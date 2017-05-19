Удастся ли обвинить Дональда Трампа в препятствовании правосудию?

Джоэль Гантер, Би-би-си

Сообщения о том, что Дональд Трамп попросил директора ФБР Джеймса Коми закрыть федеральное расследование, которое велось в отношении бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, добавили оснований юристам говорить о том, что со стороны президента США могло иметь место препятствование отправлению правосудия.

Как утверждает New York Times, приводящая цитату из написанной Коми служебной записки, Трамп якобы сказал главе ФБР во время их встречи в Овальном кабинете в феврале этого года: "Надеюсь, вы хорошо понимаете, что нужно это спустить на тормозах, отстать от Флинна... Он хороший мужик. Очень надеюсь, что вы это спустите на тормозах".

Обвинения в препятствовании отправлению правосудия впервые всплыли в связи с именем Коми на прошлой неделе, когда Трамп уволил его с поста главы ФБР и признал, что не последнюю роль в этом решении сыграла "эта история с Трампом и Россией". За этим увольнением из Белого дома последовала череда противоречащих друг другу объяснений.

"Было трудно открыть дело по препятствованию правосудию только лишь на основании этого увольнения, - поясняет профессор-правовед из Гарвардского университета и бывший федеральный прокурор Алекс Уиттинг. - У президента имеются законные полномочия, и там имелись некоторые, или, по крайней мере, какие-то более-менее приемлемые резоны для его увольнения. Однако с этим новым поворотом становится все труднее придерживаться подобной точки зрения".

Очевидная попытка Трампа надавить на Коми, чтобы тот закрыл расследование, хоть и весьма близка к препятствованию отправлению правосудия, но все же не на сто процентов, полагает профессор Уиттинг.

Белый дом опроверг сообщение New York Times, заявив, что это "неверное и неправдивое изложение состоявшегося разговора".

Джеймс Коми составил служебную записку сразу же после встречи с президентом, но ее содержание доподлинно пока неизвестно

Вопрос о намерении

Согласно закону, препятствованием отправлению правосудия является любое вмешательство в судебное или парламентское расследование. Обычно это встречается в уголовных делах, где кто-то сфальсифицировал улики, запугивал свидетеля или не сообщил о преступлении. Однако закон требует, чтобы за этим непременно стоял злой умысел.

Бывали случаи, когда некое официальное лицо могло на вполне законных основаниях потребовать от прокуратуры закрыть дело, чтобы, например, избежать разглашения секретной информации. Как говорит профессор юридического факультета Стэнфордского университета Дэвид Склански, слова Трампа и контекст, в котором они были произнесены, должны быть оценены с точки зрения наличия в них преступного умысла.

"Это еще не улика сама по себе, но я не уверен, что, когда речь идет о намерении, можно получить вескую улику. "Намерение" доказывается путем сложения того, что кто-то сказал, с косвенными уликами и тем, что мы вообще знаем о действиях этих людей", - поясняет Склански.

"К примеру, что более правдоподобно: предположить, исходя из того, что мы знаем о президенте [Трампе], что он был озабочен тем, что ФБР не очень рачительно расходует свои ресурсы, или же разумнее предположить, что он был обеспокоен тем, что вскроется что-то, что выставит его или его приближенного в дурном свете?"- рассуждает профессор.

Даже если последнее выглядит очевидным, доказать это непросто.

Косвенно президент не раз выражал свое неудовольствие по поводу расследования ФБР, связанного с Россией. На прошлой неделе, после того как Белый дом заявил, что увольнение Коми связано с его отношением к следствию по взлому электронной почты Хилари Клинтон, а не с "российским следом" в кампании Трампа, сам Трамп выдал другую версию, сказав NBC News: "И на самом деле, когда я решил это сделать, я сказал себе: "А знаешь, ведь вся эта российская история с Трампом и Россией - она же вся выдумана на ровном месте".

Затем во вторник стало известно о служебной записке Коми.

"Эта записка от Коми, похоже, не противоречит тому, что президент его уволил и сказал затем, что, когда он принимал это решение, у него на уме была Россия", - говорит профессор-правовед из университета Северной Каролины Майкл Герхард, дававший показания на процессе об импичменте Билла Клинтона.

"Теперь все выглядит так, будто эти события связаны друг с другом, и вся ситуация от этого, становится еще более тревожащей. Воспользовался ли президент своим уникальным положением для того, чтобы предложить главе ФБР закрыть расследование?"

Как полагает профессор Герхард, служебная записка Коми сместила правовую ответственность в сторону президента, заставив его объяснять свои действия, и возложила дополнительную нагрузку по части расследования на конгресс.

На пути к импичменту

Препятствование отправлению правосудия является уголовно наказуемым деянием, однако крайне маловероятно, что на президента будет заведено уголовное дело, считает профессор Склански.

"Министерство юстиции в прошлом пришло к заключению, что завести уголовное дело против действующего президента было бы невозможно по конституции. Если против нынешнего президента и будут предприниматься какие-либо легальные действия, то это будет импичмент", - говорит эксперт.

Из трех президентов в истории Соединенных Штатов, против которых была заведена процедура импичмента, двое обвинялись в препятствовании отправлению правосудия: Ричард Никсон в 1974 году и Билл Клинтон в 2000-м.

Никсон сам ушел с поста президента до начала процедуры импичмента. Сенат проголосовал за процедуру импичмента Клинтона из-за скандала, связанного с его романом с Моникой Левински, но не добрал 17 голосов, чтобы сместить его с должности.

Для начала процедуры импичмента не требуются столь же твердые доказательства вины, как в случае с уголовнвм делом, где доказательства злого умысла не должны оставлять пространства для сомнений. В конституции США записано, что для запуска импичмента конгресс должен установить, что президент совершил должностное преступление или проступок.

Чтобы импичмент состоялся, необходимо, чтобы конгресс проголосовал большинством голосов, а сенат отдал две трети голосов "за", при этом в промежутке между голосованиями должен состояться процесс по дознанию.

Учитывая, что в обеих палатах сейчас главенствуют республиканцы, то импичмент Трампу только лишь по политическим мотивам на сегодняшний день выглядит маловероятным.

"Главный политический вопрос заключается в следующем: что нужно сделать для того, чтобы убедить значительное число республиканцев в том, что они должны прекратить поддерживать Трампа? И я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", - полагает Дэвид Склански.

Если же в поисках ответа на этот вопрос мы получим твердую и непоколебимую поддержку президенту, то страна может оказаться в кризисе - полагает доктор юридических наук, профессор Стэнфордского факультета права Памела Карлан.

"У нас сейчас президент, который ведет себя из рук вон плохо, - говорит она. - Но если окажется, что он пытался помешать отправлению правосудия, а конгресс ничего не станет делать по этому поводу, то тогда мы можем оказаться на грани конституционного кризиса. Если конгресс не сможет выполнить свою роль президентского регулятора, то тогда мы получим настоящую проблему."