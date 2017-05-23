Россия не уйдет с Донбасса в 2018 году - военная разведка США

Военная разведка США прогнозирует, что военные действия на Донбассе продолжатся, а Минские соглашения не будут выполнены в 2018 году.

Об этом говорится в докладе директора Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенанта Винсента Стюарта перед комитетом Сената США по вопросам вооруженных сил.

"Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством, вероятно, сохранится в течение следующего года, в то время как надежды по поводу полной имплементации Минских соглашений омрачаются", - заявил В.Стюарт.

При этом он отметил, что Россия "вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе".

В.Стюарт отметил вложение Россией ресурсов в модернизацию военного потенциала.

При этом, В.Стюарт не прогнозирует значительной интенсификации боевых действий.

"Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта", - отметил он.



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