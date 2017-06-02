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НБУ выкупал валюту на межбанке 1 июня в режиме запроса наилучшего курса
23:59 01.06.2017 |
Курс доллара в первый день лета неожиданно упал: 1 июня он потерял 4 копейки, и зафиксировался в рамках 26,26-26,28 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Как и ожидалось, экспортеры стали продавать меньше валюты: объем торгов сократился со вчерашних $300,56 млн. до $248,16 млн. Но даже их покупать было некому, потому скупкой доллара занялся Нацбанк, который решил не проводить открытый аукцион и ограничился работой с 20-ю уполномоченными банками.
«С утра на безналичном рынке намечался небольшой перевес в сторону продавцов валюты, на фоне чего после открытия котировками 26,27-26,29 грн./$ гривна смогла незначительно укрепиться к 26,26-26,27 грн./$. Дальнейшее снижение курса доллара сдерживалось участием в торговой сессии Нацбанка, который выкупал валюту в режиме запроса наилучшего курса, и тем самым сохранил равновесие на межбанке. По итогам торгов НБУ выкупил порядка 25 млн долларов», - рассказал Верхградский.
А заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк уточнил, что сделки заключилась центробанком в среднем по 26,2659 грн./$.
«Таким образом, рынок вернулся к значениям курса, которые наблюдались на прошлой неделе до роста к локальным максимумам», - заметил он UBR.ua.
Межбанк оказался на перепутье: у импортеров еще осталась гривна после выплат Госказначейства, а инвесторы не активизировались.
«Похоже, полученные от возмещения НДС средства практически растрачены, а активные покупки валюты под репатриацию дивидендов еще не стартовали», - подтвердил Станислав Верхградский.
Основными продавцами валюты остались те же.
«Сейчас продолжают распродаваться агропроизводители, а также металлурги, несмотря на снижение объемов промышленного производства в последние месяцы», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Завтра казначеи не ждут, что курс валют претерпит значительные изменения.
«В пятницу сюрпризов на межбанке не прогнозируем, ожидаем спокойные торги с небольшим избытком валюты», - поделился Станислав Верхградский.
2 июня он ждет старта безналичных торгов в рамках 26,25-26,30 грн./$. Рядом оказался и прогноз Олега Куринного, который рассчитывает на торговлю в рамках 26,25-26,35 грн./$. Он напомнил, что завтрашние торги будут последними перед трехдневными выходными на Троицу.
«В пятницу мы ожидаем достаточно активный рынок. Думаю, бизнес традиционно будет стараться максимально закрыть сделки перед праздничными выходными», - сказал Куринной.
И пообещал рост валютного предложения в начале следующей недели.
«В ближайшее время мы не ожидаем серьезных валютных колебаний, из наиболее вероятных факторов, способных оказать небольшое давление в ближайшие дни - рост спроса на инвалюту под репатриацию дивидендов. Вместе с тем на следующей неделе позитивную роль сыграет накопившееся за выходной в понедельник предложение, что способно урегулировать покупку и продажу», - сказал казначей.
Достаточно спокойной ситуации финансисты ждут и на наличном рынке. Допускается лишь небольшое подорожание валюты - несколько копеек.
«Завтра ожидаем незначительный рост наличного доллара», - спрогнозировал Станислав Верхградский.
Он отметил спокойную ситуацию в кассах сегодня.
«1 июня наличный доллар был стабилен и торговался в узком коридоре 26,18-26,23 грн./$», - сказал Верхградский.
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