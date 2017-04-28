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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новый китайский авианосец: наследие СССР или шаг в будущее?

08:14 28.04.2017 |

Мир

 Павел Аксенов, Русская служба Би-би-си

Китай спустил на воду свой первый полностью построенный на собственной территории авианосец. Хотя в мировой прессе о нем пишут, что он был целиком спроектирован в Китае, в сущности он продолжает серию советских тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143.5.

Первый китайский авианосец, "Ляонин", был куплен у Украины в 1998 году: этот корабль был заложен в 1985 году в Николаеве как "Рига", а после распада СССР переименован в "Варяг". И только что построенный авианосец создан с помощью так называемой "обратной инженерии".

Разумеется, он не скопирован в чистом виде с "Варяга", но за основу был явно взят именно этот проект.

Отличительные особенности этих кораблей - летная палуба с большим трамплином, поскольку советские авианосцы так и не получили паровую катапульту для запуска самолетов, а также неатомная энергетическая установка с обычными котлами.

Все это сохранилось в новом авианосце, который, как отмечают западные эксперты, очень похож на свой систершип "Ляонин", но даже на этом этапе уже видны отличия: панели радаров с фазированной антенной решеткой на его надстройке отличаются от тех, которые были установлены на первом корабле в ходе модернизации.

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) проекта 1143.5 - не самая удачная конструкция авианосного корабля, причем неудачной ее считают на уровне концепции.

Советские конструкторы вооружили его противокорабельными ракетами "Гранит", что позволило ему действовать в акватории Черного моря: по конвенции Монтрё проход через Босфор и Дарданеллы авианосцам запрещен, а корабль с основным вооружением в виде ракет таковым не считается.

 

Отсутствие паровой катапульты и атомной силовой установки сказывается на ходовых качествах, и, в свою очередь, на свойствах самолетов - с палубы без катапульты не могут взлетать тяжелые самолеты, такие как "летающие радары", заправщики и ударные истребители с максимальной загрузкой.

Зачем же Китай начинал строить "с нуля" заведомо более слабый корабль, вкладывая в него большие средства и тратя время, вместо того чтобы сразу заложить большой и полноценный авианосец?

На то есть две причины.

На пробу

Разумеется, новый корабль - не точная копия старого советского (к тому же и недостроенного) "Варяга".

Точных данных о его конструкции в открытом доступе нет, но, как считают эксперты, кое-какие изменения были все-таки внесены. Старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин говорит, что еще на "Ляонине" были увеличены самолетоподъемники, изменена планировка внутренних помещений и внесены изменения в силовую остановку.

Кашин отмечает, что построить такой корабль для Китая было проще и дешевле, чем начинать проектирование и строительство корабля нового типа.

 

"Он стоит намного дешевле и проще технически, чем авианосец американского типа", - утверждает эксперт.

Другой эксперт, главный редактор "Арсенала отечества" Виктор Мураховский, полагает, что до постройки нормального авианосца китайцы решили отработать технологии кораблестроения на более простом варианте.

"Чтобы сделать проект полноценного авианосца с катапультами, с новой силовой установкой, с новыми радиоэлектронными средствами, надо получить большой практический опыт", - подчеркивает он.

Кроме того, такой корабль, как и его предшественник, станет, в первую очередь, учебным авианосцем для подготовки пилотов палубной авиации и другого персонала, обслуживающего корабельные системы.

Пилоты палубных истребителей - одна из самых сложных военных специальностей.

В США полный курс подготовки пилота-истребителя для полетов с палубы авианосца составляет около двух лет, в России, по некоторым данным - около трех. Для тренировок обычно используются специальные наземные тренажеры, имитирующие палубу со всеми устройствами. Однако практику на настоящем авианосце не может заменить ничто.

Одним из главных достоинств российского ТАВКР эксперты, как правило, называют то, что он позволяет сохранить и передать навыки полетов с палубы. Китай, как отмечают эксперты, подошел к решению этой задачи более масштабно - ВМС страны получат как минимум два "учебных" корабля, но, по некоторым данным, в Шанхае уже строится третий, который также будет в целом соответствовать параметрам проекта 1143.5.

Как отмечает Виктор Мураховский, авианосная группа, состоящая из нескольких кораблей, нуждается в опытных специалистах по снабжению, техническому обеспечению - наконец, ей нужно уметь командовать.

Прибрежный авианосец

Вторая причина, по которой Китай стал строить "второй "Ляонин", состоит в том, что корабль вполне удовлетворяет нынешним потребностям ВМС КНР.

"Они будут иметь три таких авианосца в составе трех своих флотов, и это даст дополнительные возможности действий в Южно-Китайском море, в Восточно-Китайском море, это даст возможность при необходимости атаковать Тайвань со стороны Тихого океана, со стороны побережья, это позволит обеспечить прорыв в океан подводных сил", - объясняет Василий Кашин.

Вместе с тем, как считает эксперт, эти корабли не смогут обеспечить присутствие Китая в мировом океане, они годятся скорее для действий в прибрежных морях.

По словам Виктора Мураховского, тем не менее, с этих авианосцев можно отрабатывать (и, соответственно, производить в реальных боевых условиях) операции по поддержке с воздуха, обеспечение противовоздушной обороны и высадку десанта.

Китай не отказывается от своих глобальных амбиций, но не пытается сразу строить стратегические авиационные ударные группировки. Однако это не означает, что их не появится в будущем.

По мнению экспертов, уже в следующем десятилетии КНР начнет строительство полноценных больших атомных авианосцев для присутствия в мировом океане.
 

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