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Дионисий Галикарнасский
Россия не уйдет с Донбасса в 2018 году - военная разведка США
09:11 24.05.2017 |
Военная разведка США прогнозирует, что военные действия на Донбассе продолжатся, а Минские соглашения не будут выполнены в 2018 году.
Об этом говорится в докладе директора Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта перед комитетом Сената США по вопросам вооруженных сил.
"Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством, вероятно, сохранится в течение следующего года, в то время как надежды по поводу полной имплементации Минских соглашений омрачаются", - заявил В.Стюарт.
При этом он отметил, что Россия "вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе".
В.Стюарт отметил вложение Россией ресурсов в модернизацию военного потенциала.
При этом, В.Стюарт не прогнозирует значительной интенсификации боевых действий.
"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", - отметил он.
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