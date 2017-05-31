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Коболев: Требования "Газпрома" по "бери или плати" полностью отменены
17:59 31.05.2017 |
Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госхолдинга со ссылкой на главу НАК Андрея Коболева.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.
Встречные иски "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту на поставку газа были поданы в арбитраж в июне 2014 года, устные слушания были завершены в октябре 2016 г., а решение ожидается во втором квартале 2017 года.
По состоянию на начало апреля 2017 года, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около $45,7 млрд и $17,9 млрд соответственно.
Финансовые претензии "Нафтогаза" по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ ($17,9 млрд), претензии "Газпрома" – неоплаченные счета в части спорной цены за ноябрь 2013 г. - май 2014 гг. ($2,9 млрд) и оплата не поставленного газа по требованию "бери или плати" ($42,8 млрд).
Без учета штрафов и процентов претензии "Газпрома" на конец мая 2017 года составляют $34,5 млрд за не поставленный газ по требованию "бери или плати" и $2,2 млрд в части спорной цены в четвертом квартале 2013 года и втором квартале 2014-го, а требования "Нафтогаза" – $14,1 млрд за переплату за газ, приобретенный с 20 мая 2011 года до октября 2015 г.
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