Стокгольмский трибунал удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" об отмене запрета на реэкспорт газа, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Решение Стокгольмского арбитражного института сегодня дает ответы на правовые вопросы в споре по контракту 2009 года о поставках газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"... Их позиция по ключевым вопросам оказалась такой: 1. условие "бери или плати"" (львиная доля финансовых требований "Газпрома") отменено полностью; 2. запрет реэкспорта отменен полностью; 3. формула цены пересмотрена с 2014 года - европейский хаб. Это однозначная победа. Евроинтеграция в силе", - написала она на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она отметила, что интерес Украины в этом деле заключается в том, чтобы поставки газа в Украину базировалось на европейских принципах и правилах функционирования рынка газа, "как того требует национальное законодательство, положения Договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Единственная компания, которая агрессивно выступает против этого - "Газпром". Поскольку при таких обстоятельствах изменить контракт путем переговоров было невозможно", - отметила Л.Зеркаль.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены в контракте на поставку газа с "Газпромом" с учетом рыночных условий, а также отменил требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати".

