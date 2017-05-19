Трамп-болтун, или Почему длинный язык не вредит президенту США

С момента избрания Дональда Трампа президентом неожиданные, а порой скандальные новости из США уже никого не удивляют. Весь мир, затаив дыхание, следит за тем, что же на этот раз позволит себе непредсказуемый глава Белого дома. А он совершает одну политическую оплошность за другой и делает вид, как будто так и должно быть.

После того как Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми, который расследовал его возможные связи с Москвой, а затем передал секретную информацию, полученную от иностранных спецслужб, российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову (при этом, очевидно, предварительно не обсудив ее с израильской разведкой, которую это непосредственно касалось), многие предположили, что главе Белого дома объявят импичмент.

Но в своем микроблоге Twitter Трамп написал, что имеет право делиться секретной информацией, тем самым отвергнув все упреки и обвинения в свой адрес. И на этот раз ничего не произошло. Может ли очередная ошибка Трампа привести к тому, что он лишится своего поста?

Грозит ли Трампу импичмент?

Пока Трампа поддерживает большинство республиканцев в Конгрессе США, до тех пор никакой импичмент ему не грозит, полагает политолог-американист из Кельнского университета Томас Егер (Thomas Jäger). "Через полтора года в США снова будут выборы - американцам предстоит избрать членов Палаты представителей и треть сенаторов, а президент Трамп у избирателей - сторонников республиканцев по-прежнему в почете. Ни один из кандидатов на предстоящих выборах не желает иметь в качестве конкурента в своем избирательном округе человека из лагеря Трампа", - говорит в интервью DW Томас Егер.

Встреча Трампа, Лаврова и Кисляка в Белом доме

А поскольку нынешний американский президент невероятно успешен в вопросах сбора пожертвований и обладает более чем достаточными финансовыми средствами, для многих это реальная опасность, считает Егер. "Эту угрозу Трамп уже публично озвучивал. Поэтому сейчас никто не пойдет против президента", - говорит эксперт.

Кристер Гэррет, профессор-американист в Лейпцигском университете указывает на легкие протестные настроения в рядах республиканцев. "Трамп абсолютно противоречив, все больше членов его партии дистанцируется от президента", - подчеркивает Гэррет. Но при этом, по его мнению, многих республиканцев привлекает возможность по максимуму использовать свое нынешнее доминирование в органах власти США. С Трампом они могут рассчитывать на проведение реформы медицинского страхования, налоговой и экономической реформ - даже если в деталях они имеют другое представление, нежели Трамп.

Трамп, вызывающий доверие у избирателей

Томас Егер называет Трампа "вызывающим доверие представителем правого крыла республиканцев". При этом без поддержки избирателей Трамп не мог бы быть президентом, от которого все обвинения и упреки отлетают, как от тефлоновой сковороды, подчеркивает эксперт.

"Большая часть американцев оценивает политическую систему страны весьма критично. Только пятая часть довольна работой Конгресса, 80 процентов сравнивают его с авгиевыми конюшнями, которые необходимо вычистить. И этого они ожидают от Дональда Трампа, поэтому и избрали его президентом", - говорит Томас Егер.

Критика в адрес Дональда Трампа лишь укрепляет его избирателей во мнении, что он имеет право на то, что делает. А с помощью Twitter Дональд Трамп в обход СМИ вовлекает их в свой политический мир. "Трамп создает собственную эхо-камеру, собственный мир, в котором царит иное отношение к общепринятым и общеизвестным фактам", - считает немецкий эксперт. Трамп создает альтернативный информационный поток, и - как бы безумно это ни звучало - это уже реальность, констатирует Егер.

Поведение Дональда Трампа, которое для многих наблюдателей является загадкой, тем временем производит впечатление на сторонников нынешнего главы Белого дома, подчеркивает в интервью DW психоаналитик Ханс-Юрген Вирт (Hans-Jurgen Wirth): "Они в восторге от того, что Трамп каждый раз выходит из роли и не соблюдает писаные и неписаные законы, которых должен придерживаться политик".

Может ли он улучшить их материальное благополучие, что он обещал в ходе своей избирательной кампании, пока не совсем понятно, говорит Вирт. "Но его избиратели пока и не ставят ему это в вину, потому что прошло еще слишком мало времени. Однако тот факт, что поведение Трампа на посту президента такое же хаотичное, аффективное, агрессивное и эгоцентричное, как и во время предвыборной кампании, для его избирателей лишь является доказательством того, что Трамп выполнит свои обещания", - считает Ханс-Юрген Вирт.

Неадекватная самооценка Трампа

То, что на Дональда Трампа не действует критика, немецкий психоаналитик объясняет неадекватным самовосприятием, завышенной самооценкой нынешнего президента США: "У него своя собственная стратегия. Согласно ей, Трамп сам является эталоном и мерой всех вещей". По словам Вирта, Трамп полагает, что стоит над законом.

"Это означает, что он верит в то, что может нарушать и не соблюдать законы, если считает, что он прав. И абсолютно убежден в том, что войдет в историю США как лучший, самый умный, и прежде всего самый успешный президент страны. Эта чрезмерная самоуверенность является панцирем, который защищает его от критики", - говорит Ханс-Юрген Вирт.

Но то, что привлекает в Трампе его избирателей, производит совершенно иной эффект в политических кругах, усиливая недоверие к главе Белого дома. В Германии после отставки Коми и скандала о передаче данных даже прозвучали сомнения в необходимости сотрудничества спецслужб двух государств в прежнем формате.

Ведь Трамп продемонстрировал, с какой легкостью секретная информация может быть передана третьему лицу. Хотя аргументы президента, обнародованные им в Twitter, эксперты по конституционному праву в США сочли приемлемыми, с точки зрения политики все это выглядит нарушением привычных правил и норм.