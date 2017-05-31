Курс доллара на межбанке в первый день лета может пойти в рост

Увеличение валютных продаж после американского выходного не помогло устоять безналичному курсу гривны. 31 мая он просел на 1 копейку, и зафиксировался в рамках 26,30-26,32 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

«Сегодня вопреки ожиданиям возможного укрепления гривны, связанным с накопленным за выходной в США валютным предложением и фактором окончания бюджетного периода, курс доллара вниз не пошел. Без участия Нацбанка рыночный спрос самостоятельно справился с выставленной на продажу валютой. Межбанк открывался в диапазоне 26,30-26,33 грн./$. Основная часть торгов прошла на уровнях 26,3050-26,3150 грн./$. После обеда доллар незначительно укрепился к области 26,32-26,33 грн./$. К завершению торгов котировки вернулись в диапазон 26,30-26,32 грн./$», - уточнил он.

«Поступление выручки за два дня было компенсировано традиционным спросом в последний день месяца», - отметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

«Среди продавцов выделялись аграрии, которые распродают поступающие остатки валюты», - сообщил Станислав Верхградский.

В начале месяца на межбанке начнет меняться ситуация, и курс доллара станет постепенно подрастать.

«Завтра мы не исключаем небольшого движения валютных котировок вверх - предложение с началом месяца традиционно сократится, также небольшое давление на курс могут оказать недавние послабления ограничительных мер регулятором, в частности, удлинение сроков продаж валютной выручки. Поэтому завтра диапазон торгов может быть в промежутке 26,35-26,45 грн./$. В краткосрочной перспективе каких-либо других причин для фундаментальных изменений на межбанковском валютном рынке нет», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

О росте курса доллара говорит и Станислав Верхградский, хотя он настроен более оптимистично: прогнозирует 1 июня старт межбанка в рамках 26,30-26,35 грн./$, и движение к 26,30-26,40 грн./$.

«Ожидаем, что завтра объем валютного предложения на межбанке сократится прежде всего с связи с окончанием бюджетно-зарплатного периода. С другой стороны, спрос на безналичную валюту может подрасти вследствие начала покупок под репатриацию дивидендов. Однако не думаем, что на безналичном рынке начало июня отразится ощутимым дисбалансом курса. К тому же валютное предложение на межбанке по-прежнему подпитывается за счет перелива с наличного сегмента», - считает Верхградский.

По его словам, резких курсовых движений не будет и на наличном рынке.

«31 мая наличный доллар был стабилен и торговался с минимальной маржой 26,18-26,23 грн./$», - уточнил банкир текущие цены.