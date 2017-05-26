Зачем президент Польши собрался менять конституцию

Игорь ИСАЕВ, Деловая столица

Скорее всего, в 2018 г. референдум пройдет в районе ноябрьского дня столетия независимости, но референдум будет недействительным.

Президент Польши Анджей Дуда предложил изменить конституцию. В обществе уже давно назрела дискуссия об редакции основного закона. Но предложение главы государства лишь показало глубину раздела польского общества: для одних оно стало продолжением правильных реформ польской власти, для других - уничтожением достижений четверти века польской демократии.

В популярном польском интернет-сериале "Ухо шефа" (Ucho Prezesa), высмеивающем действительность вокруг и внутри правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС), президенту Анджею Дуде отведена незавидная роль. Он днями сидит перед кабинетом "шефа" - Ярослава Качиньского, - в котором решаются наиважнейшие государственные вопросы, и развлекает секретаршу. Внутри кабинета "президента Анджея" зовут тем, "кто не может сюда войти".

Приблизительно так же реального президента Анджея Дуду воспринимают реальные поляки. Его считают абсолютной марионеткой Качиньского, готового, как в 2015 г., прервать свой рождественский отпуск только для того, чтобы подписать нужные "шефу" законы.

Потому предложение президента Дуды, высказанное в начале мая, о конституционном референдуме, многими было принято со смехом. Но это не шутка - это реальная стратегия ПиС для внутренней политики Польши в 2018 г. И вот почему.

Побороть врагов символами

О Конституционном референдуме в 2018 г. Дуда объявил как никогда торжественно: во время выступления в сердце польской столицы, на Замковой площади, в годовщину принятия исторической конституции Речи Посполитой 3 мая - ныне это один из главных государственных праздников страны. Что важно: в своем выступлении президент отметил, что участвовать в дискуссии о конституции должны "не только элиты", а "весь народ".

По словам главы польского государства, с момента принятия действующей конституции прошло 20 лет, а потому результатом широкой дискуссии должен стать проект новой конституции, который будет вынесен на общегосударственный референдум.

"Я считаю, что в 2018 г., в столетие обретения Польшей независимости, польский народ должен высказать свое мнение по поводу будущего государственного устройства Польши. Народ должен сказать, какую роль, по его мнению, должен играть президент, Сенат, Сейм на каких гражданских правах и свободах должен быть сделан упор", - отметил Дуда.

Варианты различных сценариев по этим вопросам Дуда не представил, как это сделал хотя бы глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, объявляя дискуссию о будущем Евросоюза и представляя к рассмотрению пять различных вариантов развития ЕС в будущем.

Таким образом, инициированная Дудой дискуссия перед референдумом свелась к вопросу: "Поддерживаете ли вы новую, лучшую конституцию к сотой годовщине польской государственности, которую примет народ, а не элиты?"

Популизм, да и только.

Реальная потребность конституционной реформы

Нынешняя польская конституция была принята в 1997 г. на всенародном референдуме, перед тем ее пять лет готовили политики и эксперты. Ныне к ней на самом деле много претензий. В частности, она не совсем четко распределяет полномочия исполнительной и законодательной власти. Этим в свое время пользовались президенты Александр Квасьневский и Лех Качиньский, пробуя подчинить себе правительство в формально парламентско-президентской республике.

Так что потребность в дискуссии о польском основном законе назревала давно, однако совсем не в том виде, который предложил Дуда.

Сейчас для обсуждения нового проекта не хватает многих фундаментальных вещей: нет авторитета, модерирующего эту дискуссию (президент Дуда, воспринимающийся как марионетка, таковым не является); нет у ПиС конституционного большинства, готового проголосовать за новый закон; нет, в конце концов, политического, а уж тем более общественного консенсуса.

Страна разделена, раскол общества продолжается, и "новая лучшая конституция", предложеная президентом, - только индикатор и углубитель этого раскола, ни о каком диалоге и согласии в польском обществе речь не идет

К тому же к изменениям в конституцию склоняются, кроме ПиС, политики движения "Кукиз'15" (польская правая политическая партия, лидером которой является Павел Кукиз - известный панк-рок-музыкант). Все остальные фракции польской оппозиции - категорически против. Даже по мнению поддерживающих изменения политиков, год на подготовку предложений - слишком короткий срок.

Вдобавок оппозиция указывает: парламентское большинство в Сейме нарушает нынешний основной закон ежедневно, ведь в стране с 2015 г. продолжается кризис вокруг Конституционного суда, являющийся одной из причин многочисленных уличных протестов в Польше.

Зачем ПиС изменение конституции?

Главная причина - в 2018 г. в Польше должны состояться выборы в органы местного самоуправления. У ПиС нет власти в большинстве из них, и партия сейчас в поиске разных попыток взять под контроль местные органы власти, в которых в Польше сосредоточено огромное влияние и деньги (спасибо реформам местных органов власти 90-х годов, которые нынче с переменным успехом пытается усвоить Украина).

Дискуссия о конституции - это "свежая кровь" во внутреннюю политику: ПиС в последние месяцы погружается во внутренние разборки, и это может отразиться на выборах. Нужны новые картинки, цель которых - показать по-другому старые темы: что предыдущая "элита" издевалась над Польшей и польским народом, грабя его и уничтожая государственность страны. Недаром риторика Дуды, который объявляет конституционный референдум - антиэлитарная, с акцентом, что именно народ как источник власти должен инициировать новый основной закон, а не "старые элиты".

Связанные с ПиС СМИ как раз и подхватили тему, расхваливая предложение президента в выгодном партии ключе. Так, Gazeta Polska написала о необходимости обновления основного закона, называя его "конституцией ведомственных детей". Издание обращает внимание, что "ныне действующую конституцию в 90-е годы создали люди, фигурировавшие в архивах Института национальной памяти как тайные агенты коммунистических спецслужб, дети партийных чиновников, сотрудники Войцеха Ярузельского и Чеслава Кищака". То есть смышлёный читатель поймет, что сегодняшняя конституция европейской Польши если и не "коммунистическая" по духу, то "посткоммунистическая", потому надо срочно что-то менять.

Однако для реальных перемен правящей в Польше ПиС нужно будет втянуть в конституционную дискуссию широкие круги общества, стать выше партийных интересов, а президенту Дуде - стать авторитетом. Пока ни одной из этих вещей в Польше нет. Скорее всего, в 2018 г. референдум пройдет, в районе ноябрьского дня столетия независимости, но референдум будет недействительным. Поляки, как и большинство народов, неактивны на подобных референдумах, в 2015 г. на плебисцит о введении одномандатных округов пришло всего 20% имеющих права голоса поляков.

Но похоже, что для ПиС важен не сам референдум, а разговор о нем. Его в ближайшее время будут подавать как главный двигатель во внутренней политике, благодаря ему президент Дуда пытается удержать хоть какие-то признаки авторитетности. Неважно, придет ли на референдум необходимое число избирателей или нет, и состоится ли он вообще: важно, что референдум преподнесут как солидную дискуссию, проведенную правящей партией накануне выборов в органы местного самоуправления. ПиС важно показать, насколько он думает о судьбах государства в отличие от «неконструктивной» и самовлюбленной оппозиции. И это у ПиС пока получается.

Президент на побегушках

Когда в Польше в 2015 г. только начинался кризис с Конституционным судом, многие либерально настроенные поляки надеялись, что Анджей Дуда не поставит свою подпись под спорным законопроектом ПиС, назначающим часть новых судей и расширяющим состав суда. Но президент подписал закон очень быстро, показав свою зависимость от партии и воли ее "презеса" Ярослава Качиньского. Кстати, такого не было в каденцию предыдущего главы государства Бронислава Коморовского: когда он выиграл выборы, была уверенность, что победил кандидат, зависимый от Дональда Туска, тогдашнего премьер-министра и фактического лидера «Гражданской платформы». Но в течение нескольких месяцев Коморовский сумел показать себя отдельным от партии центром власти, начав формировать собственную команду и предлагая политическую повестку.

А с Анджеем Дудой так не вышло. Именно в этом состоит главная претензия к нему: нынешнему главе польского государства катастрофически не хватает имиджа самостоятельного политика.

Дуда несколько раз пытался продемонстрировать свою равноудаленность от источников политических бурь в стране. Так было, например, в декабре прошлого года, когда критики власти под Сеймом протестовали против нарушения процедур парламентского регламента. Президент тогда выступил с обращением и призвал стороны к переговорам, предложив свое посредничество. Но главные фигуры ПиС быстро отстранили Дуду от процесса, да и политики оппозиции неохотно шли к нему, понимая, что президент ничего не решает, притом сам добровольно отказался от роли сильного.

Дуде не хватает этой политической силы, потому для него лично инициирование дискуссии о конституции - возможность вернуть себе роль лидера. Но вряд ли у него это получится.

Игорь Исаев - главный редактор Мультимедийного портала украинцев Польши PROstir.pl