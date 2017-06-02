Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году. Как отмечает Би-Би-си, в ходе своей предвыборной кампании в прошлом году Трамп пообещал избирателям принять это решение.

При этом Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что Америка сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности.

"Это соглашение - не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов", - заявил Дональд Трамп, подчеркнув, что Парижское соглашение накладывает на США "драконовские обязательства".

Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.

Выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением, заявил Дональд Трамп, стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленый климатический фонд ООН (GCF), созданный для оказания помощи развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним.

По словам Трампа, этот фонд будет стоить Соединенным Штатам миллиарды долларов сверх той помощи бедным странам, которую США уже оказывают.

Парижское соглашение - это только начало, заявил Трамп, в будущем оно привело бы к дальнейшим покушениям на суверенитет Соединенных Штатов.

"Пришло время выйти из Парижского соглашения", - заявил Трамп.

Критики этого решения заявляют, что оно означает отказ США от мирового лидерства в решении крупнейшей проблемы, стоящей перед международным сообществом.

"Гарантия будущего наших детей"

Дональд Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление, и обещал отказаться от участия в Парижском соглашении еще во время президентской кампании 2016 года.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на решение проблем экологии.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подписано представителями более 170 стран, в том числе США, Китаем и Россией.

В мае, в преддверии саммита "Большой семерки", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Дональда Трампа не выходить из Парижского соглашения по климату.

По словам Гутерриша, поддержка Соединенных Штатов, крупнейшей экономики в мире, жизненно необходима для реализации Парижского соглашения.

Лидеры Евросоюза и Китай решили выпустить совместное заявление, подкрепляющее Парижское соглашение, так как, по их мнению, сегодня это важно как никогда.

В заявлении, проект которого был предоставлен Би-би-си, говорится, что изменения климата негативно влияют на национальную безопасность, а также социальную и политическую стабильность, в то время как переход к "чистой" энергии создает новые рабочие места и способствует экономическому росту.

"Очевидно, что это решение очень важно, так как Соединенные Штаты являются крупнейшей экономикой в мире. Однако вне зависимости от решения американского правительства, важно, чтобы все другие участники соглашения оставались в курсе происходящего", - сказал Би-би-си Антониу Гутерриш.

"Парижское соглашение жизненно важно для нашего коллективного будущего. Важно также, чтобы американское общество, как и общества других стран, бизнес-сообщество, мобилизовалось, чтобы сохранить Парижское соглашение как главную гарантию будущего наших детей и внуков", - сказал Гутерриш.

Китай обещает выполнить свои обязательства

Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян заявил, что страна выполнит обязательства, прописанные в Парижском соглашении.

В своей речи во время визита в Германию он сказал, что в интересах Китая бороться с изменениями климата.

"Китай будет продолжать выполнять свои обязательства по Парижскому соглашению, мы также надеемся на сотрудничество с другими странами", - сказал он.

Как страна с бурно развивающейся, мощной экономикой Китай несет международную ответственность в борьбе с изменениями климата.

В 2007 году Китай обогнал США по объемам выбросов парниковых газов.

Россия также будет придерживаться своих обязательств, однако указывает на то, что выход США из соглашения повлияет на программу.

"Очевидно, что эффективность соглашений по климату будет снижена из-за выхода ключевого участника соглашения", - сообщил спикер Кремля.

Отказ президента Трампа от соглашения вызвал разочарование на саммите "Большой семерки". Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала переговоры как "трудные, если не сказать неудовлетворительные".

Что повлечет за собой отказ США от участия в Парижском соглашении?

Корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды Мэтт Макграт:

Нет сомнений в том, что если США выйдут из соглашения, мировому сообществу будет непросто достичь поставленных целей.

Около 15% выбросов углекислого газа приходится на США, однако Соединенные Штаты при этом являются крупнейшим источником финансирования и технологий для развивающихся стран в их борьбе с последствиями изменения климата.

Кроме того, встает вопрос о моральном лидерстве в этом вопросе, от которого США отказываются, что может иметь последствия для дипломатических усилий других стран.

Майкл Брюн, активист американской экологической организации "Сьерра Клуб", считает, что выход США станет "исторической ошибкой, на которую наши внуки будут оглядываться с ужасом, не понимая, как мировой лидер может быть так оторван от реальности и правил морали".