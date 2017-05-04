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"Нафтогаз" планирует резко снизить цены за транзит газа после истечения контрактов "Газпромом" в 2019 году
08:25 03.05.2017 |
"С 2020 года тарифы будут снижены примерно на одну десятую, и это сделает украинскую газотранспортную систему гораздо дешевле "Северного потока - 2", - заявил директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью агентству dpa в Киеве, опубликованном в понедельник, 1 мая.
Витренко, однако, отметил, что снижение цен произойдет лишь в том случае, если Украине будут гарантированы ежегодные объемы транзита газа в объеме около 110 млрд кубов. Он раскритиковал запланированное расширение газопровода в рамках проекта "Северный поток", назвав его экономически неоправданным.
Согласно официальным данным, в 2016 году по "Северному потоку", загруженному почти на 80 процентов, было поставлено 43,8 млрд кубометров российского газа напрямую в Германию. Украина опасается лишиться роли важного транзитера топлива в случае реализации проекта "Северный поток - 2".
В минувшем году через Украину в ЕС было поставлено 82,2 млрд кубов российского газа. Это означает, что украинская газотранспортная система была загружена лишь на 56 процентов. По словам Витренко, это принесло Украине доход в 1,8 млрд евро.
Украина надеется на то, что в мае Стокгольмский арбитражный суд вынесет благоприятные для нее решения по спорам вокруг контрактов с "Газпромом". Киев считает нынешние цены за транзит газа заниженными, а объемы транзитных поставок - недостаточными. Только за транзит Украина надеется получить от Москвы компенсацию в размере более 10 млрд евро.
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