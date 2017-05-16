Находка для шпиона. Что Трамп разболтал Лаврову и Кисляку и чем это ему грозит

Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Импровизация президента имеет далекоидущие последствия для США и мира.

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова и его тезки - российского посла-"вербовщика" Сергея Кисляка - в Белый дом, как оказалось, не исчерпал весь потенциал скандальности. Дональд Трамп продолжает набивать себе шишки об последствия встречи с россиянами на фоне эпопеи с отставкой директора ФБР Джеймса Коми и расследования связей его предвыборной кампании с Москвой.

Вашингтонские репортеры The Washington Post Грег Миллер, Грег Яффа вместе с журналистом-расследователем Джули Тейт и репортером Эллен Накашимой, специализирующейся на вопросах нацбезопасности, вечером 15 мая опубликовали громкую статью. Ряд источников рассказали WP, что Трамп на этой встрече с Лавровым и Кисляком сболтнул лишнего, когда обсуждал группировку "Исламское государство" и ее новые методы ведения войны - вероятно, средства взлома бортовой электроники самолетов, из-за чего сейчас США вводят запрет на ноутбуки, планшеты и т.п. на рейсах из 10 мусульманских стран, и, вероятно, так же и из Европы.

Как гласил один из самых известных продуктов пропаганды СССР начала-середины прошлого века: "Болтун - находка для шпиона". В нынешней ситуации, на одном из вариантов точно был бы изображен Трамп с глупой физиономией, рассказывающий что-то двум потирающим руки типам с гадкими ухмылочками - Лаврову и Кисляку. Все в духе советских художников, конечно же. Удерживая в воображении этот условный плакат, слышим, как Трамп говорит двум россиянам (его процитировал источник WP): "Я получаю отличные разведданные. У меня есть люди, которые ежедневно предоставляют мне великолепные данные разведки". Собеседники одобрительно кивают. Можно вместо самого Трампа подставить Алека Болдуина, его пародирующего, чтобы ситуация выглядела еще более абсурдной.

А абсурдность ее в том, что Трамп, как выяснила газета, фактически слил ценную информацию, полученную от партнеров США, представителям страны, которая, по подозрениям ФБР и других спецслужб, проводила хакерские атаки и вмешивалась в выборы; страны, которая также регулярно пакостит то в Украине, то на Ближнем Востоке, то в Европе. Страны, которая вновь стала главным оппонентом США на мировой арене.

Ценность информации на самом деле не в ее сути, а в том, что она проливает свет на механизм обмена разведданными. По словам чиновников, канал настолько засекречен, что о нем не рассказывают партнерам по обороне и большинству членов американского правительства. А Трамп, как заметил один из собеседников газеты, "дал российскому послу больше информации, чем мы делимся с нашими союзниками". И как будто было мало одних слов, так Трамп еще тыкнул на карте в город на территории, подконтрольной ИГ, где источник американской разведки обнаружил угрозу. Ко всему прочему, партнер США не давал им разрешения делиться информацией с Россией.

Когда неосторожность Трампа в беседе с Лавровым и Кисляком стала достоянием общественности, чиновники Белого дома, присутствовавшие на этой встрече, ринулись защищать босса. По их словам, Трамп, якобы, обсуждал угрозу терроризма в целом. Его советник по нацбезопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер на специальном брифинге заявил: "Президент и министр иностранных дел обсудили в общем угрозы террористических организаций, в том числе угрозы авиации. Ни при каких обстоятельствах не обсуждались какие-либо разведывательные источники или методы, и не были раскрыты данные о каких-либо военных операциях, о которых не сообщалось публично".

Макмастер назвал статью WP "ложной", но этим и ограничился. Но что любопытно, еще до того, как работники администрации принялись отбиваться мокрыми трусами от прессы, помощник президента по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт попросил руководство ЦРУ и АНБ почистить записи об этом разговоре и ограничить доступ. Это сработало отчасти. Возможно, у Трампа и избавились от "вредных" деталей беседы, но шумиха в СМИ все-таки началась, и представители Конгресса от обеих партий уже дали свои оценки. Конечно, кому как позволяли личные убеждения или партийная дисциплина: кто просто возмущен, кто требует расследования.

И если до сих пор медийный характер ведения дел Трампом просто раздражал его оппонентов и однопартийцев, то теперь они всерьез встревожены. Парень-то ненадежный, его экспромты создают проблемы. Так, помощники признались, что готовят ему многостраничные документы перед встречами, телефонными звонками и мероприятиями, но президент не очень любит читать и просит один листок с тезисами, а после отходит от сценария и, грубо говоря, городит чушь и что-то делает невпопад.

Как писало издание Politico в материале об запускаемом альтернативном журнале встреч Трампа: "Люди, которые встречались с Трампом, говорят, что у него удивительно неформальный и импровизационный стиль, иногда он может в последний момент запланировать встречи с людьми, которых видел по телевизору. Говорят, что президент часто звонит ночью своим друзьям и доверенным советникам, и часто встречается на поле для гольфа с членами клуба Мар-а-Лаго". В общем, персонал краснеет, советники оправдываются, Мелания толкает, чтобы положил руку на сердце во время исполнения гимна и т.п.

Это одна сторона ляпа Трампа, получившая дополнительную актуализацию. Но существуют и другие. Например, есть ряд рисков, связанных с Россией, а точнее с тем, как она может использовать информацию - раскрыть союзника США, разведывательный канал и ликвидировать этот источник информации (физически или нет), поскольку он мог бы быть использован и для сбора данных о деятельности РФ в Сирии. И представители разведсообщества говорят, что этот канал россиянам особого труда вычислить не составит.

Кто это может быть и почему так переживают в США? Если это какая-то повстанческая группа, то Россия как бы итак в курсе, кто на чьей стороне. А вот если информацию об ИГ и, возможно, о россиянах в Сирии сливал кто-то в Турции или даже из окружения Асада, то тогда опасения американцев более, чем понятны. Еще хуже, если источник информации - глубоко законспирированный командир ИГ, поскольку это шикарный туз в кампании по освобождению Сирии от группировки. Что как бы не очень-то выгодно России.

Во что может вылиться этот скандал? Ну, любой другой в правительстве США, кто допустил бы такой слив, нарушил бы закон и потом слушал стук судейского молотка. Трамп больше защищен, потому что у президента особые права на секретную информацию. Но в совокупности с расследованием ФБР, отставкой директора бюро, обвинениями из уст конгрессменов в препятствовании правосудию...

В общем запахло жаренным. Пока трудно оценить степень прожарки этого absolutely fantastic бифштекса, но перспектива импичмента уже не кажется столь иллюзорной. Говорящие головы демократов после отставки Джеймса Коми заговорили об этом, хотя до сих пор не рассматривали идею с импичментом. Информационная манипуляция или нет, но она уже заброшена в массы, а после скандала со сливом секретных данных россиянам, она обретает новые краски. Нет смысла отрицать, Трамп вполне может повторить судьбу Никсона. К тому же и некие пленки, как сам твитнул президент, у него имеются против экс-директора ФБР. Это так, к слову, просто параллель с Уотергейтским скандалом.

Другой вопрос, чем уход Трампа чреват для остальных? Прежде всего для самих США, которые только-только начали свыкаться с президентом-шоуменом и его непотизмом. Система перестроилась под новые векторы, очерченные Трампом. Популистские они или нет - это не главное. Мир тоже перестроился. Многие европейские лидеры уже проложили мостики в Белый дом - Ангела Меркель, Тереза Мэй. Даже россияне, скорее всего, скрипя зубами признали, что Трамп не стал в одночасье их другом и решением всех проблем. Украина тоже перестроилась. Банковая и Грушевского переформатировали свою политику, после месяцев опасений потери главного союзника. Депутаты с челобитными шатались по Вашингтону, а некоторые даже в итоге гражданства лишились.

И что теперь? Всем резко привыкать к мысли о новом президенте Майке Пенсе, или он окажется новым Спиро Агню? Как ни крути, колоссальному пласту международной политики и отношений грозят серьезные изменения. Это раз. А, во-вторых, Трамп навредит (или уже навредил) спецслужбам, которые занимаются вербовкой иностранных агентов, а значит нанес ущерб национальной безопасности в непростое для США время.