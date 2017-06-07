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"Газпром" расторг соглашение о транспортировке с украинским "Газтранзитом"
08:22 07.06.2017 |
«Газпром» и украинский «Газтранзит» договорились расторгнуть соглашение о транспортировке и прекратить все права и обязанности сторон по соглашению с 1 июля 2016 г. Как отмечается в материалах «Газпрома», это соглашение было заключено сторонами 5 сентября 2002 г.
Совет директоров «Газпрома» принял решение об одобрении сделки 16 декабря 2016 г., 29 декабря она была совершена.
«Газтранзит» создан в ноябре 1997 г. с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев - Тирасполь - Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдавии.
«Нафтогазу Украины» и «Газпрому» принадлежит по 40,2174% акций «Газтранзита», еще 19,5652% акций - турецкой компании Turusgas. В мае Минюст Украины арестовал принадлежащий «Газпрому» пакет акций «Газтранзита» в рамках принудительного взыскания наложенного антимонопольным комитетом Украины штрафа.
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