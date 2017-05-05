Первый союзник. Чем Канада ценна для Украины, и наоборот

Максим МИХАЙЛЕНКО, Деловая столица

После саммита НАТО в Варшаве делались ставки, с кем из участников альянса Украина подпишет всеобъемлющее соглашение об оборонном сотрудничестве. Этой страной стала Канада.

На фоне почти четвертьвековой истории канадско-украинских отношений после обретения (или, с точки зрения части политической эмиграции, восстановления) нашей страной государственного суверенитета в 1991 г. политика двух последних правительств Канады - консервативного кабинета Стивена Харпера и нынешнего, либерального кабинета Джастина Трюдо, - приобрела отчетливый и системный проукраинский оттенок. С чем это связано?

Канадский национализм. Кроме шуток

Разумеется, новый этап был инициирован Революцией достоинства и вооруженной агрессией России против Украины. Это качественное обновление происходит сразу на двух уровнях. Во-первых, на общественном (и имиджевом), ведь поскольку, в отличие от событий 1990-1991 и 2004-2005 гг., революция носила откровенный буржуазно-националистический оттенок, можно говорить о завершении процесса формирования современной украинской нации, которая ощущает себя единым целым по всему миру. Раньше в этом контексте всегда существовали фигуры умолчания - к примеру, Украина унаследовала от УССР значительную часть элиты, явлений и институтов, которые превратились в архаику уже к середине 1990-х.

Последствия же Оранжевой революции оказались крайне противоречивыми - трудно отделаться от мысли, что она стала театральной декорацией для дворцового переворота. Кроме того, события Евромайдана проходили в прочной привязке к западному цивилизационному и политико-экономическому выбору, а соответственно, и окончательному разрыву с авторитарной, коррумпированной Россией, погрузившейся в беременное терроризмом мракобесие.

В Канаде же за долгий период премьерства Стивена Харпера (2003-2015 гг.) начала утверждаться идея о развитии новой роли страны в мировой политике, основывающейся на несомненных достижениях северного соседа США в экономической и социальной политике, сфере защиты прав человека, успешного (в отличие от западноевропейских стран) развития мультикультурализма.

Харпера даже обвиняли в том, что он способствует некоему "канадскому национализму", да и он сам говорил что-то подобное. Здесь, по-видимому, имеет место сочетание двух факторов. Это попытки отказа Белого дома Обамы от политики агрессивного доминирования в мире - с одной стороны. А с другой - успешное преодоление глобального финансового кризиса (Канада вообще достаточно мягко прошла его) и быстрый рост уровня жизни на протяжении последних тридцати лет. Как можно увидеть из примера соседней Польши, долгосрочное благосостояние - причем независимо от его причин - постепенно начинает менять и представление политической элиты о месте своей страны в мире.

Деньги и космос

Если вспомнить, что за два года с момента падения режима Виктора Януковича Стивен Харпер посетил Украину четыре раза, а находящийся в своем кресле менее полутора лет Джастин Трюдо уже успел побывать в нашей стране с большим государственным визитом, в то время как Обама не нашел нужным приехать в Киев на протяжении всего своего восьмилетнего правления, то можно сделать вывод: стратегическое партнерство между Украиной и Канадой имеет реальное содержание.

Нетрудно заметить, что если соглашение о политической ассоциации между Украиной и ЕС все еще находится на повторной ратификации в верхней палате нидерландского парламента, то пусть и гораздо более скромное соглашение о свободной торговле товарами между Украиной и Канадой уже начало действовать.

Соглашение предусматривает комплексный подход к вопросу торговли между странами. Документ предоставляет беспошлинный доступ к 98% канадского рынка. Для сельскохозяйственной продукции обеспечиваются нулевые тарифные ставки, за исключением 108 тарифных позиций, разрешенных для беспошлинного экспорта в рамках глобальных тарифных квот Канады. Они включают в том числе птицу (замороженное мясо, жир), молочные продукты (молоко, сливки, йогурт, масло), яйца и яичные продукты, сыры и сахар. Для промышленных товаров исключением являются автомобили, для которых устанавливается семилетний переходный период, в рамках которого пошлины будут снижены до 0%.

Для Канады ситуация отличается: после вступления соглашения в силу пошлина будет отменена только для 72% канадских товаров. Для остальных 27% пошлина будет постепенно уменьшаться в соответствии с положением о переходных периодах - три, пять и семь лет.

С одной стороны, товарооборот между нашими странами в прошлом году составил всего $246 млн, а это самый скромный показатель в разрезе украинской торговли со странами "Большой семерки", что отчасти объясняется географией (хотя в нынешнем мире развитой логистики это объяснение скоро утратит свою актуальность). С другой - с начала года, возможно, в связи с общим экономическим оживлением, по этой линии наблюдается рост, да и важен сам факт заключения подобного соглашения с развитой экономикой. Ведь в украинской истории это первый такой договор (если не считать рамочного соглашения со странами Европейской зоны свободной торговли, EFTA, некогда конкурента ЕС, куда входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, подписанного в 2011 г.).

Если взглянуть на мозаику подобных соглашений Канады, то, во-первых, проекты системных договоров, такие как тихоокеанская ЗСТ и СЕФТА (ЕС-Канада) забуксовали и перспектива их туманна. В случае с канадско-европейским договором стороны, затянувшие торг и напоровшиеся на неожиданное и неприятное "валлонское вето" (в итоге оно было снято, но поздно), после чего украинка Христя Фриланд и пересела из кресла министра торговли в кресло министра иностранных дел, ждут итогов избирательных баталий в крупнейших странах ЕС.

Так, согласно сообщению CBC от 14 марта, компания Maritime Launch Services, которая базируется в Канаде и является совместным предприятием трех американских фирм, построит космодром в провинции Новая Шотландия (Канада). С него будут осуществляться запуски украинских ракет-носителей "Циклон-4М".

В Киеве тоже ждут: в определенной степени это возможность проникнуть на европейский рынок надолго и официально, так сказать, с "черного хода". Но пока вопрос завис, важно понимать, кто встанет у руля во Франции и Германии. Да и само ключевое североамериканское соглашение - НАФТА - находится под угрозой (хотя, возможно, все же больше риторической).

Во-вторых, есть смысл перечислить других партнеров Канады в сфере свободной торговли. Среди стран первого мира это США (с которыми существует и отдельное двустороннее соглашение), Израиль и Южная Корея, и все та же EFTA. Из числа развивающихся стран, кроме Украины, это Чили, Перу, Колумбия, Коста-Рика и Панама. Это означает, что северная соседка США является довольно-таки протекционистским государством и Киеву был сделан немалый аванс.

Кроме того, еще с 1995 г. между Канадой и Украиной действует договор о способствовании и защите инвестиций, но таких договоров довольно много. Конечно, прямые инвестиции из Канады составляют сегодня менее $100 млн, так что впереди очень долгая дорога, но, кажется, по ней наконец открыто движение. Динамичный инвестиционный обмен, как правило, возникает либо в силу спекулятивного набега (так называемый carry-trade, нечто подобное Украина уже переживала в 2005-2008 гг.), либо появления общих инфраструктурных проектов. Второе, как водится, лучше, поскольку значительно основательнее.

По их данным, строительство обойдется в 148 млн канадских долларов. Всего же на строительство, запуск первой ракеты и развитие проекта потребуется 304 млн канадских долларов.

Строительство космодрома планируют начать в 2018 г., а первый коммерческий запуск должен состояться в 2020-м. Ожидается, что к 2022 г. с космодрома будут запускать восемь ракет ежегодно. При этом оператор проекта не потребует дотаций от государства. А поставщики ракет-носителей - КБ "Южное" и "Южмаш" (оба - Днепр) работают уже 62 года и создали более 400 ракет. "Мы получили, вероятно, самую на-дежную ракету, которая существует на сегодняшний день", - считает президент Maritime Launch Services Стив Матье. Площадка была выбрана из 14 вариантов в Северной Америке.

Калитка в НАТО

Там, где появляется сотрудничество в ракетной отрасли, хотя на дворе и не хмурые 70-80-е годы прошлого столетия, так что эти отрасли не переплетены настолько уж тесно, неизбежна и военно-промышленная кооперация, а также военно-политическое сотрудничество. Ведь речь идет о передаче технологий, пусть, на первый взгляд, довольно известных, не новых и безобидных. Но в данном случае эти сценарии все-таки развиваются параллельно.

Натолкнувшись на специфическую политику Белого дома в 2014-2016 гг., рассчитанную на "сохранение лица" Путина и партнерство с его неадекватным режимом в Сирии (к сожалению, отступление от собственных "красных линий" впоследствии обязывает совершать странные поступки), западные друзья Украины решили пойти кружным путем. После саммита НАТО в Варшаве делались ставки, с какой из стран альянса Украина подпишет всеобъемлющее соглашение об оборонном сотрудничестве, учитывая, что вся инфраструктура такого партнерства (во избежание прямых правовых обязательств, слова "союзничество" западные страны стараются, разумеется, избегать). Этой страной стала Канада.

3 апреля в Оттаве министр обороны Степан Полторак и его канадский коллега Харджит Сейджан подписали договоренность о сотрудничестве в сфере обороны, которая позволит закрепить военное партнерство между двумя странами и создать законодательное поле для более плотного сотрудничества между вооруженными силами. Само по себе сотрудничество, разумеется, ведется довольно давно - в Украине с 2015 г. присутствует миссия канадских военных инструкторов. Однако системный договор не только является знаковым, но и впервые легализует поставки нашей стране современного летального оружия. Скорее всего, это просто совпадение, но все-таки только после ухода из Белого дома лауреата Нобелевской премии мира - при том, что именно моложавый Джастин Трюдо, возможно, на пару с удержавшимся у власти Марком Рютте в Нидерландах ныне олицетворяют международный либерализм - это соглашение получило путевку в жизнь. Хотя обсуждали этот документ как минимум с прошлого лета, и что-то помешало Трюдо подписать его во время визита в Киев. Не Вашингтон ли? Однако времена изменились.

По словам Степана Полторака, "подписание соглашения является важным для военного сотрудничества и будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады. Это позволит улучшить обеспечение ВС Украины современной военной техникой и вооружением".

Думается, целевой аудиторией этого заявления является не только алчущая иностранного оружия политизированная часть украинского общества, но в первую очередь Россия, чьи пропагандисты долго высмеивали осторожность Барака Обамы. Но, как оказалось, в России, которую и Канада Харпера, и Канада Трюдо подвергли заметно более жестким санкциям, нежели ЕС и США, забыли о том, с кем еще они прямо граничат в Арктике.

По словам посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, договоренность определяет пять приоритетных направлений сотрудничества: это оборонные исследования, разработка и производство, материальное обеспечение, логистика, оборонная политика и военное образование. По его мнению, это логичный ответ на агрессию России в Украине.

Подписание договора состоялось в рамках более широких переговоров между оборонными ведомствами двух стран. Так, по информации украинских дипломатов, военные обсуждают несколько конкретных новых путей сотрудничества, в частности, совместный анализ украинского опыта гибридной войны и возобновление регулярных политически-военных консультаций.

С учетом вышесказанного не стоит упускать из виду еще один немаловажный фактор столь интенсивного канадско-украинского сближения. Это - Великобритания. Политическая связность обеих стран, у которых формально один и тот же глава государства (британский монарх), нередко компенсирует Канаде тотальную экономическую взаимозависимость с Соединенными Штатами (более 70% товарооборота). На уровне элит эта связность демонстрируется, к примеру, тем, что та же Христя Фриланд, сделавшая журналистскую карьеру, получила магистерский диплом по славистике в Оксфорде. Как прошлый, так и действующий британский кабинет проводит по отношению к российскому международному терроризму заметно более уверенную линию, нежели ряд других западных союзников. Поэтому вопрос об интеграции Украины в доминирующий на планете западный конгломерат "руками Канады" мог обсуждаться и в тех офисах, существование которых так любят обсуждать конспирологи. Но в таком случае именно это стратегическое партнерство точно обречено на успех. На что всерьез указывают сложившиеся на сегодняшний день объективные и исторические условия.

Украинская Канада

Считается, что первые украинцы прибыли в Канаду еще во время войны 1812 г. в составе швейцарских отрядов, которые английские колониальные власти нанимали для защиты североамериканских владений от американцев, пытавшихся расширить свою территорию. Для США эта война закончилась в 1814 г. высадкой британских войск и сожжением Вашингтона.

Официальное заселение украинцами Канады началось в 1891 г., когда в уже независимый к тому времени доминион переселились пионеры Иван Пылыпив и Василь Еленяк из села Небылив ныне Рожнятинского района Ивано-Франковской области, начавшие осваивать провинцию Альберта.

Колонизация украинцами Северной Америки осуществлялась как вполне рациональный, можно сказать, научно рассчитанный проект: первые 170 тыс. наших соотечественников с Галичины, Буковины, Закарпатья и Лемковщины переехали в Канаду по призыву агронома Иосифа Олеськива осваивать целину. Так в этой стране появилась украинская этническая группа, региональный вариант украинского языка и историко-политическое сродство.

Главной мотивацией первой волны эмиграции стала бесплатная раздача земельных участков в лесостепной зоне и закрепление частной собственности на эту землю по истечении трех лет. Новые волны уже стремились не в прерию, а в большие города. И были по-настоящему политизированы украинской революцией 1917-1921 гг. и двумя мировыми войнами.

С середины ХХ в. украинская диаспора начинает оказывать все более заметное влияние на канадскую и украинскую внутреннюю политику (несмотря на антисоветский характер эмиграции, считается, что она стояла у истоков "канадского социализма", которым в стране гордятся), а также на планирование и реализацию стратегии сдерживания Западом советского блока в холодной войне.

Украинская нация в Канаде не просто пре-вратилась в головную боль КГБ. Несмотря на то, что сегодня концентрация украинцев в густозаселенных восточных регионах страны выше, чем в западных, именно на бывшем "диком" Западе украинцы превратились в политическую третью силу, объединяя выходцев из Восточной Европы. Трижды избирался мэром Эдмонтона Вильям Гавриляк, а Виннипега — Степан Жуба, правительства Альберты и Саскачевана возглавляли Эдвард Стельмах и Рой Романив, наконец, в 1990-1995 гг. высшую представительскую должность в Канаде, пост генерал-губернатора, занимал потомок буковинских эмигрантов Рамон Джон Гнатышин.