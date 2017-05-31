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Украина арестовала принадлежащие "Газпрому" акции "Газтранзита"
14:22 31.05.2017 |
Министерство юстиции Украины направило российскому газовому монополисту компании "Газпром" постановление об аресте акций его дочерней компании "Газтранзит" в рамках исполнительного производства по взысканию с "Газпрома" штрафа в размере почти 190 миллиардов гривень, выставленного Антимонопольным комитетом Украины. Об этом говорится в квартальном отчете "Газпрома".
"12 мая 2017 года ПАО "Газпром" получило через Представительство ПАО "Газпром" в Киеве постановление Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189 125 миллионов украинских гривень... и наложении ареста на принадлежащие ПАО "Газпром" акции АО "Газтранзит", - сообщается в отчете.
Согласно сообщению, под арест также попадает недавняя инвестиция "Газпрома" в свою дочернюю компанию в размере 232 миллионов рублей.
Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста "Газпром" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн.
В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 миллиардов гривень (около 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/stockmarket/12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен.
12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен.
Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.
В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 миллиарда гривень за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.
В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества "Газпрома" с целью взыскания штрафа.
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