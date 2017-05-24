Генпрокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка

Генеральная прокуратура проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц Приватбанка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ, передают Українські Новини.

Генпрокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения бывшими должностными лицами Приватбанка хищения денежных средств в особо крупных размерах.

"Из материалов производства усматривается, что прежнее руководство Приватбанка в период 2008-2016 годов, несмотря на законодательный запрет проведения операций со связанными с банком лицами, после получения от Национального банка рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставило связанным с банком субъектам хозяйствования кредиты на общую сумму около 267 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывшие должностные лица Приватбанка, злоупотребляя своим служебным положением, предоставляли юрлицам, имеющим признаки фиктивности, кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях для банка.

Вследствие этого государство было вынуждено провести национализацию указанного банка и докапитализировать его бюджетными средствами на сумму 116 млрд гривен, что привело к тяжелым последствиям для страны.

24 мая следователями Генеральной прокуратуры на основании постановлений суда проводятся обыски по месту жительства бывших должностных лиц банка.

Также обыски проходят по адресам юридических лиц, связанных с Приватбанком, и которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет рефинансирования Национального банка.

В ходе обысков уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных так называемых субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности.

В ходе расследования судом уже наложен арест на более 300 объектов недвижимости по всей стране и аресты еще продолжаются.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний.

Генпрокуратурой с 16 марта проводится расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, которые совершили растрату денежных средств в особо крупных размерах.

18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.