К чему принуждают Ахметова

Олег ПОЛИЩУК, Деловая столица

Подвергая периодичной публичной порке самого богатого украинского олигарха, Банковая одновременно убивает двух зайцев - снимает лишние подозрения общественности о прямом сотрудничестве с Ринатом Ахметовым и при этом склоняет того к лояльности.

Новая стадия "приручения Ахметова" стартовала, как обычно водится в таких делах, с резких взмахов привселюдными кнутами. Во-первых, представитель украинской Генпрокуратуры поделился хоть и с оппозиционной, но все-таки российской прессой некоторыми деталями следствия в деле о госизмене беглого в Россию Януковича, которые отбрасывают непосредственную тень на ныне здравствующего в Киеве донецкого олигарха. А во-вторых, намечается откровенный прецедент в вопросе национализации у Ахметова "нажитого непосильным трудом" госимущества - возможность расторжения договора купли-продажи телекоммуникационного гиганта "Укртелеком".

Вероятно, пряники для Рината Леонидовича также существуют, но все они пока покрыты мраком тайн кулуарных договоренностей. Кроме одного единственного и заурядного, казалось бы, случая, который из-за своей символичности так встревожил многих украинцев. А именно: дебюта супруги президента Украины Марины Порошенко в качестве телеведущей утренней зарядки "В ритме спорта" в информационно-развлекательном шоу ахметовского телеканала "Украина".

Как следует из комментария самого Петра Порошенко, в новом амплуа его жены не нужно искать никакой политики. "Во-первых, я очень люблю свою жену. Второе, у нас очень демократичные отношения в семье. Она ведет активную общественную деятельность. И о том, что она собирается снимать цикл передач, неполитических абсолютно, она со мной не советовалась, но я посмотрел анонс, мне понравилось", - заявил президент в ходе своей большой пресс-конференции 14 мая. Но, видимо, такой ответ Порошенко лишь только раззадорил общественность, которая очень внимательно следит за любыми взаимоотношениями главы государства со всеми без исключения олигархами даже в виде безобидных занятий физкультурой. Ну а самый богатый из них - всегда "на карандаше" в первую очередь.

"День сурка" от ГПУ

Впрочем, вернемся к кнутам. В своем расширенном интервью, которое вышло во вчерашнем номере российской "Новой газеты", начальник отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей управления специальных расследований департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Алексей Донской преимущественно рассказывал о подозрениях в госизмене Януковича и перипетиях последних дней тогда еще украинского президента перед его бегством в Россию.

Например, новым в повествовании прокурора стали установленные следствием факты того, что Януковича перевозили на российские просторы дважды: сначала вертолетом из Урзуфа Донецкой области в Ейск Краснодарского края, затем почему-то перебросили в Крым и уже оттуда военным кораблем российского Черноморского флота окончательно отправили на территорию РФ. Отдельно и достаточно подробно Донской поведал российской газете о телефонных контактах Януковича с Путиным и непосредственных - с его помощником Сурковым. Так, последний посещал Януковича в Межигорье 20 января 2014 г. с вечера до поздней ночи.

И вот тут-то буквально одним, но очень знаковым штрихом упомянут Ахметов. Оказывается, с ним Сурков встречался значительно позже - 12 февраля, специально прилетев к тому в его резиденцию в донецком Ботсаду, после чего вылетел прямиком в Москву. "Скажу откровенно: я вряд ли делился бы такой информацией со СМИ, если бы Ринат Ахметов дал правдивые или хотя бы правдоподобные показания о цели и предмете этой встречи", - разоткровенничался в интервью Донской.

При этом на прямой вопрос собкора "Новой газеты" в Киеве Ольги Мусафировой, насколько глубоко удалось исследовать линию Сурков-Ахметов и тянется ли она с Майдана до войны на Донбассе или началась гораздо раньше, многообещающе отрезал: "Не могу дать развернутый ответ. Следствие продолжается". Таким образом, всем и, в частности, самому донецкому олигарху ГПУ совершенно прозрачно намекнула, что у следствия есть еще в загашнике интересные подробности, которые при определенных условиях будут преданы гласности.

Рычаг давления "Укртелекомом"

Параллельно власть не только бьет по Ахметову дискредитирующей его информацией относительно связей с Кремлем через непосредственного куратора террористических ДНР и ЛНР, что для многих является пресловутым "секретом Полишинеля", но и угрожает нанести урон ахметовскому кошельку. Согласно сообщению пресс-службы Фонда госимущества от 16 мая 2017 г. ФГИ подал в Хозяйственный суд Киева иск о расторжении договора купли-продажи ОАО "Укртелеком" и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн.

"Основанием для обращения с соответствующим исковым заявлением явилось невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО "Укртелеком", и концепции послеприватизационного развития ОАО "Укртелеком", которая является неотъемлемой частью договора", - пояснили в ведомстве. Как известно, государственный телекоммуникационный монополист был приватизирован Ахметовым в марте 2011-го через одну кипрскую компанию, тогда цена 92% его акций составила 10,575 млрд грн, а теперь он является неотъемлемой частью группы СКМ.

Между прочим, "Укртелеком" ныне идет в первых рядах в деле выполнения требований нашумевшего указа президента о запрете всех сервисов "Яндекса" и Mail.ru, а также соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". В отличие от других крупных провайдеров, которые тут же стали заявлять о том, что, мол, "надо подумать и изучить технический вопрос", в "Укртелекоме" сразу же заявили о начале блокирования российских ресурсов, которые попали под новые украинские санкции.

Все дороги ведут в телевизор

Дамоклов меч национализации, который пока завис только над "Укртелекомом", но может со временем коснуться многих ахметовских активов в энергетике и горно-металлургическом комплексе, вряд ли использован в частном случае выполнения отдельного президентского указа. Все выглядит куда шире - в виде принуждения самого богатого олигарха страны к полной лояльности. И здесь особой ценностью выглядит контроль над телевидением, а оно и довольно популярное как раз у Ахметова есть. Под громким названием телеканал "Украина", где, напомним, утреннюю гимнастику стала вести Марина Порошенко.

В общем-то, ни для кого не является секретом, что на фоне бурного роста информационных технологий украинский избиратель в подавляющем своем большинстве все еще черпает информацию с "голубых экранов", и именно телевизор формирует его политические взгляды и убеждения. Отсюда следует простой вывод: без поддержки крупнейших телеканалов страны выиграть выборы всеукраинского масштаба для любого политика очень и очень проблематично. Это прекрасно известно и Петру Порошенко, который по совместительству является владельцем "5 канала". Тем временем до выборов, на которых решится вопрос его второго срока, уже не так далеко - всего два года. Очень похоже, что главной целью давления на олигархов, владеющих главными украинскими телеканалами, является намерение подвести их до 2019 г. к одной основополагающей мысли - как приложить все силы для обеспечения мощной медиаподдержки одного кандидата.

Вспомним, наконец, всех этих телемагнатов поименно. Виктор Пинчук всегда демонстрировал свою исключительную лояльность к нынешней власти, а в случае всяческих неожиданностей есть дело СБУ, заведенное после его январской пораженческой статьи в Wall Street Journal. Против газовой монополии Дмитрия Фирташа ведет свое расследование Антимонопольный комитет, а к отбору у него "Интера" украинское общество в принципе уже готово. Отношения с Банковой Игоря Коломойского давно не отличаются стабильностью, но после утраты своего главного детища - Приватбанка - он готов защитить то, что имеет, посему сможет обеспечить во время избирательной кампании хотя бы нейтралитет канала 1+1. Собственно он, как и все его коллеги по олигархическому цеху, ныне внимательно следят за вышеописанным процессом по принуждению к лояльности самого богатого из них - Ахметова. Так что для власти это очень важно и в этой плоскости.