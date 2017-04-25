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В посольстве Украины объяснили возможное сокращение финпомощи от США
Информация о сокращении финансовой помощи США Украине на 68,8% должна рассматриваться с учетом финансовой помощи США Украине в форме кредитных гарантий. Об этом на странице в Facebook сообщает посольство Украины в США.
"В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долл., что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долл. В то же время, в 2018 году благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины стороны не предусматривают финансовую помощь в форме кредитных гарантий. Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", - отметили в ведомстве.
При этом уточняется, что в обнародованной информации о бюджетных предложениях администрации США финансирование программ в Украине составит около 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи для стран региона Европы и Евразии, которые сократились на 57,4%.
"Мы надеемся, что Конгресс Соединенных Штатов в федеральном бюджете 2018 сохранит объемы помощи Украине на уровне не меньше финансирования 2016 года, что потребует выделения дополнительных 90 млн долл. к обнародованным в СМИ бюджетным предложениям", - подытожили в посольстве.
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|25.04.17
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Согласно 15-страничныму бюджетному документу Госдепартамента, полученному Foreign Policy, реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности.
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