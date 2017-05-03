Конгресс США намерен предусмотреть выделение Украине не менее $560 млн в 2017, - посольство Украины

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки заявляет, что в консолидированном проекте закона про бюджетные ассигнования на 2017 год, который представлен на утверждение Конгрессу США, предусмотрено выделение Украине помощи в размере не менее 560 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Консолидированный проект закона США о бюджетных ассигнованиях на 2017 год: на помощь Украине - не менее 560 млн долларов, из них на военную помощь и политику безопасности до 1 октября (конец бюджетного года) - 238 млн долларов", - говорится в сообщении посольства.

Без учета кредитных гарантий, которые в этом году не рассматриваются, ассигнования на другие программы помощи Украине могут увеличиться на 27 млн долларов по сравнению с 2016.

Согласно сообщению, выделенные средства на укрепление обороны и безопасности Украины являются частью от 350 млн долларов, которые могут быть использованы после 1 октября 2017.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года США предусмотрели выделение 350 млн долларов из оборонного бюджета страны на помощь Украине в 2017 году.