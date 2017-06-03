Спрос и предложение на межбанке 2 июня были сбалансированы, что позволило Нацбанку на рынок не выходить

Межбанк не раскачали в последний день недели. Безналичный курс доллара двигался в рамках лишь 1 копейки, и зафиксировался к вечеру 2 июня на том же уровне, что и днем ранее - 26,27-26,28 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Банкиры открыто говорили о вялых торгах, хотя объем доллара на них немного подрос: со вчерашних $248,16 млн. до $252,16 млн.

«Пятничные межбанковские торги оказались скучными. Спрос на валюту и предложение сразу нашли точку равновесия, и достигнутый баланс сохранялся весь день. В течение дня котировки не покидали узкий диапазон 26,26-26,29 грн./$. К завершению торговой сессии курс вернулся на уровни открытия торгов - 26,27-26,28 грн./$», - уточнил Верхградский.

«В целом спрос и предложение были сбалансированы, что позволило Национальному банку на рынок не выходить», - дополнила его заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

Экспортеры в начале месяца не очень торопились с продажами необязательной части выручки, хотя покупатели валюты сегодня брали доллар активнее обычного. Только по одной причине - хотели закрыть побольше сделок до Троицы и трехдневных выходных.

«Традиционный для этого времени года слабый спрос на валюту поддерживался покупками валюты под репатриацию дивидендов и стремлением импортеров скупиться перед длинными выходными. Без этих факторов вполне возможно, что рынок увидел бы Национальный банк с покупкой долларов», - считает Станислав Верхградский.

Будущая неделя должна порадовать покупателей доллара. Его будут продавать неравномерно после того, как он скопится на счетах в понедельник, что должно спровоцировать небольшое удешевление.

«За счет официального выходного в Украине в понедельник, 5 июня рабочая неделя начнется с превышения предложения инвалюты. Поэтому во вторник доллар может немного просесть до 26,20-26,25 грн./$. Но такая динамика - кратковременный и ситуативный фактор. В среду межбанк выровняется и курс вернется на позиции 26,30-26,40 грн./$, учитывая, что в этот период как раз начинается более активный выкуп доллара под репатриацию дивидендов», - разложил для UBR.ua свои прогнозы по неделе директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Станислав Верхградский допустил даже, что курс валют просядет более существенно, но только на день позже.

«В среду благодаря накопленному за выходной понедельник валютному предложению допускаем появление на рынке избытка валюты, что может приблизить курс доллара к отметке 26,20 грн./$. Более стремительного укрепления гривны не прогнозируем, поскольку Нацбанк, скорее всего, не упустит шанс пополнить резервы», - сказал он UBR.ua. Старт валютных торгов во вторник, 6 июня, казначей ждет в рамках 26,25-26,30 грн./$.

Резких курсовых скачков на следующей неделе финансисты не ждут - не видят для этого причин.

«Никаких факторов, способных в ближайшие дни серьезно раскачать рынок, нет. Динамика экономических показателей находится в прогнозированных пределах и предпосылок для очередного обновления этих прогнозов также нет», - заверил Олег Куринной.

