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В США назначен спецсоветник для расследования связей Трампа с Россией
07:44 18.05.2017 |
Министерство юстиции США назначило бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным советником для расследования вмешательства России в американские президентские выборы и "связанных с этим вопросов". Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 17 мая.
Одной из задач Мюллера на этой должности будет изучение "любых связей и взаимодействий между российским правительством и лицами, имеющими отношение к избирательной кампании президента США Дональда Трампа".
"Общественный интерес требует поручить это расследование человеку, обладающему определенной независимостью от обычной командной иерархии", - отметил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.
Роберт Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 годы.
Трамп ожидает итогов расследования
В свою очередь Дональд Трамп, не упоминая напрямую о назначении Мюллера, заявил, что "с нетерпением" ждет итогов расследования "в скором времени". "Тщательное расследование подтвердит то, что нам уже известно: не было никаких тайных связей между моей кампанией и какими-либо иностранными структурами", - уверен президент США.
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