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Топливно-энергетический комплекс
Пекин и Москва боятся усиления США из-за противостояния с КНДР
08:06 27.04.2017 |
Китай и Россия опасаются, что США воспользуются кризисом вокруг Северной Кореи с тем, чтобы создать всемирную систему противоракетной обороны.
На проходящей в Москве конференции по безопасности в среду состоялся круглый стол по вопросам американской противоракетной обороны.
Как сообщает Би-Би-си, в нем участвовали два высокопоставленных военных из России и Китая - первый заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба России Виктор Познихир и замначальника главного оперативного объединенного штаба центрального военного совета КНР Цай Цзюнь.
Это действительно высокий уровень: главное оперативное управление считается самым важным в любом генеральном штабе, поскольку именно оно отвечает как за планирование военных операций, так и за оценку угроз, причем эта оценка потом попадает на стол к политическому руководству страны.
Россия говорит об угрозе со стороны "европейского позиционного района" ПРО уже много лет, и аргументы Москвы хорошо известны.
С одной стороны, генштаб опасается, что со вводом в строй перспективных перехватчиков SM-3 Block IIA, входящих в систему ПРО "Иджис", Америка сможет перехватывать большую часть российских МБР, а в пусковые контейнеры морских и наземных комплексов можно тайно зарядить крылатые ракеты "Томагавк".
Виктор Познихир посвятил свой доклад изложению этих тезисов, проиллюстрировав их анимированной презентацией.
История недовольства Китая развертыванием противоракетных систем в районе Корейского полуострова менее долгая: впервые о самой возможности разместить противоракетную систему (в Южной Корее решили установить другую систему - THAAD) заговорили в 2013 году, а планы по ее развертыванию появились тремя годами позже. Пекин сразу же выступил против этого шага.
В тот момент, когда в конференц-зале московской гостиницы "Украина" представитель Китая рассказывал об опасностях ПРО на Корейском полуострове, в южнокорейской провинции Сонджу американцы приступили к развертыванию THAAD: резкое обострение обстановки на полуострове в связи с испытаниями баллистических ракет КНДР заставило американцев ускорить программу размещения противоракет.
Чего боится Китай
Цай Цзюнь в своем выступлении привел два аргумента. Во-первых, КНР опасается того, что размещение противоракет только ускорит развитие кризиса.
По его словам, хотя системы противоракетной обороны и являются оружием оборонительным, но они вполне могут стать щитом для войск вторжения - в данном случае в КНДР.
"Кольцо окружения ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, создаваемое США и их союзниками, еще сильнее усугубляет военное и политическое противостояние между КНДР с одной стороны и США с Республикой Корея - с другой", - сказал он.
Во-вторых, заявил китайский военачальник, размещение ракет в Сонджу приведет к появлению системы, способной отслеживать китайские наземные и морские ракетные испытания в северо-восточных районах и заливе Бохайвань с величиной дуги в пять минут".
Эти слова он проиллюстрировал слайдом с картой, на которой было видно, что радар способен "видеть" не только территорию Китая, но также и части Монголии и даже России.
В конечном счете противостояние с КНДР при наличии мощных систем ПРО приведет, как опасается Пекин, к одностороннему военному превосходству США в регионе.
"Никто не хочет войны"
Дискуссия об американской противоракетной обороне на Московской конференции по безопасности была уникальной: на ней была представлена альтернативная, американская точка зрения.
США на этом круглом столе представлял самостоятельно записавшийся заранее директор вашингтонского Центра политического военного анализа Ричард Вейц.
Аргументы США тоже хорошо известны: американцы настаивают на том, что никакая система противоракетной обороны в принципе не может угрожать таким странам, как Россия и Китай. Они обладают столь крупными ядерными потенциалами, что сдержать залп ядерных ракет просто невозможно.
"Мы можем полагать, что эти элементы могут осуществлять сдерживание КНДР, но в то же время они никак не могут сдерживать российско-китайские МБР", - сказал он.
Уже после окончания круглого стола в беседе с корреспондентом Би-би-си американский эксперт сказал, что в США отдают себе отчет, насколько опасно доводить ситуацию на полустрове до войны.
"Даже если бы системы ПРО были идеальными, главной опасностью на данный момент представляется способность КНДР разрушить Сеул и другие южнокорейские города при помощи артобстрелов. Есть опасения, что Северная Корея может применить биологическое оружие против Японии. Я не знаю ни одного человека, который бы считал, что война сделает ситуацию лучше", - сказал он.
Однако, по словам американского эксперта, ситуация пока только ухудшается: "Сейчас возможности атаковать США ядерной ракетой у них нет. Но они к этому стремятся. И США не хотят оказаться в ситуации взаимного ядерного сдерживания с КНДР. У нас установились такие отношения с Россией, с Китаем, мы это приняли, но позволить Северной Корее разрушить США - неприемлемо",
Сейчас, как полагает Ричард Вейц, самым лучшим вариантом была бы смена власти в Пхеньяне, но это настолько маловероятно, что надеяться надо хотя бы на то, что кто-нибудь - Москва или Пекин - сумеет убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.
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