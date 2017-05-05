Стиглиц: рано праздновать поражение антиглобалистов

Возможность победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции вызвала вздох облегчения во всем мире. По крайней мере, Европа не пойдет путем протекционизма, на который президент Дональд Трамп заставляет встать США.

Однако, как считает нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, сторонникам глобализации пока еще доставать шампанское из ведер со льдом: число протекционистов и сторонников «нелиберальной демократии» продолжает увеличиваться во многих других странах.

"И те факты, что открытое ханжество и явная ложь могут дать столько голосов на выборах, сколько получил Трамп в США, и что придерживающийся ультраправых взглядов кандидат Марин Ле Пен будет участвовать 7 мая во втором туре голосования с Макроном, должны вызывать глубокую тревогу", - пишет Стиглиц в своей статье на Project Syndicate.

Лауреат Нобелевской премии, американский экономист Джозеф Стиглиц

Некоторые полагают, что плохое управление Трампа и его очевидная некомпетентность должны сильно повлиять на уменьшение энтузиазма от популистских идей и в других регионах. Кроме того, избиратели "ржавого пояса" США, которые поддержали Трампа в период голосования, почти наверняка будут находиться в худшем состоянии через четыре года, и мыслящие избиратели наверняка это поймут.

Но было бы ошибкой считать, что недовольство мировой экономикой - во всяком случае, среди большинства в тех кругах, которые относятся (или относились раньше) к среднему классу, - достигло предела. Если развитые страны с либеральной демократией будут поддерживать существующий статус-кво, увольняемые работники и впредь будут уходить в лагерь недовольных. Многие из них будут думать, что по крайней мере Трамп, Ле Пен и иже с ними разделяют их боль. Поэтому мысль о том, что избиратели будут против протекционизма и популизма по собственной воле, - не что иное, как распространяемая по всему миру попытка выдать желаемое за действительное.

Сторонники либеральной рыночной экономики должны понять, что многие реформы и технический прогресс могут отрицательно повлиять на жизнь некоторых - и, возможно, больших - групп населения. В принципе, эти изменения увеличивают экономическую эффективность, позволяя победителям компенсировать потери проигравшим. Но если проигравшие остаются в худшем положении, зачем им поддерживать глобализацию и прорыночную политическую систему? Более того, в их интересах обратиться к тем политикам, которые выступают против подобных изменений.

Поэтому урок должен быть очевиден: в отсутствие прогрессивной политики, в том числе сильных социально-благотворительных программ, программ по переподготовке кадров, других форм помощи для отдельных лиц и сообществ, которые остаются не у дел в результате глобализации, политики типа Трампа могут стать постоянным элементом политического ландшафта.

Для всех нас крайне велики потери, связанные с деятельностью таких политиков, даже если они не в полной мере реализуют свои протекционистские и националистические амбиции. Дело в том, что они паразитируют на страхе, разжигают фанатизм и процветают на опасной политике поляризации "мы-против-них" при организации управления. Трамп обрушил свои нападки в Твиттере на Мексику, Китай, Германию, Канаду и многих других - и этот список, безусловно, будет расти, чем дольше он будет находиться у власти. Ле Пен направила атаку на мусульман, а в последних выступлениях отрицала ответственность французов за облавы на евреев во время Второй мировой войны, еще раз продемонстрировав свой давний антисемитизм.

Результатом таких действий может быть глубокое и даже непоправимое расслоение нации. Трамп уже уменьшил уважение к институту президентства в США и, скорее всего, оставит после себя более разделенную страну. Мы не должны забывать, что до расцвета эпохи Просвещения, с ее развитием науки и свободы, доходы и уровень жизни населения стагнировали на протяжении многих веков. Но Трамп, Ле Пен и другие популисты представляют собой антипод ценностей эпохи Просвещения. Не краснея, Трамп цитирует "альтернативные факты", отрицает метод научного подхода и предлагает крупные сокращения бюджета для исследований, в том числе по вопросам изменения климата, которое он считает мистификацией.

Протекционизм, за который выступают Трамп, Ле Пен и другие, также представляет угрозу для мировой экономики. За три четверти века была предпринята попытка создания основанного на базовых правилах мирового экономического порядка, при котором товары, услуги, человеческие ресурсы и идеи могли бы более свободно перемещаться через границы государств. Под аплодисменты своих коллег-популистов Трамп бросил ручную гранату в эту систему.

Учитывая утверждение Трампа и его последователей, что границы государств действительно важны, бизнес дважды подумает при построении глобальных цепочек поставок. Возникшая неопределенность будет препятствовать инвестициям, особенно приграничным, что снизит эффективность динамики мировой экономической системы, основанной на глобальных правилах. Чем меньше будет инвестировано в эту систему, тем меньше стимулов будут иметь ее сторонники, чтобы стремиться к ее развитию.

Это будет представлять трудности для всего мира. Нравится это кому-то или нет, человечество будет связано в своих действиях по всему миру, сталкиваясь с общими проблемами, такими как изменение климата и угроза терроризма. Способность и стимулы к совместной работе для решения этих задач необходимо укреплять, а не ослаблять.

Скандинавские страны давно извлекли из этого полезный урок. Малые государства этого региона поняли, что открытость является залогом быстрого экономического роста и процветания. Но если они остаются открытыми и демократичными, их граждане должны быть убеждены в том, что значительные слои общества не будут брошены на произвол судьбы.

Неотъемлемой частью успеха скандинавских стран стало создание государства всеобщего благосостояния. Они поняли, что процветание, чтобы быть устойчивым, должно быть всеобщим. Это урок, который должны усвоить США и остальная часть Европы.