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Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной
Генерал-губернатор Канады 1 июня подписал Соглашение о свободной торговле с Украиной, согласованное ранее Палатой общин и Сенатом, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук.
Кроме того, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал на своей странице в Твиттер, что "соглашение о свободной торговле Украина-Канада получило королевское согласие".
"С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более, чем символическое значение… И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина – Канада – ЕС. После завершения всех формальных процедур, этот треугольник объединит три региона на двух континентах на основе общей преданности либеральным ценностям и идеям", - говорится в сообщении на странице президента.
По словам П.Порошенко, эти решения – свидетельство результативности реформ, проводимых в стране, стимул для усиления внутренних преобразований и мощный сигнал для международных партнеров.
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