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Топливно-энергетический комплекс
США хотят на 70 процентов сократить помощь Украине через USAID
Обнародованный в марте администрацией США план бюджета 2018 года предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%, сообщает Голос Америки.
Обнародованный в марте администрацией США план бюджета предусматривает сокращение на треть помощи странам на пути развития, однако деталей тогда не было подано. Согласно 15-страничныму бюджетному документу Госдепартамента, полученному Foreign Policy, реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности. Документ обозначен как "несекретный, но чувствительный".
"Что касается Украины... объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $ 570 млн. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования до $ 177 млн", - говорится в сообщении на сайте интернет ресурса Голос Америки со ссылкой на американское издание Foreign Policy в понедельник вечером.
Как сообщает Foreign Policy, сокращение помощи для Украины предусмотрено в процентах - 68,8%.
"Одной из главных тем и целей политики США в Украине на протяжении многих лет было поощрять их двигаться в направлении европейских институтов", - заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.
"Это в интересах США, чтобы они не двигались в направлении российских институтов", - добавил нынешний вице-президент Института мира У.Тейлор.
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