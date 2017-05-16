Фонд госимущества просит суд отменить приватизацию Укртелекома

Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к ООО ЕСУ и ПАО Государственный экспортно-импортный банк Украины о расторжении договора купли-продажи ОАО Укртелеком и взыскании пени в размере 2,17 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Основанием для подачи иска стало невыполнение условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО Укртелеком, заключенным между Фондом государственного имущества и ООО ЕСУ, и концепцией послеприватизационного развития ОАО Укртелеком, которая является неотъемлемой частью договора", - уточнили в Фонде госимущества Украины.

Напомним, на приватизационном конкурсе в 2011 г. было продано 92,791% уставного капитала Укртелекома.

13 апреля 2017 г. генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Печерский районный суд Киева арестовал акции компании Укртелеком, входящей в СКМ Рината Ахметова. Генеральная прокуратура проводит расследование о незаконном выделении по указанию бывшего президента Виктора Януковича 220 млн грн из государственного бюджета и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн цене.