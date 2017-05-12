Почему у Трампа забыли сказать, с кем Лавров приехал в Белый дом

В среду у Белого дома прошли акции протеста против увольнения директора ФБР

Дональд Трамп рассматривал вопрос об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР еще с того момента, как вступил в должность президента США, заявила на брифинге представитель Белого дома.

По словам замглавы пресс-службы президентской администрации Сары Хакаби Сандерс, Трамп потерял доверие к Коми после его нескольких промахов, а решение об увольнении принял, когда о своем недоверии к директору ФБР ему сообщил заместитель главы министерства юстиции.

"В последние несколько месяцев президент потерял доверие к Коми, минюст потерял доверие к Коми, члены Конгресса от обеих партий дали понять, что потеряли доверие к Коми, и, самое главное, рядовые сотрудники ФБР потеряли доверие к своему директору", - заявила Сандерс.

Как сказала представитель пресс-службы Белого дома, Трамп полностью доверяет исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу и желает, чтобы спецслужба продолжала заниматься расследованиями в обычном режиме.

Она также отвергла обвинения сенаторов-демократов, связывающих увольнение Коми с ведущимся расследованием предполагаемых связей Трампа с Россией.

Многие источники в конгрессе США, на которые ссылаются СМИ, рассказали, что незадолго до увольнения Джеймс Коми потребовал выделить дополнительные средства и расширить штат сотрудников, занимающихся расследованием фактов возможного вмешательства России в избирательную кампанию в США.

Представители Демократической партии в конгрессе потребовали учреждения специальной комиссии, которая взяла бы под контроль ход расследования, и назначения спецпрокурора по этому делу.

Однако, как заявила Сара Сандерс, в этом нет необходимости. Кроме того, по ее словам, Белому дому ничего не известно о требованиях Коми расширить следственную команду по делу о связях Трампа с Россией.

Комитет сената по разведке пригласил Коми дать показания на слушании во вторник. Ответа от Коми пока не поступало, сообщил зампредседателя комитета демократ Марк Уорнер.

Как Никсон?

Решение президента Трампа уволить директора ФБР подверглось ожесточенной критике со стороны не только демократов, но и некоторых республиканцев и вызвало сравнения с "резней в субботний вечер" 1973 года, когда тогдашний президент Ричард Никсон уволил специального прокурора, расследовавшего прослушку в штаб-квартире демократов.

В среду Трамп не только упорно защищал свое решение, но и неожиданно встретился в Белом доме с выдающимся деятелем никсоновской администрации Генри Киссинджером.

В ходе этой встречи президент подчеркнул, что Коми "плохо выполнял свою работу".

Вслед за Киссинджером Трампа в Белом доме посетили российский министр иностранных Сергей Лавров и посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк, чьи встречи с соратниками нынешнего президента по-прежнему вызывают серьезные подозрения у его противников.

Это была первая личная встреча Трампа с российскими официальными лицами с момента избрания, хотя он несколько раз говорил по телефону с президентом Путиным.

Путин в среду так прокомментировал отставку Коми американским журналистам: "Мы не имеем к этому никакого отношения. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, конституции, закона. При чем тут мы? Я, видите, вот в хоккей собираюсь играть с любителями".

Анализ - обозреватель Би-би-си Энтони Зуркер

Если Дональд Трамп пытается избежать аналогий со погрязшим в скандалах президентством Ричарда Никсона, то, наверное, не стоило приглашать в Овальный кабинет Генри Киссинджера, которого с бывшим президентом связывали тесные и доверительные отношения.

А потом была странная групповая встреча с участием российского посла Сергея Кисляка. Странная уже потому, что она вообще состоялась. Трампа обвиняют в том, что он уволил Коми за расследование российских связей его предвыборного штаба. И тут буквально на следующий день президент встречается с российским послом. Со стороны выглядит неважно.

При этом в кабинет не допустили американские СМИ, зато пустили российских фотографов.

Это были единственные фотографии той встречи, и можно быть уверенным, что скоро они окажутся в предвыборной рекламе демократов.

Как-то раз во время предвыборной кампании Трамп пошутил, что он может застрелить человека, но его сторонники от него не отвернутся.

Встреча с российским послом - это жест из той же серии, только без оружия. Вашингтонские критики президента будут громко ругаться, но его сторонники, скорее всего, поймут и простят.