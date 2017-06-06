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Bellingcat опубликовала новые доказательства российского происхождения сбившего MH-17 "Бука"
07:10 06.06.2017 |
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнаружила новую фотографию ЗРК "Бук 332", сбившего малайзийский Boeing над Донбассом в 2014 году. Фото подтверждает, что машина была приписана к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406).
Это последняя известная фотография "Бука" перед передислокацией ЗРК из России на Украину. Снимок сделан в 2013 году, однако попал в Сеть только в феврале 2015 года, отмечают расследователи в своем докладе.
Фотография с механиком была сделана на транспортном дворе 53-й бригады, отмечается в докладе. Подтверждает это другой снимок, опубликованный неназванным курсантом в августе 2014 года (имя курсанта авторы доклада не указывают, известно только, что он проходил сборы в Курске по направлению одного из московских вузов). На снимке второго курсанта изображен тот же розовый ракетный контейнер. Геотег подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска. Геолокацию фотографии авторам доклада удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.
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