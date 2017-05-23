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На стадионе в британском Манчестере произошел взрыв. 19 погибших, полиция подозревает теракт
07:31 23.05.2017 |
Полиция Манчестера сообщила, что в результате взрыва в концертном зале в центре города погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 получили ранения. Как сообщает Би-би-си, полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.
После служба скорой помощи уточнила, что число раненых в результате этого инцидента составило 59 человек.
Согласно заявлению полиции Манчестера, примерно в 22:35 в понедельник стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покинули концертный зал в центре этого города на севере Англии после того, как они услышали звук, похожий на взрыв. В это время в зале "Манчестер-арена" заканчивался концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.
Одни сообщают, что слышали два громких хлопка. Другие очевидцы рассказывают об одном резком звуке.
Британская транспортная полиция сообщает, что взрыв произошел в фойе "Манчестер-арены" .
Сотрудники скорой помощи рассказали корреспонденту Би-би-си, что у пострадавших были "ранения как от шрапнели".
Полиция распространила заявление, в котором призывает людей не приближаться к концертному залу.
Один из очевидцев, бывший на концерте, рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу.
Близлежащий вокзал Виктория эвакуирован.
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