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Кто такой специальный прокурор Роберт Мюллер и что он может
07:54 19.05.2017 |
Бывший директор ФБР Роберт Мюллер назначен специальным прокурором для расследования подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.
Заместитель министра юстиции США Род Розенстайн отметил, что для расследования "необходим человек, который проявляет определенную степень независимости от вертикали подчинения".
Как отмечает Би-Би-си, 72-летний Роберт Мюллер - республиканец, однако он пользуется уважением как в Республиканской, так и в Демократической партии.
В 2001 году кандидатура Мюллера на пост директора ФБР была одобрена сенатом единогласно.
Этот пост он занимал 12 лет, вступив в должность за неделю до терактов 11 сентября 2001 года. Дольше на посту директора ФБР проработал только Джон Эдгар Гувер.
Мюллер учился в Принстонском университете, Университете Нью-Йорка и Университете Вирджинии, получил степень доктора юриспруденции.
Два года он служил во Вьетнаме, командовал взводом морской пехоты и получил несколько наград.
В течение своей карьеры работал как в частном, так и в государственном секторе.
В последнее время Мюллер работал в частной юридической фирме WilmerHale, среди клиентов которой дочь Дональда Трампа Иванка, ее муж Джаред Кушнер и бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Фирма заявила, что Мюллер не представлял этих клиентов.
Мюллер играл ведущую роль в достижении досудебного соглашения после "эмиссионного скандала" Volkswagen.
В WilmerHale сообщили, что он немедленно покинет фирму, чтобы избежать конфликта интересов.
Директор ФБР
Свою работу на посту директора ФБР Мюллер начал 4 сентября 2001 года. Директор бюро с 1970-х годов назначается на один срок в 10 лет, хотя президент имеет право уволить его в любой момент по своему усмотрению. По мысли законодателей, единственный срок, превышающий по длительности американский политический цикл, повышает степень независимости директора ФБР от политической конъюнктуры.
В 2010 году Барак Обама, избранный президентом США годом раньше, попросил Конгресс подготовить закон, который бы позволил занимать Мюллеру свой пост больше прописанных в законе 10 лет. И такой закон был принят.
В 2013 году Мюллера на этом посту заменил его бывший заместитель Джеймс Коми, который недавно был уволен президентом Дональдом Трампом.
Одной из главных задач ФБР Мюллер считал не работу с последствиями действий террористов, а предотвращение этих действий. По его мнению, ФБР должна быть службой, работающей с информацией и данными разведки.
За время его работы был принят "Патриотический акт", расширяющий полномочия спецслужб и дающий полиции и правительству широкие полномочия по надзору за гражданами. Позже он был заменен аналогичным "Актом свободы".
Это не мешало Мюллеру проявлять принципиальность в отстаивании конституционных норм.
В 2004 году администрация Буша пыталась возобновить секретную программу, позволявшую прослушивать телефонные разговоры граждан без санкции суда. Мюллер, Коми и тогдашний министр юстиции Джон Эшкрофт считали, что это антиконституционно, и пригрозили подать в отставку. Белый дом в конце концов уступил.
После того как Мюллер покинул свой пост, бывший заместитель министра юстиции Майкл Чертофф в интервью сказал о нем как о "человеке, которому удалось больше остальных изменить работу ФБР со времен Гувера".
"В хорошем смысле этого слова", - добавил он.
Хороший парень
Еще до прихода на государственную службу у Мюллера была безупречная репутация в юридических кругах.
Его коллеги говорят, что он "защитник закона до мозга костей, он живет и дышит этим".
Другие называют его "приверженцем старомодных американских ценностей".
Его сотрудники говорят, что он приходит на работу ранним утром - в 7 утра проводит уже первое совещание, - а покидает офис поздним вечером. Еще он знаменит тем, что делает анонимные звонки своим сотрудникам, проверяя, все ли они на своем рабочем месте.
"Он был знаменит в ФБР тем, что всегда носил белую рубашку, темный костюм и красный или синий галстук и задавал вопросы любому из своих сотрудников, кто появлялся в офисе не в белой рубашке", - рассказал в интервью Гарретт Графф, написавший книгу о Роберте Мюллере.
Что может Мюллер?
Федеральные прокуроры США подотчетны министру юстиции. Применительно к расследованию связей штаба Трампа с Россией министр, Джефф Сешнс, однако, самоустранился в начале марта и передал эти надзорные функции своему заместителю Роду Розенстайну.
В обычной ситуации прокуроры должны уведомлять министра о любых "значительных" действиях и просить разрешения расширить их полномочия, если это потребуется.
В особых обстоятельствах, однако, законодательство допускает назначение специального прокурора, обладающего высокой степенью автономии. К особым обстоятельствам относятся ситуации, когда само министерство юстиции имеет конфликт интересов, но также и иные случаи, когда подобная мера соответствует интересам общества.
Многие американские законодатели и редколлегии ведущих газет ранее апеллировали к Розенстайну с призывом назначить специального прокурора.
Как пишет New York Times, законодательная норма, на которую ссылается в своем приказе Розенстайн, до этого применялась всего один раз в 1999 году.
В приказе перечисляется, что должен будет расследовать специальный прокурор Мюллер:
* Попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы 2016 года
* Любые связи или координация между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Трампа
* Любые иные вопросы, возникающие в процессе расследования
Материальные средства для расследования выделит министерство юстиции. Специальный прокурор Мюллер в течение 60 дней должен будет предложить необходимый ему бюджет. Замминистра Розенстайн рассмотрит и утвердит его предложение.
Прокурор не должен будет отчитываться перед министерством о каждом своем действии, но замминистра юстиции Розенстайн будет иметь право просить его обосновать какие-то определенные шаги, если сочтет это необходимым. О каждом таком вмешательстве, однако, Розенстайн будет обязан уведомлять председателя и лидера меньшинства обоих комитетов конгресса по делам юстиции и объяснять причины своих обращений.
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