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Конгресс США намерен предусмотреть выделение Украине не менее $560 млн в 2017, - посольство Украины
Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки заявляет, что в консолидированном проекте закона про бюджетные ассигнования на 2017 год, который представлен на утверждение Конгрессу США, предусмотрено выделение Украине помощи в размере не менее 560 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.
"Консолидированный проект закона США о бюджетных ассигнованиях на 2017 год: на помощь Украине - не менее 560 млн долларов, из них на военную помощь и политику безопасности до 1 октября (конец бюджетного года) - 238 млн долларов", - говорится в сообщении посольства.
Без учета кредитных гарантий, которые в этом году не рассматриваются, ассигнования на другие программы помощи Украине могут увеличиться на 27 млн долларов по сравнению с 2016.
Согласно сообщению, выделенные средства на укрепление обороны и безопасности Украины являются частью от 350 млн долларов, которые могут быть использованы после 1 октября 2017.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года США предусмотрели выделение 350 млн долларов из оборонного бюджета страны на помощь Украине в 2017 году.
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