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Зачем Трамп хочет открыть Украине кредитную линию в американском военторге
Белый дом хочет продавать Украине оружие, возможно, и летальное. Но согласится ли Конгресс?
Журналисты The Washington Post на прошлой неделе, как обычно со ссылкой на различные источники, написали занимательный материал о треволнениях в Белом доме - о том, как чувствуют себя работники администрации различных уровней. Это злость, разочарование, усталость и откровенный прагматизм, а лояльных Дональду Трампу людей, мол, все меньше. Но еще есть такое следствие недель вашингтонских скандалов - утечки. Их становится все больше, что не может не бесить президента, который инициировал фактически цензуру внутри правительственных ведомств. И если раньше сливы были результатом противостояния тех или иных советников и помощников, то сейчас есть "коалиция" обозленно-разочарованных, кучка преданных президенту и сам Трамп.
Очевидно, что утечки - головная боль для этой самой группки. А на фоне скандалов, которые лишь усугубились его потрясанием саблями с саудитами, новые порции внутренней информации, мягко говоря, доставляют еще больше трудностей. К тому же не только для непосредственно администрации, но и для других стран. Свежий пример - это публикация The Wall Street Journal о новом бюджетном сокращении Госдепартамента США, которое Трамп наметил после и так серьезного урезания программ внешней помощи. Предложения, которые, вероятно, поступят законодателям на этой неделе, включают в себя опять-таки внешнюю деятельность. А именно - военную помощь другим странам.
В частности, документ для внутреннего пользования сотрудниками Госдепа, сообщает о сокращении поддержки таких стран, как Вьетнам, Колумбия, Ливан, Пакистан, Тунис, Филиппины и Украина. Если точнее, грантовую основу Трамп предлагает заменить кредитными программами. И таким образом Белый дом надеется сэкономить $1 млрд на денежной помощи для них, из $6 млрд, которые тратит сейчас. И второй нокдаун: Вашингтон даст кредит только паинькам, то есть тем, кто полученные деньги потратит на шопинг в американском военторге. Признаем, отличный подход бизнесмена, когда страна сразу же получает выданные деньги обратно, оборонпром получает полезную загрузку, а бюджет в будущем еще получит проценты, пока Вашингтон будет пользоваться политическими дивидендами от самого факта кредитования той или иной страны.
Но! В черном списке Трампа есть исключения. Президент США пожелал оставить Израилю его ежегодные $3,1 млрд военной помощи, Египту ас-Сиси - $1,3 млрд, а Иордании, как еще одному ценному и старому союзнику, - $250 млн. Все три государства входят в так называемый ближний круг региональных партнеров. Не исключая, конечно же, арабские монархии, но им кредитование даже с падением доходов из-за дешевой нефти пока не нужно.
Для Украины новости, безусловно, не очень радостные. Однако и с масштабным разгоном зрады в информационном пространстве в нашей стране все же сильно поспешили. Почему-то в очередной раз забываются такие важные сдерживающие факторы, как политический шлейф скандалов и внесение изменений в бюджет на текущий фискальный год, напомнившее о независимости Конгресса от Белого дома.
Позиции у Трампа сейчас не самые устойчивые. Несмотря на то что по Капитолию гуляет призрак импичмента, а сама угроза получила мощную дозу актуализации в высших эшелонах власти, она все еще остается эфемерной, что бы там ни говорил конгрессмен-демократ Эл Грин. Однако нельзя сказать, что такие настроения неопасны для Трампа.
Сперва громкое, неожиданное увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР, затем публичные заявления законодателей о препятствовании Трампом правосудию в расследовании связей его предвыборной команды с Россией. Апогеем стал длинный язык президента, когда он разболтал секретные данные о методах ИГ, полученные то ли сугубо благодаря израильской разведке, то ли благодаря иорданской. И, будто этого было мало, так уволенный Коми решил вести игру против президента, сыплющего в его адрес оскорблениями. В частности, The New York Times на прошлой неделе писала, ссылаясь на источник, видевший одну служебную записку бывшего главы бюро, что Трамп просил Коми прекратить расследование связей его экс-советника Майкла Флинна с россиянами. Флинн, напомним, лишился должности спустя пару десятков дней из-за контактов с послом Сергеем Кисляком.
На самом деле, это залет. С таким грузом на шее тяжело продвигать столь серьезные изменения, как сокращение помощи важным для нацбезопасности странам. На данный момент "ослы" уперлись, "слоны" недовольно трубят или насуплено сопят. Инициатива Трампа с большой долей вероятности попросту не переживет голосования в Палате представителей и Сенате.
Во-вторых, сокращение помощи союзникам подрывает интересы США за рубежом, в частности, в противостоянии с оппонентами в лице Москвы и Пекина. Иными словами, Трамп де-факто хочет оттолкнуть партнеров. Как пишет WSJ, в Госдепе опасаются, что большинство стран либо не будут брать эти кредиты, либо они не будут соответствовать обещанным критериям. А это, в свою очередь, согласно пессимистичным прогнозам американских чиновников, может привести к ситуации, когда оборонный потенциал лишившейся помощи страны начнет угасать, или когда эта самая страна может обратиться за помощью к главным визави США - России и Китаю.
Эти опасения американского истеблишмента могут распространяться и на Украину, где политики из округа Коламбия спустя три года войны по-прежнему наблюдают немалое количество сторонников и адептов "русского мира". Так же верны эти опасения могут быть и в отношении того же Пакистана, который пытается в шпагате усидеть между Китаем, Россией и США, недовольно бурча в адрес последних. Исламабад уже давно входит в сферу интересов Поднебесной, которая интегрировала его в свой новый "Шелковый путь". Буквально менее 10 дней назад китайский Синьцзян-Уйгурский автономный район за $333 млн "купил" у пакистанского города Гвадар доступ к Аравийскому морю. А еще $160 млн стоит экономическое и техническое сотрудничество сторон при эксплуатации скоростной автомагистрали East Bay Expressway, связывающая Гвадар с пакистанскими дорогами.
Это не единственный пример освоения китайцами Пакистана. Трамп же на тревоги политиков как бы ответил в свойственной манере: дал 100 дней Си Цзиньпину на то, чтобы лидер Китая разобрался с китайскими компаниями, работающими с Пхеньяном, иначе им грозят санкции. Он также попросил Пекин сильнее давить на режим КНДР. Правда, это Китаю что дождик проливной...Какой толк с ультиматума, если КНР игнорировала недовольство предыдущей администрации и продолжала спокойно осваивать атоллы и рифы Южно-Китайского моря? Тут следовало бы бить по межнациональным проектам Китая. И "Шелковый путь", куда Пекин уже влил $57 млрд, идеально подошел бы.
Но Трамп хочет окончательно потерять тот же Пакистан. А в этой стране, между прочим, заинтересована и Россия. Почти месяц назад проходила встреча министров обороны Хаваджи Асифа и Сергея Шойгу в Москве. На встрече пакистанский министр призвал РФ возглавить процесс стабилизации Афганистана, хотя Исламабад и Москва никогда не были приятелями. Но сошлись на почве того, что стабильный Афганистан обеим странам не нужен. Тут на самом деле целое геополитическое хитросплетение. Пакистан, как известно, на ножах с Индией. Россия последней продает военную технику, но, как и Исламабад боится, что мирный Афганистан может пойти под крыло Нью-Дели. Потому-то РФ и Пакистан делают ставку на поддержку "Талибана", с которым Вашингтон и Кабул активно ведут борьбу.
Региональное усиление Индии невыгодно Китаю, лидерству которого та непосредственно угрожает. По темпам экономического роста индийцы уже обошли китайцев, пока те возятся с перестройкой модели экономики. Вот и выходит, что Пекин, довольствуясь бизнес-проектами, скорее будет помалкивать, пока РФ и Пакистан будут нагнетать обстановку в Афганистане. И в ситуации, когда Исламабад, дотируемый Штатами, находится в паре-тройке шагов от исключения американцев из переговорного процесса по Афганистану, Трамп хочет вырвать с корнем последний рычаг давления на Пакистан, что вызовет цепную реакцию потери влияния в регионе. Конечно же, мало кому в Конгрессе и федеральном правительстве придет в голову поддержать такие идеи Белого дома. Пусть они и обещают сберечь целый миллиард.
Потому пора прекращать кричать "Зрада!", а то когда (или если) она придет, то никто не поверит. Вспомним также: Трамп одержал победу на выборах и многие фейсбучные "эксперты" ринулись за веревкой и мылом, но антироссийские санкции США после 20 января почему-то так и не отменили.
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