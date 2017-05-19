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Сенат Канады одобрил соглашение о ЗСТ с Украиной
Сенат Канады одобрил соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.
Об этом в своем микроблоге Twitter написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передают Українські Новини.
"Великий украинский день в Канаде продолжается: Сенат только что проголосовал за ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной!", - написал он.
По его словам, до завершения ратификация необходима только подпись генерал-губернатора Канады.
Как сообщали Українські Новини, 3 апреля Президент Петр Порошенко одобрил ратификацию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Канадой.
14 марта Верховная Рада ратифицировала данное соглашение.
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