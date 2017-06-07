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Финансисты ждут удешевления доллара на межбанке, и роста его курса на наличном рынке
23:59 06.06.2017 |
Послепраздничная неделя началась с удешевления безналичного доллара на 4 копейки: 6 июня, торговля на межбанке финишировала в рамках 26,23-26,24 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.
Курс доллара снижался с самого утра и на протяжении всего дня. Как отметил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, по мере увеличения валютного предложения. Его главным покупателем сегодня стал Нацбанк.
«Межбанковский валютный рынок вторника открылся уровнями 26,24-26,26 грн./$. С началом активных торгов котировки сузились к 26,2450-26,2550 грн./$. Ощущалось избыточное валютное предложение, однако в ожидании появления НБУ продавцы не торопились уступать в цене. Нацбанк появился с аукционом на покупку долларов ближе к полдню, к этому моменту долларом уже торговали 26,2350-26,2450 грн./$. Высокий курс отсечения на аукционе НБУ (26,2550 грн./$) слегка озадачил участников межбанка, однако на рыночные котировки не повлиял», - рассказал UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Регулятор купил немало: $42,20 млн. из $42,40 млн., с курсом отсечения 26,2550 грн./$. Если бы инвесторы не приобретали валюту под репатриацию дивидендов, то НБУ мог бы взять на рынке еще больше. Ведь объем торгов продолжает увеличиваться: в пятничных $252,16 млн. он сегодня поднялся до $316,68 млн.
И это притом, что финансисты еще не продавали накопленный за праздничный понедельник доллар.
«Во вторник экспортеры выставляли на реализацию валюту, поступившую на счета в пятницу. Повышенное предложение (за понедельник-вторник) должно оказаться на межбанке в среду», - заметил Юрий Гриненко.
Хотя финансисты не исключают, что некоторые экспортеры старались подгадать свои выходы на торги так, чтобы максимально выгодно распродаться.
«Возможно, ожидая рост предложения валюты в среду после выходного понедельника, экспортеры решили продавать сегодня», - допустил Станислав Верхградский.
Пик валютных распродаж финансисты ждут завтра, 7 июня.
«Ожидаем, что в среду расстановка сил на межбанке сохранится. Дополнительное давление на курс доллара окажет накопленное за понедельник предложение валюты, которому, скорее всего, будет противостоять НБУ с покупкой долларов», - спрогнозировал Верхградский. Он ждет старта межбанка в рамках 26,20-26,25 грн./$, с последующим плавным укреплением гривны.
На более существенную просадку курса рассчитывает Юрий Гриненко, который спрогнозировал начало безналичных торгов в рамках 26,22-26,24 грн./$. И не исключил движение межбанка к 26,20 грн./$.
Лишь директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной допускает подорожание валюты, ссылаясь на вывод дивидендов, под который будет покупаться доллар.
«Макроэкономические факторы, способные повлиять на курсоформирование пока остаются прежними и, соответственно, изменения прогнозов по курсу в ближайший месяц мы не ожидаем - на рынке будет сохраняться в целом стабильная и ровная ситуация», - при этом заметил Куринной.
Целый день, 6 июня, курс доллара падал и на наличном рынке.
«Наличный рынок после выходных открывался на уровне 26,14-26,18 грн./$ и к обеду продолжил снижение до 26,12-26,16 грн./$. После обеда предложение валюты увеличилось, что привело к еще большему удешевлению доллара - до 26,10-26,14 грн./$», - рассказал Станислав Верхградский.
И допустил разворот тренда в среду.
«Завтра возможен рост курса доллара на 3-5 копеек», - сказал Верхградский.
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