что он не стал неожиданностью.

«Констатирую, что обозначенная около месяца назад цель движения в район 26,20 грн./$ достигнута», - подчеркнул UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Как и ожидалось, главной причиной для валютной распродажи стал дополнительный выходной на Троицу, из-за которого сегодня продавалась валюта не за один, как обычно, а за два дня - 5 и 6 июня.

«Сегодня был пик валютных распродаж после выходного дня. Можно отметить, что крупнейшими продавцами сегодня были металлопроизводители. Завтра объемы предложения немного сократятся», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Импортеры не могут освоить повышенное валютное предложения из-за снижения спроса на иностранные товары (подорожавшие из-за девальвации гривни за последние годы). А инвесторы - из-за вывода за границу небольших сумм дивидендов: в мае они вернули на родину $180 млн., а в июне-июле, по оценке Нацбанка, должны увести туда еще меньше - $100-120 млн.

«Покупки валюты под репатриацию дивидендов продолжаются, однако они растворяются практически незамеченными на фоне наблюдаемого в последние дни на межбанке повышенного валютного предложения», - отметил Станислав Верхградский.

На завтра казначеи дают разные прогнозы. Олег Куринной, например, допускает ощутимое подорожание доллара - до 26,25-25,30 грн./$.

«Объемы предложения немного сократятся, что сможет немного повысить курс доллара», - полагает он.

В тоже время Станислав Верхградский рассчитывает, что гривна обойдется малой кровью, и валюта подорожает не так существенно - до 26,17-26,23 грн./$.

«В четверг количество выставленной на продажу безналичной валюты поубавится, однако ее дефицита не ожидаем. Как результат, возможно, Нацбанка просто купит меньше долларов завтра», - подчеркнул банкир.

Курсы валют на на наличном рынке, как и прежде, будут двигаться за межбанком.

7 июня минимальная цена доллара на продаже в банке провалилась на 4 копейки, и зафиксировалась на уровне 26,10 грн./$. Ее предложил лишь Банк инвестиций и сбережений, однако рынок оценил тренд в целом.

Например, небанковские финучреждения опустили цену доллара на продаже людям на 2 копейки - до 26,12 грн./$.

Ряд крупных банков начали предлагать населению валюту в рамках 26,20-26,30 грн./$ (УкрСиббанк, ПУМБ). Хотя многие крупные структуры продолжают торговать дороже - в диапазоне 26,30-26,35 грн./$ (Ощадбанк, Приватбанк, Альфа Банк).

Выкупали доллар у людей сегодня в рамках 25,90-26,11 грн./$.

На черном рынке долларовые расценки провалились с 26,09-26,16 грн./$ до 26,06-26,11 грн./$.