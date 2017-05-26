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Конгресс США не поддержит сокращение финансовой помощи Украине - сенатор Шахин
07:27 26.05.2017 |
Сенатор США Джин Шахин заявила, что по ее мнению Конгресс не поддержит сокращение финансовой помощи Украине, сообщает "Голос Америки".
"Я думаю, что Конгресс не поддержит предложение администрации Трампа сократить предоставление финансовой помощи Украине", - заявила Д.Шахин.
По ее словам, Украина пользуется поддержкой обеих партий в Палате представителей. Кроме того, существует очень сильная поддержка Украины в Сенате США.
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